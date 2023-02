[株式会社そごう・西武]

Life is Infinity~生まれる春、出会う春~



西武渋谷店は、‘Art meets Life’「暮らしに、もっとクリエーティブを。」をコンセプトに、常に先進性を追い求め、クリエーティブな刺激を与える現代アートの企画展示や販売、時代性のあるアーティストとコラボレーションしてきました。





西武渋谷店では2月21日(火)~3月13日(月)の期間、「Life is Infinity~生まれる春、出会う春~」をテーマに、アーティスト岩崎広大(いわさき ひろまさ)の「昆虫アート」をA館1階=ウインドーで展開いたします。





自然界で春の動きをもたらす強い生命力を持った「昆虫」にフォーカスし春の訪れを表現。岩崎氏の代表的な『かつて風景の一部だったものに、風景をプリントする。』作品の中から、春の象徴として縦約4メートル、横約2.6メートルに巨大なアゲハ蝶が「Life is Infinity~生まれる春、出会う春~」のテーマに合わせ春の羽ばたきをダイナミックに表現。



2020年に昆虫館から寄贈を受けた、行き場を失った標本759体を撮影し新たな居場所として昆虫図鑑に収めた『NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE—759 Insects—』からセレクトした蝶を立体化しウインドー全体を標本箱のように見立てています。







また、B館8階=美術画廊・オルタナティブスペースで開催中のグループショー「y-Generation VIII」では岩崎氏の『かつて風景の一部だったものに、風景をプリントする。』作品の展示をはじめ、昆虫図鑑『NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE—759 Insects—』を販売中。





グループショー「y-Generation VIII」開催中



■会期:2月26日(日)まで

■会場:B館8階=美術画廊・オルタナティブスペース

今展で8回目となる、国内外で注目を集める現代写真家のグループショー。風景を左右対称に加工することで、都市の美しさ、禍々しさ、力強さを表現する古賀勇人、「人間よりはるか昔からこの星を見てきた存在」である昆虫への興味をベースに、人間以外の視点から人間・環境・風景にアプローチをする岩崎広大をはじめ、新世代のフォトグラファーのカッティングエッジな視点が映し出す現代の様相をお楽しみいただけます。

【出展作家】岩崎広大/栗棟美里/Kentaro Takahashi/古賀勇人/櫻井圭佑/高野勇二







PROFILE:岩崎 広大







1994年東京都生まれ

2021年東京藝術大学美術研究科油画専攻博士前期課程修了

[主な展覧会歴]

2018年「孤独の地図」(四谷未確認スタジオ・東京)

2020年「Wall Street Museum」(NEWoMan YOKOHAMA・神奈川)

2021年「SHIBUYA STYLE vol.15」(西武渋谷店)

2022年個展「焦点帯」(GalleryBlue3143・東京)

「NO-RECORD-FOUND CERTIFICATE -759 Insects-」出版記念展示(代官山蔦屋書店・東京)

「SHIBUYA STYLE vol.16」(西武渋谷店)

2023年「paper company Book Exhibition vol.1」(金柑画廊・東京)





※本リリースの掲載画像はイメージとなります。





-西武渋谷店-

・住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号:03-3462-0111 (代表)

・営業時間:午前10時~午後8時

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策や年末年始の営業時間など最新情報は西武渋谷店ホームページをご覧ください。

ホームページ:https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/



