株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) は9月19日(月)に発売いたしましたソウルライクアクションRPG『Lies of P』におきまして、全世界での販売本数が累計100万本を突破いたしましたことをお知らせいたします。









全世界正式発売から約1ヶ月で100万本達成となりました今回の成果は、10月15日時点で、Steam、PlayStaiton4-5、Xboxのデジタルおよびコンソールパッケージ販売量を集計した数値となります。





北米、ヨーロッパ、日本など、多くのゲームファンがいる海外市場での販売量が90%以上を占めております。また、「PlayStaiton」でのデジタルおよびハードパッケージが牽引しており、損益分岐点もすでに超えております。





『Lies of P』の今回の成果は、「ピノッキオ」という古典を新たに解釈した新規IP、NEOWIZ社として初挑戦の「ソウルライクジャンル」など、様々なチャレンジを成し遂げた成果であると考えております。



特に、伝統的にコンソールゲームの需要が高い北米・欧州市場で認められ、韓国で誕生したAAA級コンソールゲームとして、韓国ゲーム市場の多様性確保にも貢献したという評価をいただきました。



『Lies of P』は2023年9月19日(火)の発売以来、世界のゲーム市場で安定した販売状況となっております。



『Lies of P』の発売週間(9月18日~24日)基準で英国とフランスでビデオゲームボックスチャート3位を記録し、ドイツのプレイステーション5チャート1位、日本3位、そして米国とカナダでもチャート入りを果たすことができました。



権威ある授賞式での受賞も期待される状況です。グローバルビデオゲーム授賞式である「ゴールデンジョイスティックアワード(Golden Joystick Awards)」で「ベストビジュアルデザイン(Best Visual Design)」部門にノミネートされました。「GamescomAward2022」3冠達成に続き、2度目の受賞に期待が寄せられております。



9月14日に公開されたMetacriticレビューでは、「魅力的なストーリー」と「堅実な世界観」、「優れた武器の組み合わせシステム」、そして「今年発売された最高のソウルライクゲーム」など肯定的な評価が続いております。17日現在、Metacritic(PS5)スコアは80点、Steamユーザー評価89%の「非常に肯定的」を記録している状況です。





NEOWIZにとって『Lies of P』は挑戦の連続でした。世界市場で韓国コンソールゲームの可能性を証明できたことに誇りを感じています。

現在開発中の『Lies of P』のDLC(拡張コンテンツ)と次回作にも是非ご期待ください。





『Lies of P』は、古典童話'ピノッキオ'を残酷劇として脚色して誕生した“ソウルライクシングルプレイアクションRPG”です。



“武器調合”など特徴的な戦闘システムが最大の特徴となっており、そのゲーム性を認められ、昨年8月に行われた「Gamescom2022」のアワードで3冠を受賞し、グローバル期待作として注目を集めているNEOWIZの最新オリジナルゲームタイトルとなっております。



また、直近の欧米メディアによる製品版レビューをまとめた「メタスコア」では平均82ポイントという高評価を記録したほか、日本国内においては9月14日発売のゲーム総合誌「週刊ファミ通 No,1815」クロスレビューにおいて「ゴールド殿堂入り」の評価をいただきました。



Steamをはじめ、PS4,PS5、Xbox series S/X、Xbox GamePass,Macアプリストアで現在好評発売中です。













世界累計販売本数100万本を記念して、日本国内限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。



●募集期間

2023年10月17日(火)~10月24日(火)16時59分59秒まで





●応募方法

『Lies of P』をご購入頂いた証明となるレシート等を下記の応募フォームに添付し、必要事項に回答をお願いいたします。

応募にはGoogleアカウントが必要となります。

尚、中古購入は対象外となりますのでご留意ください。



●プレゼント景品について

『Lies of P』日本限定ウィッシュリストキャンペーンにて制作した特製布製マスク2枚、特製マップハンカチ1枚、特製USBメモリ(8GB・USBTypeA・C両用)1本のセットをご応募いただいた方の中から抽選で25名の皆様にプレゼントいたします。



●当選の発表について

本キャンペーンの当選は賞品の発送をもって替えさせていただきます。





●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.



●家庭用ゲーム機向け『Lies of P』コピーライト

(C)NEOWIZ All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.



