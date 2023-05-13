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【かの香織】最新Music Video「Ave Maria」＆ライブイベントのダイジェスト映像を5月10日・正午よりYouTubeで配信開始！！

［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］

かの香織の最新Music Video＆紀尾井町サロンホールで開催されたライブイベントより「青い地球はてのひら」「ばら色の人生（PIANO VERSION)」を配信開始！


昨年12月に発売されたかの香織ベストアルバム「CAOLI CANO COLLECTION」に収録された新録曲「Ave Maria」（グノー／バッハ）のMusic Video ＆ 2月3日に東京・紀尾井町サロンホールにて開催されたスペシャル・ライブイベントより「青い地球はてのひら」「ばら色の人生（PIANO VERSION)」の配信が5月10日・正午よりソニー・ミュージック公式YouTubeにて配信開始！
イベント映像は、数年振りのライブパフォーマンスとなったシークレット・ライブでの貴重な映像となっている。


【配信URL】
●かの香織［Ave Maria］Music Video
https://youtu.be/GXHeLxDUJtg
●かの香織［CAOLI CANO SPECIAL LIVE ーdigest editionー］
https://youtu.be/2ezwjieFxJQ


”スペシャル・ライブイベント”より
Photo by Kaoru Shimada


かの香織（Vo.）　　
鶴来正基（Pf.）
今堀恒雄（G）


CAOLI CANO COLLECTION ジャケット写真


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［関連リンク］
▼かの香織 特設サイト
https://www.110107.com/CaoliCano
▼CAOLI CANO OFFICIAL SITE
https://caolina.net/
▼かの香織 OFFICIAL Twitter
https://twitter.com/caoli_official
▼かの香織 OFFICIAL instagram
https://www.instagram.com/caoli_cano_official/

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/13-21:40）

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