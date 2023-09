[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) は9月19日(月)に発売いたしましたソウルライクアクションRPG『Lies of P』におきまして、本日、SteamとPlayStationに向けてバランス調整を実施いたしました。

他プラットフォームにつきましては順次適用を予定しております。









2023年9月19日に発売となりました『Lies of P』初のバランス調整となります。主な調整目的はゲームの難易度緩和となっており、全世界のプレイヤーの円滑なゲームプレイを支援するための決定となります。

本日9月27日SteamとPlayStationでアップデートを行うことでゲームに適用することができます。他のプラットフォームは順次適用される予定です。











・バランス調整項目の詳細

今回のバランス調整により、ボスモンスター「堕落した大司教アンドレウス」、「人形の王(1フェーズ)」、「神の腕、シモン・マヌス」と一部モンスターの体力をダウン、「目覚めた神シモン・マヌス」の攻撃力を下げました。



また、「目覚めた神シモン・マヌス」と一部のモンスターは、攻撃時に姿勢が崩れる頻度をアップするように調整しました。一部のモンスターのスタッガー発生頻度および維持時間を増やすことも今回のバランス調整に含まれ、次元の蝶々(3種)の体力も下方修正しております。



キャラクター初期化関連システムにも変化があり、「金貨の樹」に「聖女の像」と同じレベルの「P機関」「リージョンアームをリセット」機能を追加いたしました。今回のパッチ以降、新しく作成したキャラクターの「金貨の樹」の最初の収穫量は5個から8個に増加となります。これらはプレイヤーの利便性を高めるための措置となっております。



他にも、一部のプレイヤーで発生が確認されているバグが修正となり、Windowsオペレーティングシステムで「DUALSHOCK」および「DualSense」のPlayStation用ゲームパッドのサポート機能も追加されました。



今回のバランス調整の詳細については、『Lies of P』公式ホームページ(https://www.liesofp.com/ja-jp/)内の「パッチノート」でご確認いただけます。











『Lies of P』は、古典童話'ピノッキオ'を残酷劇として脚色して誕生した“ソウルライクシングルプレイアクションRPG”です。



“武器調合”など特徴的な戦闘システムが最大の特徴となっており、そのゲーム性を認められ、昨年8月に行われた「Gamescom2022」のアワードで3冠を受賞し、グローバル期待作として注目を集めているNEOWIZの最新オリジナルゲームタイトルとなっており、先日配布を終了した体験版は配布開始から3日間で世界累計100万ダウンロードを記録いたしました。



また、直近の欧米メディアによる製品版レビューをまとめた「メタスコア」では平均82ポイントという高評価を記録したほか、日本国内においては9月14日発売のゲーム総合誌「週刊ファミ通 No,1815」クロスレビューにおいてゴールド殿堂入りの評価をいただきました。



Steamをはじめ、PS4,PS5、Xbox series S/X、Xbox GamePass,Macアプリストアで現在好評発売中です。





<「Lies of P -ローンチトレーラー」URL>

https://youtu.be/kXZoKdr-xeo



●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.

●家庭用ゲーム機向け『Lies of P』コピーライト

(C)NEOWIZ All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.



