株式会社誠文堂新光社(東京都文京区)は、2023年3月3日(金)に、『The Elder Scrolls オフィシャル・クックブック』を発売いたします。







世界中で大ヒットした人気ゲームシリーズ『The Elder Scrolls』の公式クックブックが満を持しての邦訳化!





スイート・ロールを盗まれる日々ともこれでおさらば!



――数々の賞に輝いた大人気ゲームシリーズ『The Elder Scrolls』に基づくこの美しいクックブックで、スカイリムやモロウウィンドなどタムリエル各地の絶品料理のすべてを味わい尽くすのはいかがでしょうか。





本書では、初心者から上級者まで楽しめる、70以上のフードやドリンクのレシピを分かりやすく紹介。



ホーカーのローフ、アップルキャベツのシチュー、サンライト・スフレ、スイート・ロール等々、ファンに人気のレシピを収録しており、腹ペコなドラゴンボーンの皆様を満足させてくれること間違いなしの一冊です!







大陸のさまざまな地域の食からヒントを得たレシピの数々に挑戦して、ノルド、ボズマー、カジートなどの種族が作り出した多彩な料理に舌つづみを打っていただければ幸いです。



【目次】





【著者・翻訳者プロフィール】

Chelsea Monroe-Cassel(チェルシー・モンロー=キャセル)

長年アーティストとして活動する根っからのファンタジーファン。トルコに1年間滞在した際に珍しい食への愛に目覚める。自身が愛する文学や架空世界のように、想像力と歴史研究を融合することで独自のレシピを生み出し、その愛と多彩な創作力を掛け合わせ、空想上の料理を現実世界に再現することを仕事に。外国語、宝探し、歴史を心の底から楽しみ、ハチミツに関するすべてをこよなく愛する。夫、引退した猟犬、たくましい猫(マンクス)とともにバーモント州の古屋に住む。著書はベストセラー『A Feast of Ice and Fire : The Official Game of Thrones Companion Cookbook』など。



江原 健(エハラ・タケシ)

東京外国語大学大学院博士前期課程修了。翻訳会社にて翻訳コーディネーターとして勤務した後、2014年よりフリーランス。産業翻訳のほか、『Y:ザ ラスト マン』、『ウィッチャー』のコミックシリーズなど海外コミックや、ゲームのアート本、映画メイキング本の翻訳も多数手がけている。



【書籍概要】

書 名:The Elder Scrolls オフィシャル・クックブック

著 者:チェルシー・モンロー=キャセル

翻訳者:江原 健

仕 様:A4変判、192頁

定 価:3,960円(税込)

発売日:2023年3月3日(金)

ISBN:978-4-416-52286-8



