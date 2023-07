[株式会社マイクロマガジン社]

・「ことのは文庫」のインスタライブに『さよならの向う側』著者、清水晴木先生が登場

・質問を「ことのは文庫」SNSにて募集いたします

・『さよならの向う側』シリーズ最新刊『さよならの向う側 Time To Say Goodbye』好評発売中





マイクロマガジン社(東京都中央区)より刊行する「ことのは文庫」のインスタライブを、7月24日(月)18:30より開催いたします。



今回は『さよならの向う側』の著者、清水晴木先生が出演するスペシャルインスタライブ!

新刊『さよならの向う側 Time To Say Goodbye』についての紹介はもちろん、

読者のみなさまから寄せられた質問を、清水先生にお答えいただきます。

質問は「ことのは文庫」Twitter、Instagramストーリーズにて募集しますので、

たくさんの質問をお待ちしております!



【開催日時】

7月24日(月)18:30~

【配信アカウント】

【質問募集アカウント】

7月21日(金)より下記アカウントにて質問を募集します。

シリーズ累計4万部突破『さよならの向う側』 https://kotonohabunko.jp/special/sayonara/







死後、最後に一日だけ現世に戻り、

会いたい人に会える時間が与えられる不思議な場所「さよならの向う側」。



「あなたが、最後に会いたい人は誰ですか?」



その場所で案内人からそう告げられた人々は

それぞれの“最後の再会”について想いを巡らせ、大切な人に会いに行く――。

そんなさまざまな人たちの最後の再会を描いた純度100%の感動小説です。



2022年秋にはTVドラマ化され、“それぞれの最後の再会”を描いたストーリーが話題になりました。



新刊『さよならの向う側 Time To Say Goodbye』







著:清水晴木/装画:いとうあつき

ISBN:9784867164327

定価:1,815円(本体1,650円+税10%)

発売日:2023年07月20日

【内容紹介】

「これからあなたが繋ぐものはなんですか?」



死んだ後、最後に一日だけ現世に戻り、

会いたい人に会える時間が与えられる不思議な場所、

『さよならの向う側』



会えるのは自分が死んだことを知らない人だけ、

という困難なルールのある中、

案内人・谷口と常盤は、今日もここを訪れる人たちを待ち続ける。



「――あなたが、最後に会いたい人は誰ですか?」



人と人、想いと想いを繋ぐ感動の物語、第一部完結!



【声優・鈴木崚汰さん、タレント・五十嵐にいかさんのナレーション入りPVを公開中!】



千葉県、そして著者・清水晴木先生ともゆかりある、

声優・鈴木崚汰さんとタレント・五十嵐にいかさんのナレーション入りPVを公開いたしました。

3人とも千葉県育ちで、同じ検見川高校を卒業。

清水晴木先生の小説『さよならの向う側』のPVに、それぞれナレーションをしていただくという、

コラボレーション企画となっております!



鈴木崚汰さんの“案内人”のように優しく語り掛ける声、

五十嵐にいかさんの包み込まれるような温かいナレーション、

ぜひそれぞれの動画にてご堪能ください。



『さよならの向う側』シリーズ







さよならの向う側

著:清水晴木/装画:いとうあつき

ISBN:9784867161401

定価 :1,650円(本体 1,500円+税10%)



さよならの向う側 i love you

著:清水晴木/装画:いとうあつき

ISBN:9784867162880

定価 :1,870円(本体 1,700円+税10%)



著者情報





著:清水晴木

千葉県出身。2011年、函館港イルミナシオン映画祭第15回シナリオ大賞で最終選考に残る。

2015年、『海の見える花屋フルールの事件記 ~秋山瑠璃は恋をしない~』(TO文庫)で長編小説デビュー。

以来、千葉が舞台の小説を上梓し続ける。2021年6月に刊行した『さよならの向う側』(小社刊)は、同年9月に読売テレビ・日本テレビ系で実写TVドラマ化され、第2弾の『さよならの向う側 - i love you -』も好評発売中。

他の著書に『旅立ちの日に』(中央公論新社)、『分岐駅まほろし』(実業之日本社)、『風と共に咲きぬ』(角川文庫)等がある。



装画:いとうあつき

文京大学教育学部心理教育課程卒業。保育士として勤務後、イラストレーターに。

装画、広告などを中心に幅広く活躍している。





マイクロマガジン社







マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

ライトノベル、コミックス、文芸、絵本、地域本やビジネス書など、様々なジャンルの書籍を発刊しております。

「転生したらスライムだった件」をはじめ、多くの作品がTVアニメ化もされています。

マイクロマガジン社 ホームページ https://micromagazine.co.jp/





「心に響く物語に、きっと出逢える」

2019年6月にマイクロマガジン社が創刊した文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、『陰陽師と天狗眼』シリーズ、

『妖しいご縁がありまして』シリーズなど、様々な作品を出版しております。

中島愛さんがナレーションを務めるテレビCMはYouTubeにて公開中!



