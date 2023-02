[大網株式会社]

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「コトブキヤ」より『TRANSFORMERS美少女 トランスフォーマー バンブル 1/7スケール 完成品フィギュア』が登場。現在、ご案内中です。



■TRANSFORMERS美少女 トランスフォーマー バンブル 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150468





【製品情報】



□参考価格:17,600円(税込)

□発売日:2023年8月予定

□メーカー:コトブキヤ

【スケール】1/7

【サイズ】全高約217mm(台座含む)

【素材】PVC



原型製作:燕

イラスト:山下しゅんや



トランスフォーマーが美少女に!?

Hasbro・タカラトミー、コトブキヤのタッグで送るシリーズ第3弾!

現在まで愛される基盤となった初代作品「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー」(通称G1)をベースに、山下しゅんや氏がBISHOUJO姿にアレンジ!



第3弾は、平和を愛するサイバトロン(オートボット)の「バンブル」。

ツノつきの黄色いパーカーの下に水色のインナーやベルトを組み合わせ、ロボットモードの配色を再現!

小柄で可愛いバンブルらしい着こなし。

ボディのモールドが取り入れられたアームカバーやショートパンツの裾のデザインにも注目です!

ベースはメタリック塗装がまぶしい「サイバトロン」のロゴマーク。

さあ、たたかいの時間だ!





























TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission.

(C) 2023 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。





【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-18:46)