[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

かの香織の最新Music Video&紀尾井町サロンホールで開催されたライブイベントより「青い地球はてのひら」「ばら色の人生(PIANO VERSION)」を配信開始!





昨年12月に発売されたかの香織ベストアルバム「CAOLI CANO COLLECTION」に収録された新録曲「Ave Maria」(グノー/バッハ)のMusic Video & 2月3日に東京・紀尾井町サロンホールにて開催されたスペシャル・ライブイベントより「青い地球はてのひら」「ばら色の人生(PIANO VERSION)」の配信が5月10日・正午よりソニー・ミュージック公式YouTubeにて配信開始!

イベント映像は、数年振りのライブパフォーマンスとなったシークレット・ライブでの貴重な映像となっている。





【配信URL】

●かの香織[Ave Maria]Music Video

https://youtu.be/GXHeLxDUJtg

●かの香織[CAOLI CANO SPECIAL LIVE ーdigest editionー]

https://youtu.be/2ezwjieFxJQ





”スペシャル・ライブイベント”より







かの香織(Vo.)

鶴来正基(Pf.)

今堀恒雄(G)











▼かの香織ベストアルバム 好評発売中▼

[商品情報]

【完全生産限定盤】(Sony Music Shop限定商品)

「CAOLI CANO COLLECTION ~BEAUTIFUL DAYS~」

Blu-spec CD2×2枚+Blu-ray 8,800円(税込)/DQCL-3677

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=DQCL000003677





【通常盤】

「CAOLI CANO COLLECTION」

Blu-spec CD2×1枚 2,800円(税込)/MHCL-30748

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=MHCL000030748





[関連リンク]

▼かの香織 特設サイト

https://www.110107.com/CaoliCano

▼CAOLI CANO OFFICIAL SITE

https://caolina.net/

▼かの香織 OFFICIAL Twitter

https://twitter.com/caoli_official

▼かの香織 OFFICIAL instagram

https://www.instagram.com/caoli_cano_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/13-21:40)