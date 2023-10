[ゲームオン]

BEST ARTIST部門で BTS ジン& NiziU が1位に。NEXT STAR部門は n.SSign & XG が1位を獲得!



株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、代表取締役:李一守(リ・イルス)] が運営するK-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」による日韓共催プロジェクト「K-STAR Most Valuable Artist(K-STAR MVA)」が初開催。2023年9月26日(火)~2023年10月11日(水)までの投票期間を終え、各部門の受賞者が決定しました。











投票は「BEST ARTIST(Men)」「BEST ARTIST(Women)」「NEXT STAR(Men)」「NEXT STAR(Women)」の4つの部門で実施。IDOL CHAMPアプリからのファン投票が100%反映された。



各部門の1位を獲得したアーティストは以下の通り



◆BEST ARTIST(Men)/ BEST ARTIST(Women)



























◆NEXT ARTIST(Men)/ NEXT ARTIST(Women)





































『K-STAR MVA』の各部門で1位を受賞したアーティストには、

特別にデザインされたオリジナルトロフィーを贈呈されるほか、

IDOL CHAMP関連メディア、国内外の各メディアで、

インタビューや特集記事などのスペシャルコンテンツが随時公開される予定です。







KPOPアイドルの応援アプリとしてグローバルに展開する『IDOL CHAMP』が開催する日韓共催プロジェクトです。初開催の今回は、KPOPの合計4部門によるファン投票を実施。各投票部門ごとに投票数の多いアーティストを表彰する。



◆投票期間 2023年9月26日(火)17:00 ~ 2023年10月11日(水)23:59

◆投票部門 4部門で実施

1.BEST ARTIST(Men) 2.BEST ARTIST(Women)

3.NEXT STAR(Men) 4.NEXT STAR(Women)

◆投票方法 IDOLCHAMPアプリから投票

◆投票結果 IDOLCHAMPアプリからのファン投票が100%反映されます

◆結果発表 「K-STAR Most Valuable Artist(K-STAR MVA)」特設サイト:https://kstar-vote.com







音楽番組「SHOW CHAMPION」のファン投票を行うことができるスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組のファン投票に参加することができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。



また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票も実施しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。



(※)MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。















