[株式会社世界文化ホールディングス]

世界文化社は、スカイウォーカー・サーガ全9作品に「ローグ・ワン」「ハン・ソロ」そして、「マンダロリアン」などの配信作品のキャラクターまで網羅した、275以上のスター・ウォーズのキャラクターを解説した『スター・ウォーズ キャラクター事典 最新完全版』を12月3日(土)に発売しました。







■ディズニープラスを鑑賞する際の強い味方!あると便利な一冊

初代デス・スターの設計図を盗んだのは誰か? どのドロイドが非情な賞金稼ぎになったのか? 陸の上でも水中でも呼吸ができるのは誰? スター・ウォーズにはさまざまな英雄や悪漢、エイリアンやドロイドが登場する。終焉間近な銀河共和国で起こる出来事や、クローン大戦のさまざまな戦い、帝国に対する必死の反乱、ファースト・オーダーの台頭のなかで、さまざまな役割を果たしているキャラクター、そのすべてを徹底解説。





壮大なスター・ウォーズの物語に登場するさまざまなキャラクターの特徴が一目瞭然!







275以上のスター・ウォーズ・キャラクターを紹介!ヒーロー、ヴィラン、エイリアン、ドロイドを、詳細なプロフィールと、トリビアな事実、多数の登場シーンなどの写真で解説した究極のガイド。最新完全版で登場!そのキャラクターが関係するのは誰か?どこの出身でどこに所属するのか?もう登場人物で迷わない。スター・ウォーズファン必携の1冊です。







『スター・ウォーズ キャラクター事典 最新完全版』

■文:パブロ・ヒダルゴ、サイモン・ビークロフト、

エリザベス・ドーセット、ダン・ゼール、エイミー・リチャウ

■訳者:富永晶子、富永和子

■発売日:2022年12月3日(土)

■定価 :3,300円(税込)

■発行 :株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/22411.html





世界文化社の「スター・ウォーズ」関連書籍







『スター・ウォーズ/ビークル・クロスセクション完全版』

■著者:パブロ・ヒダルゴ/デビット・ウェスト・レイノルズ博士 ほか

■監訳:村上清幸

■発売日:2021年11月26日(金)

■定価:4,950円(税込)

■発行:株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001207.000009728.html



Orignal Title:Star Wars Complete Vehicles New Edition

Page Design copyright (C)Darling Kindersley Limited,2021

DK, a Division of Penguin Random House LLC

(C)& TM 2021 LUCASFILM LTD.



『私はC-3PO』(原題:I AM C-3PO)

■著者:アンソニー・ダニエルズ

■序文:J.J.エイブラムス

■発売日:2020年3月26日(木)

■定価:2,695円(税込)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000776.000009728.html



Text copyright (C) Anthony Daniels, 2019

Page design copyright (C) 2019 Dorling Kindersley Limited DK, a Division of Penguin Random House LLC

Anthony Daniels has asserted his moral right to be identified as the author of the Work.





『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け ビジュアル・ディクショナリー&クロスセクション』

■著者/パブロ・ヒダルゴ

■監修/川本 崇之

■発売日:2020年1月25日(土)

■定価:5,445円(税込)

■発行:株式会社世界文化社

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000730.000009728.html



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-13:16)