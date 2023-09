[ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社]

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:渡辺 潤 以下ソニーネットワークコミュニケーションズ)とStartale Labs Pte. Ltd. (本社:シンガポール 代表取締役CEO:渡辺 創太、以下スターテイル・ラボ)は、両者の知見や経験を共有し、Web3グローバルインフラの確立に向けてブロックチェーンを共同開発するための新会社設立を目的とした合弁契約を締結しました。新会社は、「Sony Network Communications Labs Pte. Ltd.」の名称で、9月中の設立を予定しています。







新会社では、急速に進化を続けているブロックチェーン技術の力を最大限に活用し、Web3キラーユースケースの創出に向けて、Web3時代を支えるグローバルインフラとなるブロックチェーンの開発を目指します。



ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス、イメージング&センシング・ソリューション、金融などのソニーグループが展開する多様な事業と、ソニーネットワークコミュニケーションズを通じて連携することで、様々な産業領域で新たな付加価値の提供に取り組んでまいります。



ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 渡辺 潤 コメント

先進的なWeb3技術と知見を有するスターテイル・ラボとの合弁会社設立を発表することができ、嬉しく思います。ソニーネットワークコミュニケーションズが培ってきた通信事業、IoT事業、AI事業、ソリューションサービス事業の経験とスターテイル・ラボのWeb3に関する知見や技術力を融合することで、Web3時代を支えるグローバルインフラとなるブロックチェーンを創っていきたいと思います。



スターテイル・ラボ 代表取締役CEO 渡辺 創太 コメント

2023年6月のソニーネットワークコミュニケーションズとスターテイル・ラボの資本提携に続き、スピード感をもって合弁会社設立を発表することができ、非常に嬉しく思います。今回の合弁会社は両者の保有するアセットや知見を持ち寄り、世界をリードするWeb3プロダクトを共同開発するために設立されました。Web3の次のトレンドとタイミングをしっかり見極め世界で挑戦していきたいと思います。













■ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社について

ソニーネットワークコミュニケーションズは、ソニーグループのインターネットサービス事業者として1995年に設立。高速光回線サービス「NURO 光」をはじめとする通信事業に加え、IoT事業、AI事業、ソリューションサービス事業などを展開。「INFRASTRUCTURE of CHANGE 人類の変化を支える、インフラへ。」というビジョンのもと、Web3領域を含む多様なインキュベーションや新規事業も推進しています。

https://www.sonynetwork.co.jp/





■Startale Labs Pte. Ltd. について

Web3 for Billions - 数十億人が使うWeb3を構築する

Startale Labsはマルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発するWeb3テック企業です。

また、これまでAstar Networkで培ってきた実績や経験を元に研究開発やインキュベーションを行っていきます。加えて、日本に子会社である Startale Labs Japanを1月31日に設立しており、日本発パブリックブロックチェーンという強みを活かして日本でのWeb3事業開発と事業コンサルティングを展開していきます。



会社名:Startale Labs Pte. Ltd.

所在地:105 Cecil Street #24-02 The Octagon Singapore

代表者:CEO 渡辺 創太

コーポレートサイト:https://startale.org/ja/

Twitterアカウント: https://twitter.com/StartaleHQ

お問合せ:info@startale.org



以上











