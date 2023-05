[Mnet]

メンバー全員が2000年代生まれ!カリスマ溢れるボーイズグループ EPEX



100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、6月16日に東京都の府中の森芸術劇場 どりーむホールで、18日に兵庫県の神戸国際会館 こくさいホールで『EPEX 1st FANCON in JAPAN』を開催することを決定しましたのでお知らせいたします。また、EPEXカムバックスペシャルドキュメンタリー「Eightest」を5月1日(月)20:00~ Mnet Smart+にて日韓同時配信予定です.







1st EP Album「Bipolar Pt.1 Prelude of Anxiety」でデビューしたC9エンターテインメント所属の8人組ボーイズグループEPEX。昨年12月には韓国を皮切りに単独コンサート<EIGHT APEX>を行い、日本、台湾をツアー形式で周り各地域を魅了しました。台湾ではK-POPアーティスト代表としてクリスマスと新年のイベント「2023台南好YOUNG」にも参加し、会場を訪れた約12万人の観客から熱い声援を受けました。また、2021年のデビュー以来、「第31回ハイワンソウル歌謡大賞」・「第29回 韓国文化芸能大賞」・「Hanteo Music Awards 2021」で新人賞を受賞し、最近では「30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022」でEmerging Artist、「2022アジアモデルアワード」でライジングスター賞を受賞するなど目覚ましい活躍を遂げています。そんな彼らが6月16日に東京、6月18日には神戸で『EPEX 1st FANCON <SUNSHOWER> in JAPAN』を開催することが決定!これからがますます楽しみな“ライジングドル”ことEPEXのファンコンサートにぜひお越しください。



【『EPEX 1st FANCON <SUNSHOWER> in JAPAN』開催概要】

開催日時:

<東京公演> 6月16日(金) 1部:13時開場14時開演 / 2部17時30分開場18時30分開演

<神戸公演> 6月18日(日) 1部:13時開場 14時開演 / 2部17時30分開場18時30分開演



開催場所:

<東京公演> 府中の森芸術劇場 どりーむホール(東京都府中市浅間町1-2)

<神戸公演> 神戸国際会館 こくさいホール(兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号)





チケット:9,900円(税込)

※3歳以上チケット必要。3才未満入場不可

※お一人様1公演につき2枚まで





・Mnet Japan先行(抽選) : 5月1日(月)正午12時~5月7日(日) 23時 59分まで

※Mnet Japanまたは Mnet Smart+無料会員登録が必要です。

・ぴあ最速先行(抽選):5月12日(金)正午12時~5月17日(水) 23時 59分まで

・ぴあ最終先行(抽選) : 5月20日(土)正午12時~5月25日(木) 23時 59分まで





主催:CJ ENM Japan株式会社

企画:C9 ENTERTAINMENT / CJ ENM Japan株式会社

制作:iTONY INTERNATIONAL

運営:サンライズプロモーション東京・ミューベンツ・ジャパン





【チケット購入に関するお問い合わせ窓口】

◆チケットぴあ ヘルプページ

http://t.pia.jp/help/index.jsp

「よくあるご質問」のFAQページの、アンケートの下に表示されます「お問い合わせ」より、ご連絡ください。





【公演に関するお問い合わせ】

◆東京公演:サンライズプロモーション東京0570-00-3337

◆神戸公演:キョードーインフォメーション:0570-200-888





詳しくはイベント特設サイトをチェック!

https://mnetjp.com/sp/2023/06/epex/



[動画配信サービス 「Mnet Smart+」 配信情報】

「Eightest」 5月1日(月)20:00~ Mnet Smart+にて日韓同時配信!

出演:EPEX

アーティストの様々なモーメントを盛り込んだ、カムバックスペシャルドキュメンタリー!これまで見ることの出来なかったサブ曲のパフォーマンスが見られる<Performance37>まで、アーティストの貴重な姿をお届け!待望の1チーム目となるのは「Sunshower」でカムバックを果たした今注目のボーイズグループEPEX!



【EPEXプロフィール】

EPEXは2021年にC9エンターテインメントからデビューした8人組ボーイズグループ。リーダーのWISHをはじめ、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFFで構成されています。メンバー全員が2000年代生まれながら、彼らが放つカリスマ性、そしてクールでワイルドな世界観はK-POP界でも一目置かれています。グループ名のEPEXには「The gathering of eight youths reaches eight different zeniths(8人の少年が集まって8つの頂点を成しとげる)」という意味が込められています。





【EPEXコメント】





企業プレスリリース詳細へ (2023/05/04-20:40)