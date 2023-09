[ゲームオン]

株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、代表取締役:李一守(リ・イルス)] が運営しておりますK-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』による日韓共催プロジェクト「K-STAR Most Valuable Artist(K-STAR MVA)」の初開催が決定。投票部門は「BEST ARTIST(Men)」「BEST ARTIST(Women)」「NEXT STAR(Men)」「NEXT STAR(Women)」の4部門。現在『IDOL CHAMP』において各投票部門のファン投票を受付中です。

【投票期間:2023年9月26日(火)17:00~2023年10月11日(水)23:59まで】









KPOPアイドルの応援アプリとしてグローバルに展開する『IDOL CHAMP』が開催する日韓共同プロジェクトです。初開催の今回は、KPOPの合計4部門によるファン投票を実施。各投票部門ごとに投票数の多いアーティストを表彰します。受賞者の発表は、『IDOL CHAMP』関連メディアでの発表、さらに受賞者のインタビューや特集記事、受賞者の動画メッセージなどが掲載予定です。





◆投票期間 2023年9月26日(火)17:00~2023年10月11日(水)23:59

◆投票部門 4部門で実施

1.BEST ARTIST(Men)2.BEST ARTIST(Women)3.NEXT STAR(Men)4.NEXT STAR(Women)

◆投票方法 IDOLCHAMPアプリから投票

iPhoneユーザーの投票:https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

Androidユーザーの投票:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US&pli=1

◆詳細ページ 「K-STAR Most Valuable Artist(K-STAR MVA)」特設サイト:https://kstar-vote.com

◆投票結果 IDOLCHAMPアプリからのファン投票が100%反映されます

◆結果発表 2023年10月13日(金)IDOL CHAMPアプリ

◆発表 『IDOL CHAMP』関連メディアおよびKstyleほか





1. BEST ARTIST(Men)



BEST ARTIST(Men)部門候補者

ATEEZ/ENHYPEN/EXO/NCT 127/NCT DREAM/SEVENTEEN/Stray kids/TOMMOROW X TOGETHER/AB6IX/ASTRO/BAEKHO/BTOB/CIX/CRAVITY/DKB/DKZ/DRIPPIN/FTISLAND/GOT7/HIGHLIGHT/HWANG MINHYUN/iKON/INFINITE/J-HOPE(BTS)/JIMIN(BTS)/JIN(BTS)/JUNG YONG HWA (CNBLUE)/JUNGKOOK(BTS)/JUNHO (2PM)/JUST B/KANGDANIEL/KIM JAE JOONG/KIM JAEHWAN/KIM JUNSU/Kim Wooseok/LUCY/MIRAE/MONSTA X/N.Flying/ONEUS/ONEWE/PARK JIHOON/PENTAGON/REN/RM (BTS)/SF9/SHINee/SUGA(BTS)/SUPER JUNIOR/TAEYANG(BIGBANG)/THE BOYZ/TREASURE/U-KNOW (TVXQ!)/V (BTS)/VANNER/WayV/YOON JISUNG



2. BEST ARTIST(Women)



BEST ARTIST(Women)部門候補者

(G)I-DLE/aespa/BLACKPINKITZY/IVE/Red Velvet/STAYC/TWICE/Apink/Billlie/BoA/Dreamcatcher/fromis_9/Girl's Generation/KARA/Kei/MAMAMOO/NiziU/SECRET NUMBER/KWON EUNBI/Chuu/JO YURI



3. NEXT STAR(Men)



NEXT STAR(Men)部門候補者

RIZE/BOYNEXTDOOR/n.SSign/TEMPEST/THE NEW SIX(TNX) /xikers/ZEROBASEONE(ZB1)/&TEAM/8TURN/AIMERS/BLACK LEVEL/BLANK2Y/BXB/CMDM/EVNNE/FANTASY BOYS/HAWW/Hi-Fi Un!corn/HORI7ON/JWiiver/LE'V/LUN8/NINE.i/PLAVE/SEVENUS/SUPERKIND/TAN/The Wind/TIOT/TRENDZ/WeNU/XEED/XODIAC/YOUNITE



4. NEXT STAR(Women)



NEXT STAR(Women)部門候補者

CLASS:y/CSR/Kep1er/Lapillus/LE SSERAFIM/NewJeans/NMIXX/VIVIZ/ADYA/ARTBEAT v/EL7Z UP/H1-KEY/ILY:1/IRRIS/KIM CHAEWON/KISS OF LIFE/LIMΞLIGHT/Loossemble/mimiirose/ODD EYE CIRCLE/PRIMROSE/tripleS/X:IN/XG/YENA/YUJU





IDOLCHAMPアプリから『K-STAR MVA』の投票ページにアクセスし、好きな候補に投票







『K-STAR MVA』の各部門で優勝したアーティストには、特別にデザインされたオリジナルトロフィーを贈呈します。

受賞者発表は、IDOL CHAMP関連メディア、国内外の各メディアで発表記事が掲載されます。さらにインタビュー記事や動画コメント、特集記事を随時公開します。











音楽番組「SHOW CHAMPION」のファン投票を行うことができるスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組のファン投票に参加することができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。



また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票も実施しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。



(※)MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。













<『IDOL CHAMP』日本公式ブログURL>

https://idolchamp.jp/



<『IDOL CHAMP』日本公式TwitterURL>

https://twitter.com/idolchamp_jp







