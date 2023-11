[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE)]

にぎやかで、華やかで、笑顔溢れるクリスマスギフトをご紹介します。子どもたちが喜ぶ「きかんしゃトーマスのPOP-UP STORE」も!







二子玉川 蔦屋家電(東京都世田谷区)は、2023年11月3日(金・祝)から12月25日(月)の期間「CHRISTMAS IS COMING!!」フェアを開催します。



大きなツリーとキラキラとした街並み。にぎやかで、華やかで、笑顔溢れる一日。いよいよ今年も、クリスマスがやってきます。大切な人を思い浮かべてギフトを選んだり、ごちそうを作る用意をしたり、見ているだけでハッピーになれる飾りつけをしたり。クリスマスの準備を楽しみながら、待ち遠しい“その日”を迎えましょう。





FAIR







◆館内各所でクリスマス気分を盛り上げるフェアを開催



あたたかくして冬を過ごす

寒い季節、あたたかくして過ごしましょう。素材にこだわったソックスや手袋をすれば、体だけではなく気分もほぐれます。お部屋でアロマキャンドルを焚いて、素敵な読書時間を過ごすのも良いかもしれません。

1F BOOKレジ前(文学)





贈りもので気持ちを届ける

贈り物を選ぶのが楽しい季節になりました。今年の冬はあの人へ、どんな贈り物をプレゼントしますか?可愛らしいデザインで日々の暮らしに寄り添うアイテムから、大切な誰かへ贈るプレゼントを選びましょう。

2F シーズンストリート





アートを着飾る

ワクワクするイベントも増えて気分があがる季節。いつもとちょっと違うファッションを楽しんでみませんか。アートをチラ見せする靴下や、爪が華やぐネイルシールなど、街と一緒に自分もキラキラ、着飾ってみてください。

2F BOOKレジ前(デザイン)





心地よい香りで幸せな時間を感じる

1日のさまざまな時間帯に合わせた香りの「uka nail oil」。すべて天然由来原料を使用しており、肩や首に塗るとフレグランスとしても使えます。大切な人へはもちろん、自分自身へのHAPPYになれるギフトとしてもおすすめです。

2F Cu







ITEM







◆ホリデーシーズンを楽しく快適にしてくれるアイテム





EPEIOS スマート加湿器 Heal

24,310円(税込)

音楽と香りの機能付きで五感をも刺激し、心まで潤す加湿器です。

1F 住フロア



JBL Authentics 200

49,500円(税込)

高いデザイン性とパワフルな臨場感あるサウンドを楽しめるスピーカーです。

1F 音楽フロア



XGIMI HORIZON Ultra

279,800円(税込)

レーザーとLEDを組み合わせた技術を搭載したプロジェクター。

1F 住フロア



SAPPHIRE by LOOZER SMART TABLE STB80

132,000円(税込)

美しいデザインと高い機能性を兼ね備えたスマートテーブルです。

1F 住フロア



オリジナル積み木 カラー(積み木のほん付)

17,600円(税込)

良質なブナ材と正確な形、美しい色にこだわり、国内工房で丁寧につくった逸品です。

2F ボーネルンド



Herman Miller Girard Environmental Enrichment Posters(フレーム付き)

92,400円(税込)~

Alexander Girardのヴィンテージモチーフから、遊び心あるコレクションが復刻しました。

2F ハーマンミラーストア





◆パーティーを楽しく、美味しく彩るアイテム





BALMUDA The Plate Pro

42,900円(税込)

鉄板焼きのお店のような体験と美味しさをおうちで味わえます。

1F 食フロア



EPEIOS スマートノンフライオーブン Chef

39,800円(税込)

丸鶏のロティサリーチキンなど多種多様な料理をこれ1台で。

1F 食フロア



VERMICULAR オーブンポット2

22,000円(税込)~37,400円(税込)

高い密閉性と、旨味を凝縮する瞬間蒸発で毎日使いたくなる鍋です。

1F 食フロア





蔦屋家電限定のお得なギフトセット







デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ & エネボール(R) セット

259,930円(税込)

全身ケアを叶えるブラシ型低周波美容機器とラジオ波美顔器の特別セット

購入特典:頭皮ケアラインパウチ2種類つき

2F 美容フロア





パスリル

151,800円(税込)

1台に8つの機能を搭載したオールインワン美顔器

購入特典:フェイスマスク オルフェス10枚つき

2F 美容フロア





エピレーヴ

63,800円(税込)

お顔もVIOも、この1台で全身ケアできる家庭用光美顔器

購入特典:フェイスマスク オルフェス10枚つき

2F 美容フロア







EVENT







◆クリスマスシーズンにおすすめのイベント



トーマスとあそぼう!まなぼう! きかんしゃトーマス POP-UP STORE

きかんしゃトーマスのPOP-UP STOREを蔦屋家電・蔦屋書店で開催。新しくなったトーマスと仲間たちとの世界観を体験してください。



期間 2023年12月2日(土)~17日(日)

時間 10:00~20:00

場所 2F ギャラリー1、EVENT SPACE

参加方法 直接会場にお越しください





KEURIG カプセル式コーヒー&ティーマシン体験イベント

コーヒーをはじめ、紅茶や日本茶も本格的に楽しめるカプセル式コーヒー&ティーマシンの体験イベントを開催。クリスマスでみんなで集まる時にも、贈り物としても人気のマシンをぜひお試しください。



期間 2023年11月4日(土)、5日(日)、12月2日(土)、3日(日)

時間 12:00~18:00

場所 1F 食フロア

参加方法 体験希望の方は食フロアにお越しください。

https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/electronics/36767-1912011024.html



セルキュア体験会

口コミで広がった実力派の美顔器セルキュア4T+、セルキュア4T++。クリスマスを前に、実際にお試ししてみませんか?専門アドバイザーがレクチャーいたします。



期間 2023年12月9日(土)・10日(日)

時間 11:00~18:00

場所 2F 美容フロア

参加方法 無料・店頭またはお電話でご予約ください

※当日の定員状況によりご予約なしでもご参加可能です。





gray×matereal LIFE SHOP

犬をモチーフとしたアパレル・雑貨を中心に、会場でワッペン付け・名入れ刺繍のカスタムができるブランケットやマフラーなどを展開。クリスマスシーズンにふさわしい、身も心も温まるイベントです!



期間 2023年12月9日(土)・10日(日)

時間 11:00~19:00

場所 2F E-room1





「CHRISTMAS IS COMING!!」フェア 概要











期間 2023年11月3日(金・祝)~12月25日(月)

場所 二子玉川 蔦屋家電 館内各所

主催 二子玉川 蔦屋家電

問い合わせ先 TEL:03-5491-8550(二子玉川 蔦屋家電)

※営業時間につきましては予告なく変更になる場合がございます。ご来店の際は必ずこちらをご確認ください。

※展開の商品・内容は予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。





店舗情報







二子玉川 蔦屋家電

2015年5月、複合商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」内にオープン。

BOOK & CAFEの空間で、コンシェルジュがライフスタイルを提案する新しいスタイルの家電店です。また家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート&テクノロジーに満ちた場所です。

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電+」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「シェアラウンジ」など、刺激的で上質な時間を提供しています。



住所|東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

電話番号|03-5491-8550(代表)

営業時間|10:00~20:00 ※時短営業

ホームページ|https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

Instagram|https://www.instagram.com/tsutaya_electrics/

Facebook|https://www.facebook.com/TSUTAYA.ELECTRICS

X|https://twitter.com/T_ELECTRICS

オンラインストア|

(蔦屋書店オンラインストア)https://store.tsite.jp/shopping/

(Yahoo!ショッピング)http://store.shopping.yahoo.co.jp/ftk-tsutayaelectrics/

(楽天市場)https://www.rakuten.co.jp/ftk-tsutayaelectrics/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-16:16)