フジテレビは、フジテレビ系列で毎週水曜22時から放送中の水10ドラマ『パリピ孔明』について、セレクトショップ「MFC STORE(エムエフシー ストア)」とのコラボアイテムを含むオフィシャルグッズを10月11日(水)より先行予約販売いたします。







水10ドラマ『パリピ孔明』は累計発行部数160万部突破の「ヤングマガジン」(講談社)にて現在も連載中の大人気コミック『パリピ孔明』を原作とする音楽青春コメディー作品です。中国三国時代の天才軍師・諸葛孔明(しょかつ・こうめい/向井理)が現代の渋谷に若かりし姿で転生し、歌手を目指す一人のアマチュアシンガー・月見英子(つきみ・えいこ/上白石萌歌)のために、魔法のような作戦を考えては、彼女の前に立ちはだかる壁を軍師のごとく切り崩し、成功に導いていくサクセスストーリーです。



「MFC STORE」とのコラボレーションでは、劇中の個性豊かなキャラクターが勢揃いした、水10ドラマ『パリピ孔明』のポスタービジュアルに「MFC STORE」と『パリピ孔明』のロゴを落とし込んだデザインと、“もしもBBラウンジが中国三国時代に存在していたら”という想像のもと、東京・表参道にてタトゥースタジオを構える「BIZEN ART(ビゼン アート)」の彫師美漸-BIZENさんの感性でデザインされたBBラウンジのグラフィックを大胆に施したTシャツをラインアップ。その他、多数の『パリピ孔明』オフィシャルアイテムを取り揃えておりますので、是非この機会にお買い求めください。



本アイテムは、2023年10月11日(水)19:00~15日(日)23:59の期間中、フジテレビe!ショップ及びMFC STORE OFFICIAL ONLINE STOREにて先行予約販売を行います。10月末頃より、MFC STORE全店舗、MFC STORE OFFICIAL ONLINE STORE及びフジテレビe!ショップ、フジテレビショップ「フジさん」各店舗、ほかフジテレビ流通にて発売いたします。



◇ コラボアイテム

■MFC STORE × パリピ孔明 Ya Boy Kongming! TEE

劇中の個性豊かなキャラクターが勢揃いした、水10ドラマ『パリピ孔明』のポスタービジュアルに「MFC STORE」と『パリピ孔明』のロゴを落とし込んだデザイン。



PRICE:¥7,150-(税込)

COLOR:WHITE

SIZE:S / M / L / XL / XXL



■MFC STORE × パリピ孔明 BB LOUNGE TEE Design by BIZEN ART

“もしもBBラウンジが中国三国時代に存在していたら”という想像のもと、東京・表参道にてタトゥースタジオを構える「BIZEN ART(ビゼン アート)」の彫師美漸-BIZENさんの感性でデザインされたBBラウンジのグラフィックを大胆に施したTシャツ。



PRICE:¥5,500-(税込)

COLOR:WHITE / BLACK / PURPLE(フジテレビ流通限定カラー)

SIZE:S / M / L / XL / XXL



他、『パリピ孔明』オフィシャルアイテム



■『パリピ孔明』クリアファイル

ポスタービジュアルを使用したクリアファイル。































PRICE:¥440-(税込)



■『パリピ孔明』栓抜きキーホルダー

劇中に登場するBB loungeのロゴのオリジナルデザインが描かれていて、裏が栓抜きになっているキーホルダー。





























PRICE:¥880-(税込)



■『パリピ孔明』【劇中】マフラータオル

劇中に登場する人気仮面ガールズバンド「AZALEA」のロゴをデザインしたマフラータオル。



PRICE:¥1,800-(税込)



■『パリピ孔明』【劇中】ミニタオル

劇中に登場する人気仮面ガールズバンド「AZALEA」のロゴをデザインした正方形型のミニタオル。



PRICE:¥900-(税込)



■『パリピ孔明』【劇中】BB lounge グラス

劇中に登場するBB loungeのロゴをデザインしたロックグラス。



PRICE:¥2,000-(税込)





■『パリピ孔明』【劇中】孔明BBロゴCAP

劇中に登場するBB loungeのロゴを孔明の特徴的な帽子の要素と組み合わせたオリジナルデザインを刺繍したCAP。アジャスターでサイズ調整可能。



PRICE:¥2,000-(税込)

COLOR:WHITE / BLACK / GREEN

SIZE:FREE



◇ 番組概要

■タイトル: 『パリピ孔明』

■放送 : 毎週水曜日22時放送

■配信 : 2023年9月27日(水)23時9分 2話 先行独占配信開始

毎週放送終了後、次週エピソードを先行配信

■出演 : 向井理 上白石萌歌 菅原小春 宮世琉弥 八木莉可子 森崎ウィン 関口メンディー

アヴちゃん(女王蜂) ELLY ディーン・フジオカ 森山未來

■スタッフ: 原作:『パリピ孔明』原作・四葉夕ト 漫画・小川 亮(講談社「ヤングマガジン」連載)

脚本:根本ノンジ 音楽:近谷直之

企画:高木由佳(フジテレビ)

プロデュース:八尾香澄 演出:渋江修平 池田千尋 渡部篤史

制作協力:C&I エンタテインメント

制作著作:フジテレビ

■URL : https://www.fujitv.co.jp/paripikoumei/ (オフィシャルページ)





◇ 株式会社フジテレビジョン会社概要

会社名: 株式会社フジテレビジョン

代表 : 代表取締役社長 港 浩一

所在地: 〒137-8088 東京都港区台場2-4-8

設立 : 平成20年10月1日(新設分割のため)



