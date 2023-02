[大網株式会社]

2023年2月27日(月)正午までの期間限定販売でのご案内です。







大網株式会社(本社・東京都文京区)が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、メーカー「キューズQ」より、「イベント限定カラー版」のフィギュア8点を期間限定で現在ご案内中です。



■注目ポイント





「狼と香辛料」「まいてつ」「魔法少女」「転生したらスライムだった件」「東方Project」「COBRA」「R-TYPE」から、計8点のフィギュアがイベント限定カラー版で登場。

「あみあみ」にて、2023年2月27日(月)正午までの期間限定販売での、ご案内になります。



【製品情報】



※掲載商品すべて、2023年2月27日(月)正午までの期間限定販売です。

※各種上限があるため、期間中であっても無くなり次第終了となります。





狼と香辛料 ホロ 限定エクストラカラー版 1/7スケール 完成品フィギュア







「狼と香辛料」から、賢狼ホロが緑のワンピースで登場。爽やかなアースカラーの限定版です。

□参考価格:18,480円(税込)

□発売日:2023年3月予定







狼と香辛料 ホロ 限定エクストラカラー版 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150458





まいてつ pure station ハチロク 限定エクストラカラー 1/6スケール 完成品フィギュア







「まいてつ pure station」から、レイルロオド ハチロクが白の制服となって登場。通常版の黒と真逆のカラーは、限定版らしい新鮮さがあります。

□参考価格:21,780円(税込)

□発売日:2023年3月予定



まいてつ pure station ハチロク 限定エクストラカラー 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150459





魔法少女 ミサ姉 スペーススーツVer. スターホワイト 1/7スケール 完成品フィギュア







『魔法少女』シリーズのヒロイン、ミサ姉こと鈴原美紗のスペーススーツが、純白のホワイトカラーで登場。ある意味、魔法少女らしいカラーリングの限定版です。

□参考価格:23,320円(税込)

□発売日:2023年3月予定



魔法少女 ミサ姉 スペーススーツVer. スターホワイト 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150460





転生したらスライムだった件 シオン お着替えMode 限定エクストラカラー 1/7スケール 完成品フィギュア







「転生したらスライムだった件」から、シオンの限定カラーが登場。ワイシャツ、ボトムス、そして下着までカラーチェンジしたスペシャルエディションです。

□参考価格:16,280円(税込)

□発売日:2023年3月予定



転生したらスライムだった件 シオン お着替えMode 限定エクストラカラー 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150461





転生したらスライムだった件 ミリム・ナーヴァ バニーガールStyle 限定エクストラカラー 1/7スケール 完成品フィギュア







「転生したらスライムだった件」から、魔王ミリム バニーガールStyleが、真っ赤なビキニの限定版で登場です。

□参考価格:17,380円(税込)

□発売日:2023年3月予定



転生したらスライムだった件 ミリム・ナーヴァ バニーガールStyle 限定エクストラカラー 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150462





東方Project “表情豊かなポーカーフェイス” 秦こころ[軽装版]限定エクストラカラー 1/8スケール 完成品フィギュア







「東方Project」秦こころ 軽装版でも限定エクストラカラーをご用意致しました。オータムカラーで舞うこころちゃんをお迎えください。

□参考価格:20,680円(税込)

□発売日:2023年3月予定



東方Project “表情豊かなポーカーフェイス” 秦こころ[軽装版]限定エクストラカラー 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150463





COBRA コブラ[ザ・サイコガン]限定エクストラカラー 1/6スケール 完成品フィギュア







COBRA コブラ[ザ・サイコガン]が、コミック版で描かれる紫スーツで登場だ! 原作派のファンなら、見逃せないカラーの限定版だぜ!

□参考価格:19,800円(税込)

□発売日:2023年3月予定



COBRA コブラ[ザ・サイコガン]限定エクストラカラー 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150464





1/120スケール R-TYPE Rwf-9Ard ARROW HEAD “アロー・ヘッド”RD Ver.







異層次元戦闘機 R-9A ARROW HEAD “アロー・ヘッド”のイベント限定カラーに、紅いボディの機体が登場! スピードと回避性能がアップした、要撃仕様のバージョンです。

□参考価格:18,480円(税込)

□発売日:2023年3月予定



1/120スケール R-TYPE Rwf-9Ard ARROW HEAD “アロー・ヘッド”RD Ver.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150465



(C) 支倉凍砂 2021 イラスト/文倉 十

(C) Lose

(C) 絶対少女/RAITA/AbsoluteGirl

(C) 川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会 (R)KODANSHA

(C) 上海アリス幻樂団

(C) BUICHI TERASAWA/A-GIRL RIGHTS

(C) IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.





