ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地:大阪市此花区島屋6-2-68)は、2024年1月9日(火)から2月29日(木)までの期間、『ウインターフェア ディナーブッフェ』を開催します。









今回は、≪冬に食べたい!あったかメニュー≫ をテーマに、レモンのさっぱりした風味と香りが素材の味を引き立てる「鴨肉と鶏しんじょうの塩レモン鍋」をはじめ、えびやいかなどの魚介のうま味を一度に楽しめる「シーフードとファルファレのグラタン」、生クリームでやわらかく煮込んだ「チキンのフリカッセ」や「関西風おでん」などのあったかメニューの数々をご用意します。

楽しい会話を弾ませながら、からだの芯まで温まるぽかぽかなひと時をお過ごしください。





■レストラン「イーポック」

『ウインターフェア ディナーブッフェ』

【期間】2024年1月9日(火)~ 2月29日(木)

【時間】17:30~21:30(最終入店 21:00)

【料金】大人(中学生以上)4,950円 / 小学生2,200円 / 4歳~小学生未満1,430円 / 3歳以下無料

アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

【メニュー例】ビーフステーキ鉄板焼き(ライブキッチン)/ 鴨肉と鶏しんじょうの塩レモン鍋 / 関西風おでん / シーフードとファルファレのグラタン / チキンのフリカッセ / 豚の角煮 / 生ハムと紅芯大根のレモンマリネ / 五穀とリゾーニの野菜ジュレ / ダブルベリーのケーキ / ピスタチオのムース 白玉添え / ソフトクリーム 等





★ウインターフェア ワンディッシュ



レストラン「イーポック」で大人気のディナー限定ワンディッシュは、「アトランティックスモークサーモン ジェノバソース」をご用意。

バジルの風味豊かで濃厚な味わいのジェノバソースは、程よく脂がのったアトランティックスモークサーモンと相性が抜群です。

スタッフが出来立てをお席までお持ちしますので、前菜としてお召し上がりください。







★あったかメニューで心もからだもぽっかぽか

温製コーナーは、ご友人やご家族そろってお楽しみいただけるあったかメニューを揃えました。

シェフのイチオシは、「関西風おでん」。かつお節をベースに薄口醤油で味付けをした関西のおでんは、だしのうま味とほのかな甘みが特徴です。おでんの具材には、「大根」、「ちくわ」、「こんにゃく」、「ごぼう天」、「たまご」、「もち巾着」、「白滝」の7種類をご用意。具材自体の味とだしのうま味の両方をご堪能ください。

また、あっさりした塩ベースのスープにレモンのさっぱりとした風味と鶏のうま味がしっかりと染み出した「鴨肉と鶏しんじょうの塩レモン鍋」は、そのままお召し上がりいただくもよし、イーポックで人気の「手作り豆腐」や「ラーメン」を入れ、自分好みのアレンジをお楽しみいただけるのもブッフェならではの醍醐味です。

口の中でとろける「豚の角煮」、数種類の野菜を1度に楽しめる「具だくさん豚汁」、なめらかで濃厚な味わいの「赤魚ときのこのクラムチャウダー」などのバラエティ豊かな料理を提供します。









レストラン「イーポック」について



イーポックの店内は、活気に満ちた “エネルギッシュ” で “楽しさ” や “遊び心” も盛り込んだ、エンターテイメント性あふれ「さあ、食事の時間だ!」を合言葉に集い、食事を楽しめるレストランを演出します。



【ご予約・お問い合わせ】

レストラン「イーポック」 TEL.06-6465-6030(直通)

https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/restaurant/epoch/#restaurant_tab



※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税が含まれています。

※メニューや日時は予告なく変更する場合があります。





ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて

ホテルを出ればすぐゲート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩1分のオフィシャルホテル。

パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。

パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。



ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

