【かの香織】最新Music Video「Ave Maria」…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］
かの香織の最新Music Video＆紀尾井町サロンホールで開催されたライブイベントより「青い地球はてのひら」「ばら色の人生（PIANO VERSION)」を配信開始！
昨年12月に発売されたかの香織ベストアルバム「CAOLI CANO COLLECTION」に収録された新録曲「Ave Maria」（グノー／バッハ）のMusic Video ＆ 2月3日に東京・紀尾井町サロンホールにて開催されたスペシャル・ライブイベントより「青い地球はてのひら」「ばら色の人生（PIANO VERSION)」の配信が5月10日・正午よりソニー・ミュージック公式YouTubeにて配信開始！
イベント映像は、数年振りのライブパフォーマンスとなったシークレット・ライブでの貴重な映像となっている。
【配信URL】
●かの香織［Ave Maria］Music Video
https://youtu.be/GXHeLxDUJtg
●かの香織［CAOLI CANO SPECIAL LIVE ーdigest editionー］
https://youtu.be/2ezwjieFxJQ
”スペシャル・ライブイベント”より
かの香織（Vo.）
鶴来正基（Pf.）
今堀恒雄（G）
▼かの香織ベストアルバム 好評発売中▼
［商品情報］
【完全生産限定盤】（Sony Music Shop限定商品）
「CAOLI CANO COLLECTION ～BEAUTIFUL DAYS～」
Blu-spec CD2×2枚+Blu-ray 8,800円（税込）/DQCL-3677
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=DQCL000003677
【通常盤】
「CAOLI CANO COLLECTION」
Blu-spec CD2×1枚 2,800円（税込）/MHCL-30748
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=MHCL000030748
［関連リンク］
▼かの香織 特設サイト
https://www.110107.com/CaoliCano
▼CAOLI CANO OFFICIAL SITE
https://caolina.net/
▼かの香織 OFFICIAL Twitter
https://twitter.com/caoli_official
▼かの香織 OFFICIAL instagram
https://www.instagram.com/caoli_cano_official/
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/13-21:40）
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