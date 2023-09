[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、日本最大級のデジタル・クリエイティブフェスティバル「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2023」(以下、イノフェス)を、2023年10月13日(金)、14日(土)、15日(日)の3日間、有観客とオンライン配信のハイブリッドで開催いたします。この度、本イベントの全タイムテーブルを解禁いたします。



タイムテーブルURL https://www.j-wave.co.jp/iwf2023/timetable.html



タイムテーブル詳細







【10月13日(金)】

18:30~ 開場

19:00~ MOONCHILD【LIVE】

19:20~ SKY-HI × ØMI(三代目 J SOUL BROTHERS) 二人が語るプロデュース論【TALK】

20:00~ Da-iCE【LIVE】

21:00 終了



【10月14日(土)】

12:00~ 開場

12:30~ オープニング

12:40~ Key Note Session "The Future is Now"【TALK】

13:00~ INNOFES TECH CAMP【TALK】

STAGE A:テクノロジーがARTにもたらす未来。ルネサンスは起こるのか?!

STAGE B:次世代エンターテインメントのトップランナーと語るエンターテックの未来

STAGE C:社会はもっと優しくなれる!ソーシャルグッドなアクションのデザイン計画!

13:50~ 「ドラゴンクエスト」シリーズから紐解く、RPGの最前線と進化論【TALK】

14:20~ Typeman【VR演劇】

14:55~ INNOFES TECH CAMP【TALK】

STAGE A:次世代アーティストが考えるテクノロジーが拡張する身体表現とその可能性

STAGE B:宇宙思考は人類究極の進化?!時空を超える未来を創造する

STAGE C:Web3が日本を変える?トップランナーが考える未来予想図

15:30~ 2023年グラミー賞受賞アーティスト・宅見将典の受賞までの道のり【TALK/ミニライブ有】

16:00~ ステージチェンジ

16:30~ 入場

17:00~ MIKU BREAK supported by 田中貴金属グループ【LIVE】

17:35~ Aile The Shota × AR三兄弟【LIVE】

18:10~ 花譜、理芽【LIVE】

18:45~ Aile The Shota × 山田胡瓜 × 川田十夢 "AIの遺電子"スペシャルトークセッション【TALK】

19:10~ imase【LIVE】

20:00 終了



【10月15日(日)】

12:00~ 開場

12:30~ ラジオ、テレビはどう生きるか~メディア3.0~【TALK】

13:20~ 拡張するアニメ:テクノロジーの先に広がる可能性【TALK】

14:10~ 映像エンターテインメントのイノベーション~INNOFES SHORTSHORTS MOVIE CONTEST 2023 supported by TOPPAN 授賞式~【TALK】

15:00~ AIが「知の地平線」を超える未来と人類がPIVOTする生き方の羅針盤【TALK】

15:35~ 田中貴金属グループステージ Closing Session ~The Future is Now テクノロジーが創る未来~【TALK】

16:00~ ステージチェンジ

16:30~ 入場

17:00~ 水曜日のカンパネラ【LIVE】

17:50~ MAZZEL【LIVE】

18:40~ 石野卓球×KEN ISHII (Classic Techno B2B Set)【DJ】

20:00 終了









イノフェスとは





今回で8回目を迎える「イノフェス」のテーマは「The Future is Now」。ポストコロナ時代に突入し社会も様々な変化を見せるなか、Web3・メタバースに続けて、今年はAI技術の発展が大きなトレンドになっています。昨年末にOpenAIが公開したChatGPTは、 これまでAIが不得意だった言語領域や創作活動にまで活用範囲が及び、 シンギュラリティ(技術的特異点)間近とも言えるレベルに達した技術ともいえます。 かつて夢見ていた未来が現実となりつつある今、「イノフェス」ではテクノロジーと人間が調和した世界を考えていきます。

日本を代表するイノベーター、クリエイター、アーティスト、企業が一堂に会するイノフェス。今年初日(10/13)は、10月にオープンする虎ノ門ヒルズ ステーションタワー内「TOKYO NODE HALL」にて開催し、同施設の音楽ライブとしての“こけら落とし公演”をイノフェスが担当します。東京の新しい発展拠点となる本施設は、最先端のテクノロジーを駆使した会場演出と体験価値の高い配信イベントを想定し設計され、極上の景色を眺望できる地上46階よりライブパフォーマンスをお届けします。

残りの日程(10/14-15)は例年通り六本木ヒルズにて開催。大型の錯視効果LEDやARを用いた演出で、テクノロジーとエンターテインメントを融合した、イノフェスでしか観ることができないステージをお届けします。豪華出演者とともにお届けするイノフェスにご期待ください。







イノフェス2023 開催概要





イベント名:J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2023



開催日・時間:

2023年10月13日(金) 開場 18:30 開演 19:00

2023年10月14日(土) TALK SESSION 開場 12:00 開演 12:30 / LIVE PERFORMANCE 開場 16:30 開演 17:00

2023年10月15日(日) TALK SESSION 開場 12:00 開演 12:30 / LIVE PERFORMANCE 開場 16:30 開演 17:00



場所:

2023年10月13日(金) TOKYO NODE HALL(虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46F)

2023年10月14日(土) 六本木ヒルズアリーナ

2023年10月15日(日) 六本木ヒルズアリーナ



配信: TOKYO NODE HALLおよび六本木ヒルズより生配信

アーカイブ期間: 10月16日(月)18:00~10月22日(日)23:59まで

※アーカイブ配信は一部編集でカットされる場合があります。予めご了承ください。



★チケット販売中

各種リアル入場チケット、オンライン視聴チケットをご用意しています。現在、チケットを先着順で受付中。詳細は公式サイトまで。

エントリー受付はこちらから: https://www.j-wave.co.jp/iwf2023/

※リアル入場チケットはスマートフォンでお申し込みください。



◎リアル入場チケット

<10月13日(金)>

1、指定席 8,980円(税込) ※SOLD OUT

・全席指定

・オンライン視聴券付(3日間/アーカイブ視聴可能)

2、サポーターV.I.P. 50,000円(税込)

・全席指定

・オンライン視聴券付(3日間/アーカイブ視聴可能)

<10月14日(土)、15日(日)>

1、指定席 各日5,980円(税込) ※15日はSOLD OUT

・オンライン視聴券付(3日間/アーカイブ視聴可能)

※TALK SESSION時は自由席となります。

2、スタンディング 各日4,980円(税込) ※15日はSOLD OUT

・オンライン視聴券付(3日間/アーカイブ視聴可能)

※TALK SESSION時は自由席となります。

3、スペシャルサポーターV.I.P. 指定席(2日券) 100,000円(税込)

・限定数

・2日間VIP席(指定席)入場券

・希望者は開場前にステージ上で個別に記念撮影(集合時間あり)

※出演者との撮影ではありません

・フリードリンク

・記念オリジナルTシャツ付(1枚)

・オンライン視聴券付(3日間/アーカイブ視聴可能)

・公式WEBサイトにサポーター名記載(希望者のみ)

4、サポーターV.I.P. 指定席(1日券) 各日50,000円(税込)

・VIP席(指定席)入場券

・フリードリンク付

・記念オリジナルTシャツ付(1枚)

・オンライン視聴券付(3日間/アーカイブ視聴可能)

・公式WEBサイトにサポーター名記載(希望者のみ)



◎オンライン視聴チケット

1、視聴券(3日通し) 1,980円(税込)

・全日程コンテンツ生配信およびアーカイブでご覧いただける視聴チケットです。

※1日視聴券はありません。

注)15日に予定しているDJに関しては、生配信およびアーカイブ配信はありません。

配信チケット販売サイト: https://www.j-wave.co.jp/iwf2023/



主催:J-WAVE / 筑波大学

企画制作:J-WAVE / 筑波大学 / HOT STUFF PROMOTION / Nu ink.

後援:文部科学省

協賛:アサヒビール / 田中貴金属グループ / 凸版印刷

テクノロジーパートナー:株式会社タケナカ / 株式会社シムディレクト

AlphaTheta株式会社

オフィシャルHP:https://www.j-wave.co.jp/iwf2023/

公演に関わるお問い合わせ:

HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00~18:00)、https://www.red-hot.ne.jp

配信視聴に関するお問い合わせ: https://eplus.jp/streamingplus-userguide/



