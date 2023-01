[海と日本プロジェクト広報事務局]

2022年7月~12月 【島根県出雲市内各所】



CHANGE FOR THE BLUE しまね実行委員会は、出雲市や地元の高校生、株式会社DLEと連携し、人気アニメ「秘密結社鷹の爪」の吉田くんが神様に扮したオリジナルデザインを制作、地元高校生にキャッチフレーズを考案してもらい、出雲市内各所でごみ拾い活動やポイ捨て抑制啓発を呼び掛けるイベントを2022年7月~12月にかけ通年で開催しました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。













イベント概要





・開催概要:神々の国出雲海ごみゼロプロジェクトの一環として神様のぼり旗でポイ捨て抑制ごみ拾い活動を開催

・日程:2022年7月~12月

・開催場所:出雲市内各所、松江市内各所

・参加人数:延べ16,891人

・のぼり旗:60枚制作(6種類×10枚)

・協力団体:出雲市環境政策課、株式会社DLE、出雲工業高校、出雲西高校など







吉田くんが神様に!キャッチコピーは高校生が考案し、各所に展開!





人気アニメ「秘密結社鷹の爪」の吉田くんが神々の国”出雲”にちなみ神様キャラに変身!のぼり旗のキャッチコピーは地元で環境活動に取組む出雲工業高校の生徒が考案しました。出雲弁を交え、吉田くんらしい”自虐ネタ”も織り交ぜながら考えました。オリジナルのぼり旗はごみ拾い活動やイベント開催時に掲出し、より多くの市民の参加を呼びかけました。

【のぼり旗キャッチフレーズ】

「神々の国海ごみゼロ宣言」「人より海ごみの方が多い…」「拾ってごしてだんだん」

「海ごみ拾ったら良いことあるかも」「海ごみ拾運ジャー」「神様、見ちょーで!」







延べ約1万7000人以上が参加!





オリジナル神様のぼり旗を出雲市を中心に掲出し、各所でポイ捨て抑制ごみ拾い活動を2022年7月~12月の半年間実施。特に出雲市内で10月に市と連携して実施した「出雲市18万人ポイ捨て一掃大作戦」では前年より700人以上多い1万6163人が参加、令和元年以降最も多くの市民が参加しました。この他、学生3大駅伝の一つ出雲駅伝のコース上や、多くの漂着ごみがある海岸、島根県内有数の観光地である国宝松江城などでものぼり旗を掲出しごみ拾いを実施し、高校生やボランティア団体など幅広く参加し、より多くの市民、県民、観光客に海洋ごみゼロ啓発を行いました。



【主な活動事例】

・海岸ごみ調査ごみ拾い @出雲市大社町湊原海岸 8月 参加17人

・出雲市18万人ポイ捨て一掃大作戦 @出雲市内全域 10月 参加16,163人

・出雲駅伝ごみ拾い @駅伝コース上 10月 参加37人

・西浜海岸清掃 @出雲市湖陵町 10月 参加150人

・国宝松江城ごみ拾い @松江市松江城 9月 参加30人

・TSKエリ8祭りごみ拾い @松江市 8月 参加115人 など



参加者からは、出雲弁を交えたのぼり旗に「親近感があり、より心に響いた」などの声をいただき、また制作に携わった高校生は「高校生活の刺激になった。後輩たちも引き継いでいってほしい」とコメントしています。CHANGE FOR THE BLUE しまね実行委員会は次年度以降、さらに活動をバージョンアップし、海洋ごみゼロに向けた意識向上と実現に向け、活動を続けていく予定です。



<団体概要>

団体名称:CHANGE FOR THE BLUE しまね実行委員会

URL:https://shimane.uminohi.jp/

活動内容:島根県内を中心に海洋ごみの清掃活動や調査、啓発イベントなど幅広く開催。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/





