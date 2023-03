[株式会社阪急阪神百貨店]



阪急メンズ東京8階「GINZA SNEAKER HILLS」は、3月19日(日)にオープン1周年を迎えます。それを記念して3月1日(水)~31日(金)の期間、特別イベントやキャンペーンを開催いたします。





1st ANNIVERSARY記念 販売商品 ―SNEAKER MARKET―

【販売開始日】3月18日(土)

1周年記念商品として、3月18日(土)より2000年代のSBダンクや、エアフォース1の名作コラボなどスペシャルアイテムを販売。また、3月1日(水)より31日(金)までSNEAKER MARKETで1万円(税込)以上のお買上げ、または5千円以上の買取ご成立の方へ、抽選でクーポン券をプレゼントいたします。











1st ANNIVERSARY記念企画 ―SNEAKER HOSPITAL SCHOOL―



◆1周年記念 クリスタルカスタマイズ 30%OFFキャンペーン

【開催期間】3月19日(日)~3月31日(金)

大人気のカスタマイズメニューであるクリスタルカスタマイズが1周年を記念して期間中30%OFFでご提供。

さらに、3月19日(日)にご来店のお客様に先着にてノベルティーとしてシューレースをプレゼント











◆ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドーにて新作カスタマイズの展示を開催

【開催期間】3月19日(日)~4月12日(水)

【場所】 ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー 2階「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」

(東京都中央区銀座6丁目2−11)



ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー2階のメインバー「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.(キャンバスラウンジ)」にて、SNEAKER HOSPITAL&SCHOOLの新作カスタマイズシューズを展示。伝統技法を用いた箔打ちや西陣織を使用した新しいカスタマイズシューズを、いち早くご覧いただけます。(協力 (株)WAlive(NISHIJIN+))

また3月19日(日)は、GINZA SNEAKER HILLSにて、先着30名様に「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」のドリンク無料チケット※を配布いたします。阪急メンズ東京でチケットを手に入れてから、キャンバスラウンジへお運びいただくのがお得なルートです!

※当日限り有効(日祝営業時間11:00~22:00 L.O.21:00)。対象ドリンクリストよりお選びください。











1st ANNIVERSARY記念企画 ―SNEAKER MUSEUM―



◆AJ1展示

【開催期間】3月18日(土)~3月31日(金)



ミュージアムにて特に人気の高かったAJ1の展示を3月18日(土)より開始。

1985年のオリジナルのAIR JORDON1ミュージアムスペースをジャックします。普段中々目にすることのないオリジナルAIR JORDIN1のクオリティ、ディテールを実際に目にする貴重な機会ですので是非ご来場ください。











◆INTERSECTION ポスター販売イベントの開催

【開催期間】3月18日(土)~



AKIRA、JORDONや映画ポスターなどスニーカーミュージアムの店頭で目を引くポスターをGIZNZA SNEAKER HILLS1周年を記念して3月18日(土)より販売致します。

※フレームはつきませんのでご了承くださいませ。









◆ALLYOOP23 POP‐UP STORE

【開催期間】:3月18日(土)・3月19日(日)

人気のALLYOOP23のPOP‐UP STOREを2日間限定で開催。

今回はのPOPUPではJORDAN NIKE などTシャツにフォーカスしたアイテムを用意











1st ANNIVERSARY SPECIAL EVENT

【日時】 3月19日(日) 15:00~17:00

【参加費】 無料



1周年を記念して、DJ を招待し、音楽とドリンクを楽しみながらお買物いただけるイベントを開催!

ファッション界隈でも活躍する Licaxx、DJ KzM、DJ DiskによるDJ PLAYをお楽しみただけます。

また、ご来場のお客様に、スパークリングワインまたはソフトドリンクのウェルカムドリンクサービスを行います。

※おひとり様1杯限り、なくなり次第終了



― 出演DJの紹介 ―

Licaxx



東京を拠点に活動するDJ、ビートメイカー、編集者、ラジオパーソナリティ。

2010年にDJをスタート。マシーンテクノ・ハウスを基調にしながら、ユースカルチャーの影響を感じさせるテンションを操り、大胆にフロアをまとめ上げる。2016年にBoiler Room Tokyoに出演した際の動画は60万回以上再生されており、Fuji Rockなど多数の日本国内の大型音楽フェスや、CIRCOLOCO@DC10 などヨーロッパを代表するクラブイベントに出演。日本国内ではPeggy Gou、Randomer、Mall Grab、DJ HAUS、Anthony Naples、Max Greaf、Lapalux、BEN UFOらの来日をサポートし、共演している。さらに、NTS RadioやRince Franceなどのローカルなラジオにミックスを提供するなど幅広い活動を行っている。

さらにジャイルス・ピーターソンにインスパイアされたビデオストリームラジオ「Tokyo Community Radio」の主宰。若い才能に焦点を当て、日本のローカルDJのレギュラー放送に加え、東京を訪れた世界中のローカルDJとの交流の場を目指している。

また、アンビエントを基本としたファッションショーの音楽などを多数制作しており、近年では日本女子バスケットWリーグの音楽プロデュース、yoshiokubo、Chika Kisadaのコレクションに使用されている。



kZm



1994年渋谷生まれ、渋谷育ち。ヒップホップクルー、YENTOWN 所属のラッパー。

幼少期からブラックミュージックやバスケット・ボールに親しみ、ラッパーとして始動後すぐに頭角を現す。

2020年リリースの2ndアルバム「DISTORTION」ではApple Music総合一位を獲得。RADWIMPSのボーカル野田洋次郎とのコラボ楽曲「追憶 feat. Yojiro Noda」やKenny beatsとの楽曲「GYAKUSOU」など国内、HIPHOP

界に止まらず音楽活動の幅を広げている。

また自身で立ち上げたコレクティブ/レーベル「(デヴォイド)De-void*」主催の人気イベント「Jungle Clash*」など音楽を軸としたレーベル活動も注目を集めている。





DJ Disk







1991年生まれ、岡山県出身の音楽プロデューサーでありDJ。

ヒップホップ、テクノ/ハウス、レゲエなど現代的なダンスミュージックの影響に、ディスコやファンク、ソウルのグルーヴとマインドを加味した独自の視座、そして音楽以外のさまざまなストリートカルチャーへの造詣の深さが自身のプロデュースワーク、そして国内外でのDJ行脚に活かされている。

プロデューサーとしてこれまでLava La Rue、Daichi Yamamoto、Miyachi、kZm、JNKMNらへの楽曲提供を行うかたわら、WTAPS、UNIQLO、adidas、Reebok、Fendi、SOPHNET.、uniform experiment、CASIOなどの映像楽曲ディレクション、またデザイナーであるVERDYとのコラボレーションワークにおいての音楽監修など活動は多岐に渡る。

また2021年以降はこれまで活動の基点としていたtokyovitaminから歩みを進め、自身が主宰する活動母体Creatures Recordsを創設、新たなアートプラットフォームの形を模索し続けている。



※場所の記載がないものはすべて阪急メンズ東京8階「GINZA SNEAKER HILLS」で開催





「GINZA SNEAKER HILLS」概要

スニーカーマニアが集う“基地”をコンセプトに、〈MARKET〉〈MUSEUM〉〈SCHOOL〉〈HOSPITAL〉の4つの機能で構成され、百貨店としては珍しい新古品・中古品の販売・買い取りから、修理、リメイク、カスタマイズまで、スニーカーにまつわる多様なサービスを提供。販売して完結するのではなく長く履くためのお手入れワークショップの開催や、履かなくなった靴を捨てずに済むよう二次流通の環境を整えることで、循環型社会の実現にも貢献します。

場 所 : 阪急メンズ東京 8階 (東京都千代田区有楽町2 丁目5 番1 号)

営業時間: 平日:12:00~20:00、土・日・祝:11:00~20:00

機 能 :

〈MARKET 〉 新古品・中古品の販売、買い取り

〈MUSEUM〉 歴史を感じられる展示などを行うイベントスペース

〈SCHOOL〉 ペイントやカスタムなどのワークショップを開催

〈HOSPITAL〉 修理、クリーニングメニューの承り



