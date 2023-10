[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)が2022年から主催する都市型カルチャーフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO -Best Music & Market-」。今年で2年目を迎え、規模も拡大するなか、初の冬開催が決定! 12月2日(土)、3日(日)の2日間、「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 WINTER -Best Music & Market-」(以下、INSPIRE TOKYO 2023 WINTER)と題して、代々木公園イベント広場とLINE CUBE SHIBUYAにて、オリジナリティ溢れるマーケットと、番組連動型のライブステージをお届けします。そしてこの度、番組連動ライブ「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 WINTER MUSICLICK LIVE」にKREVAと羊文学の出演が決定いたしました。本日よりチケット先行受付を開始いたします。



INSPIRE TOKYO 初の冬開催!





クリスマスイルミネーションきらめく代々木公園イベント広場に、2日間で約100店舗のお店が集結します。「厳選したあたたまるフード&ドリンク」をテーマにしたキッチンカーが軒を並べるほか、キッチンカーで購入したフードやドリンクが入れられる食器類も合わせて販売いたします。ご自身や大切な人へのギフトとしてお皿やグラスを購入することで、ごみをできるだけ出さないようにする地球にもやさしいマーケットをつくります。



また、代々木公園野外ステージでは、J-WAVEがおすすめするアーティストたちのライブを無料でご覧いただけます。夕方以降はキャンドルのやさしい光が会場内を包み込む、冬の季節にぴったりの温かいマーケットイベントです。



KREVAと羊文学が、人気企画「MUSICLICK」を再現!





さらに12月2日(土)には、人気番組『~JK RADIO~ TOKYO UNITED』と連動した有料ライブイベント「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 WINTER MUSICLICK LIVE」をLINE CUBE SHIBUYAで開催いたします。番組放送開始以来の人気企画である、ゲストアーティストが候補曲2曲のうちリスナー投票で選ばれた1曲を番組ラストに生演奏する「MUSICLICK」をライブ会場で再現いたします。



出演するのは、『~JK RADIO~ TOKYO UNITED』番組テーマソングも制作するなど番組とも関りが深く、常に圧倒的なライブパフォーマンスで観客を魅了し続ける【KREVA】、そして最新シングル「more than words」がTVアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」エンディングテーマに選ばれるなど、大きな注目を集める【羊文学】。





2組のアーティストによる「MUSICLICK」企画はもちろん、それぞれのライブ演奏もお楽しみいただけるほか、番組ナビゲーターでイベントMCを務めるジョン・カビラとのトークパートも。ライブに加え、様々な演出で番組の熱量をリアルに体験いただけるステージをお届けします。







現在、本ライブイベントのチケットJ-me最速先行受付を10月10日(火)23:59まで実施中です。J-WAVEのリスナーズ・コミュニティ【J-me】は入会費無料。新規ご入会の方もエントリー可能です。お早めにお申し込みください。



公式ホームページ:https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023winter/

全席指定/税込 ¥7,700





代々木公園 マーケットエリア出店者募集中!





「INSPIRE TOKYO 2023 WINTER」では、マーケットエリアに出店する、フード・物販・ワークショップ出店者を募集中です。また、エリア拡大につき、物販・ワークショップの出店募集期間を延長することになりました。



会場内では、川又俊明プロデュースによる特別企画【HOT DRINK & FOOD meets “匠の器”】をはじめ、多様なマーケットブース、特徴あるエリアづくりを予定しています。みなさまのご応募、お待ちしております。



▼マーケットエリア:出店申込はこちら

https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023winter/



▼申込締切

<キッチンカー> 10月8日(日)23:59 まで

<物販・ワークショップ> 10月15日(日)23:59 まで

マーケットカテゴリ(例)



▶︎ SEASON GIFT

クリスマスシーズンにぴったりな手づくり雑貨やかわいいオブジェ、小物など、ギフトにオススメなアイテムが集結!



▶︎ ETHICAL

地球や人にやさしいプロダクトやフェアトレード、フードロスなど、さまざまな社会課題と向き合い、持続な可能な暮らしにつながるアイテムをご紹介します!



▶︎ WORKSHOP

季節感のあるものづくりや、親子向けの体験型コンテンツなど、 見て、触れて、楽しめる、ワークショップを集めたエリアです。





特別企画 【HOT DRINK & FOOD meets “匠の器”】



日本全国のクラフトマンの手から生み出される器たち

日本全国には、地域に根ざし、伝統の技巧を受け継ぎ、さらに進化させ続けているさまざまなものづくりの匠がいます。そのジャンルは、陶器、ガラス、漆器、木工、金工、染、織物、竹細工……と多岐に渡り、匠たちはその繊細かつ卓越した技術により、生活を便利にする生活工芸品(プロダクト)を生み出してきました。「TAKUMIBORDERLESS-たくみのうつわ-」では、陶器・木工・漆器を中心に、自由に発想した日本全国の逸品をセレクト。計20名の匠の皿とカップを展示販売します。



クリエイティブプロデューサー 川又俊明

TOKYO DESIGN WEEKにて16年に渡り、デザインイベントを国内外でプロデュースを手掛け、 2015年に独立。近年は、日本全国のモノづくりとネットワークを活かした地域創生やクラフト関連事業に注力している。

主なプロジェクト、LEXUS NEW TAKUMI PROJECT、JETRO TAKUMI NEXT、 FUKUSHIMA CREATIVE CRAFT ACADEMY、他多数。







公演概要





▼ライブイベント

公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 WINTER MUSICLICK LIVE

開催日程:2023年12月2日(土)

開場/開演:OPEN 16:30 / START 17:30

会場:LINE CUBE SHIBUYA

出演者:KREVA、羊文学、ジョン・カビラ(MC)

料金(税込):全席指定・税込 ¥7,700

主催:J-WAVE

企画・制作:J-WAVE / DISK GARAGE

公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

オフィシャルサイト: https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023winter/



▼マーケットエリア

公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 WINTER MUSICLICK LIVE

開催日程:2023年12月2日(土)、12月3日(日)

会場:代々木公園イベント広場

時間:野外音楽ステージ 11:00~16:00

マーケット・フードエリア 11:00~20:00

主催:INSPIRE TOKYO実行委員会

企画:J-WAVE

オフィシャルサイト: https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023winter/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-11:46)