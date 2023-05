[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年6月30日(金)に、大黒摩季デビュー30周年記念ツアーのファイナル公演『MAKI OHGURO 30th Anniversary Best Live Tour 2022-23-SPARKLE-Tour Final ~Non Stop!! MEGA Hits Rave☆ “Next”~Powered by CHAMPAGNE COLLET』の模様を、見放題で独占ライブ配信いたします。







大黒摩季の『MAKI OHGURO 30th Anniversary Best Live Tour 2022-23-SPARKLE-Powered by CHAMPAGNE COLLET』は、47都道府県を廻った、デビュー30周年を記念した全国ツアーです。



このたびU-NEXTで独占配信するのは5月28日(日)に東京ガーデンシアターで開催されるファイナル公演で、「ら・ら・ら」や「あなただけ見つめてる」など大ヒット曲の数々と共に、昨年発売された30周年記念アルバムに参加したミュージシャンや大黒摩季と縁のある豪華アーティストが様々なジャンルから集結し、30周年のフィナーレを祝います。全67本のツアーの集大成となる本公演をぜひお楽しみください。



U-NEXTでは、MVや過去のライブ映像のほか、全国4大都市にて開催された初のワンマン・シンフォニックツアー『billboard classics MAKI OHGURO 30th Anniversary☆ Symphonic Tour 2022 ~SPARKLE~ 大黒摩季 × 柳澤寿男 MAKI's Formal(ハート)そして あなたも私もPRINCE & PRINCESS』のアーカイブも独占配信中です。あわせてお楽しみください。



【大黒摩季特集はこちら】

https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0010828





MAKI OHGURO 30th Anniversary Best Live Tour 2022-23-SPARKLE-Tour Final ~Non Stop!! MEGA Hits Rave☆ “Next”~Powered by CHAMPAGNE COLLET





【配信の詳細はこちら】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000001665



【配信時間】

ライブ配信:2023年6月30日(金)19:00~ ライブ終了まで

見逃し配信:準備完了次第~2023年7月31日(月)23:59まで



【視聴可能デバイス】

・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)

・パソコン(Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari)

・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)

※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。



(C)B ZONE, Inc.





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/28-16:16)