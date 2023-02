[マーベラス]

株式会社HONEY∞PARADE GAMES(代表取締役 三浦徹朗/所在地:東京都品川区)の『閃乱カグラ』シリーズの10周年を記念した展示会「閃乱カグラTEN」を、2月4日(土)より開催いたします。

会場では、これまでの『閃乱カグラ』の歴史を振り返る秘蔵イラストの展示やフォトスポットコーナー、更にグッズの先行販売を予定しております。









「閃乱カグラTEN」明日から開催!











これまでの『閃乱カグラ』シリーズの歴史を振り返る展示会「閃乱カグラTEN」を2月4日(土)から開催いたします。"10人"のシノビ少女たちがお出迎えする「閃乱カグラ"TEN"」ではおおよそ200点以上の秘蔵イラストの展示や、ここでしか見られない巨大な〇〇〇〇のフォトスポットコーナー、さらにグッズの先行販売もございます。



『閃乱カグラ』を愛する全ての人にお送りする展示会、ご来場お待ちしております!



「閃乱カグラTEN」特設サイトはこちら

https://senrankagura.marv.jp/anniversary/kagura10/



閃乱カグラの最新情報はこちらで♪

『閃乱カグラ』シリーズ公式Twitterアカウント

https://twitter.com/senran_kagurapr



◎「閃乱カグラTEN」販売グッズ一覧



・SHINOVI MASTER SENRAN KAGURA NEW LINK OFFICIAL VISUAL COLLECTION

(イラスト集)

5,500円(税込)







・シノマス5周年記念総選挙 アクリルスタンド(全5種)

各1,000円(税込)









・閃乱カグラTEN アクリルスタンド (全10種)

各1,800円(税込)







・閃乱カグラTEN 缶バッジ (全10種)

各500円(税込)







・閃乱カグラ10周年記念 マグカップ

1,500円(税込)







・閃乱カグラTEN クリアファイル

500円(税込)







・閃乱カグラTEN B2サイズポスター

800円(税込)







【シノマス5周年記念総選挙 アクリルスタンド全5種購入特典】







1回のお会計で「シノマス5周年記念総選挙 アクリルスタンド(鴇)/(雪泉)/(斑鳩)/(飛鳥)/(夜桜)」5種全てのアクリルスタンドをご購入で「シノマス5周年記念総選挙 アクリルスタンド(シノマスロゴ)」をプレゼント!

※商品の購入特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。



◎会場購入特典







会場にて1,000円(税込)ご購入ごとに、ポストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼント!

もしくは1回のお会計で10,000円(税込)以上ご購入でポストカード全10種が全て揃ったコンプリートセットをプレゼント!

※商品の購入特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。

※10,999円(税込)お買い上げいただいた場合、コンプリートセットのみのお渡しとなります。

11,000円(税込)お買い上げいただいた場合、コンプリートセットとランダムで1枚のプレゼントとなります。



◎来場特典







「閃乱カグラTEN」にご来場いただいた方に、『閃乱カグラ』シリーズ10周年を記念した飛鳥と焔による「閃乱カグラ10周年記念ステッカー」をプレゼントいたします!

※お1人様につき1点のお渡しとなります。

※数に限りがございますので配布終了の場合はご了承ください。



【展示会概要】

展示会名:閃乱カグラTEN

主催: 株式会社マーベラス 株式会社HONEY∞PARADE GAMES

開催日時:2023年2月4日(土)~2023年2月14日(火)(11日間)

平日:16時~20時

土日祝:10時~20時

休業日なし

会場:アキバCOギャラリー(東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル 1F)

展示会特設サイト:https://senrankagura.marv.jp/anniversary/kagura10/

※開催内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※最終入場は閉場の30分前

※最終日の終了時間は変更する場合がございます。

※感染症拡大防止の観点から入場者数の制限や入場方法の変更、開催時間の変更及び休業となる場合がございます。詳しくは公式Twitterアカウント( https://twitter.com/senran_kaguraPR )をご確認ください。



『閃乱カグラ』シリーズ最新情報は、公式Twitterをチェック♪

https://twitter.com/senran_kagurapr

<商品スペック>

キャラクターデザイン:八重樫南

権利表記: (C) Marvelous Inc.

(C) HONEY PARADE GAMES Inc.

公式サイト:https://senrankagura.marv.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-13:46)