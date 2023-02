[富士急行]

コラボアトラクション、フード、グッズ、フォトスポット等お楽しみ満載!!



富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)で開催中の「LIL LEAGUE」とのコラボレーションイベント『LIL LEAGUE IN FUJI-Q HIGHLAND』について、第2弾となるコラボ企画を2023年2月25日(土)~4月9日(日)の期間開催いたします。

【イベント特設ページ:https://www.fujiq.jp/event/lilleague2023.html 】







期間中は、オリジナルアナウンスと「Rollah Coaster」を聴きながら6人と一緒に写真が撮れる巨大フォトスポットをはじめ、オリジナルバナーで飾り付けられたコラボアトラクション、園内放送やアトラクションアナウンスがコラボバージョンに切り替わるなど、園内各所に様々な形でメンバーが登場いたします。また、オリジナルA5クリアファイル付きコラボフリーパスのほか、対象アトラクションを巡ってスタンプを集めるとメンバーとツーショットが撮影できるARフォトが貰えるアトラクションラリー、世界でここだけのオリジナルグッズ、オリジナルステッカー付きのコラボフードなど、ファンにはたまらない内容となっております。



さらに、富士急ハイランド周辺エリアでもコラボを展開!富士急行線では、オリジナルヘッドマークで飾り付けられたコラボトレインが期間限定で運行するほか、富士急ハイランド駅ではご希望の方に記念乗車ポストカードをプレゼントいたします。また、オリジナルポストカードセット付きの新宿~富士急ハイランド間を結ぶバスツアーも実施いたします。



なお、スペシャルライブイベントは3月25日(土)に開催いたします。参加方法などの詳細については、2月20日(月)10時に特設ページで発表いたします。



この春は、LIL LEAGUEと一緒に富士急ハイランドをたっぷりとお楽しみください。



【イベント概要】

■イベント名

LIL LEAGUE IN FUJI-Q HIGHLAND

■期間

2023年1月11日(水)~4月9日(日)

■イベント特設ページ

https://www.fujiq.jp/event/lilleague2023.html

■内容

<富士急ハイランドエリア>





オリジナルA5クリアファイル付きフリーパスを販売!







オリジナルA5クリアファイルが付いたコラボフリーパスを電子チケットサービス「Yahoo!PassMarket」にて前売販売いたします。

・料金

1.前売フリーパス:大人7,000円、中高生6,500円

2.当日フリーパス:大人7,300円、中高生6,800円

・購入先

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/024y0f67r5w21.html

※2月15日(水)9:00販売開始



コラボアトラクションでメンバーたちと一緒に富士急を楽しもう!



園内の6つのアトラクション「FUJIYAMA」、「ええじゃないか」、「ウェーブスインガー」、「鉄骨番長」、「トンデミーナ」、「ティーカップ」が岩城星那(いわき せな)、中村竜大(なかむら たつひろ)、山田晃大(やまだ こうだい)、岡尾真虎(おかお まとら)、百田隼麻(ももだ はいま)、難波碧空(なんば そら)のスペシャルバナーで飾り付けられるほか、アトラクションの案内アナウンスがメンバーたちの撮り下ろしボイスに切り替わります。ここでしか聴くことができないオリジナルボイスは必聴です!





巨大フォトスポットで記念撮影しよう!







第1入園口から入ってすぐの場所にあるツリー前に、フォトスポットが登場いたします。案内看板にあるボタンを押すと、メンバーのオリジナルアナウンスと「Rollah Coaster」がお聞きいただけます。ぜひ、来園の思い出に記念撮影をしてみてはいかがでしょうか。







対象のアトラクションを巡ってARフォトをゲット!アトラクションラリー開催!







対象の6つのアトラクションのうち2つ乗車しスタンプを集める「アトラクションラリー」を開催いたします。2つコンプリートした方には、オリジナルARフォト(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。ぜひ挑戦してみてください。

・料金:200円

・販売場所:園内中央チケット売り場

・対象アトラクション:ティーカップ、トンデミーナ、ウェーブスインガー、パニック・ロック、ナガシマスカ、鉄骨番長



さらに、アトラクションラリーをコンプリートした方限定で、富士急ハイランド公式Twitterアカウント(@fujikyunow)をフォローの上、ハッシュタグ「#リルQ_AR」を付けてARフォトの写真をツイートしていただくと、抽選で3名様にサイン入りコラボグッズが当たるTwitterキャンペーンも開催いたします。

・期間:2023年4月9日(日)23:59まで

・当選発表:4月末頃







ここでしか買えないオリジナルグッズが登場!



園内売店「SHOP FUJIYAMA」では、コラボロゴ入りのフェイスタオル、ランチトートを販売いたします。なお、ご購入に際しお一人様1会計3点までとさせていただきますので予めご了承ください。





<ソフトタッチフェイスタオル 2,200円>





<ランチトート 1,980円>





オリジナルステッカー付きコラボフードが多数登場!



レストラン「フードスタジアム」では、「LIL LEAGUE」のグループカラーや楽曲にちなんだコラボフードが多数登場いたします。なお、コラボメニューをご注文の方には、オリジナルステッカー(食事メニューには2枚/ドリンク・デザートメニューには1枚)をランダムでプレゼントいたします。

■メニュー抜粋



<LILのバターチキンカレー 1,400円>





<LILクレープ 800円>





<夢色フルーツアイスティー 600円>



■オリジナルステッカー(全6種)







<富士急ハイランド周辺エリア>





コラボトレインが登場!利用特典として記念ポストカードのプレゼントも!



期間中、大月駅~河口湖駅を結ぶ鉄道「富士急行線」では、オリジナルヘッドマークが付いた特別列車を運行いたします。また、富士急ハイランド駅窓口では電車をご利用の際、ご希望の方に記念乗車ポストカードをプレゼントいたします。













オリジナルバスツアーで富士急へGO!



期間中、新宿~富士急ハイランド区間の高速バス往復乗車券とコラボフリーパス、オリジナルポストカードセットが付いたお得なバスツアープランを販売いたします。ぜひ、この機会にご利用ください。

・内容:1.新宿~富士急ハイランド間の往復バス乗車券

2.コラボフリーパス(1DAYフリーパス+オリジナルA5クリアファイル)

3.オリジナルポストカードセット

・料金:2月大人8,800円 中人8,400円 小人7,600円 ※旅行支援対象で表示価格より20%割引

3月大人9,800円 中人9,400円 小人8,600円 ※旅行支援対象で表示価格より20%割引

・販売開始日時:2023年2月15日(水)12:00

・販売ページ:https://www2.fujikyu-travel.co.jp/DJWEB/TourDetail.aspx?tc=A31600100335





※表示金額は税込です。 ※画像はイメージです。



【「LIL LEAGUE」とは】

2023年1月11日にデビューした6人組メンズグループ。岩城星那(いわき せな)、中村竜大(なかむら たつひろ)、山田晃大(やまだ こうだい)、岡尾真虎(おかお まとら)、百田隼麻(ももだ はいま)、難波碧空(なんば そら)で構成された、現役の中学生・高校生のヴォーカル&ダンスグループ。男女総エントリー約4万8,000人、LDH史上最大のオーディション「iCONZ2022~Dreams For Children~」男性部門で日本武道館での最終審査でグランプリを獲得。デビュー前にリリースされた楽曲「Rollah Coaster」が異例の1,300万再生を突破。グループ名「LIL LEAGUE」は、若い力と勢いをバイブスに変えてほしいという意味を込めて名付けられたもの。



【富士急ハイランド営業データ】

■営業時間

通常/10:00~17:00 ※日によって異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料金

入園料:無料

フリーパス(当日窓口販売価格):4月よりダイナミックプライシングを導入しております。

・大人 6,000円~6,800円

・中高生 5,500円~6,300円

・小学生 4,400円~5,000円

・幼児、シニア 2,100円~2,400円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■交通

車 /新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス/新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車/JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車大月駅から約50分

■お問合わせ

富士急ハイランド TEL:0555-23-2111 https://www.fujiq.jp/



富士急ハイランドでは引き続き、来場者と従業員の健康と安全を最優先の基本と考え、「遊園地・テーマパーク」における新型コロナウィルス感染症拡大予防ガイドラインを準拠し、徹底した感染症拡大予防対策を講じて、お客様が安心してご来場できますよう安全対策に努めてまいります。感染症予防対策、最新の営業情報につきましては、富士急ハイランド公式HPよりご確認ください。



