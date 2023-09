[J-WAVE(81.3FM)]

9月30日(土)開催『J-WAVE SPECIAL ITOCHU DEAR LIFE, DEAR FUTURE~ACT FOR 2030~』









ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、SHELLYがナビゲートする特別番組『J-WAVE SPECIAL ITOCHU DEAR LIFE, DEAR FUTURE~ACT FOR 2030~』の公開収録イベントを、9月30日(土)に開催いたします。平井 大、瀧本美織、森崎ウィンがゲストで登壇する本イベントの参加者を募集いたします。



本特番は、毎月第4日曜日22:00~22:54に放送中、誰もが生きやすい社会を作るための“きっかけ”を学ぶ番組『J-WAVE SELECTION ITOCHU DEAR LIFE, DEAR FUTURE』のスペシャルバージョン。



モデル、ミュージシャン、タレント等各界の最前線で活躍する方をゲストに迎え、ナビゲーターのSHELLYとともに11歳当時はどんな日々を過ごしていたのかを振り返ります。今後大人になっていく子どもたちが豊かに暮らしていくためにどんなことができるのか、現在行っているSDGsに関する取り組みなどをトークしながら未来への展望を語り合います。



平井 大(弾き語りあり)、瀧本美織、森崎ウィンの3名が登壇する本公開収録に、各回150名様をご招待いたします。詳しくは応募フォーム( https://www.j-wave.co.jp/topics/2310_dearlife.htm )をご確認ください。たくさんのご応募お待ちしています。









公開収録 概要





「J-WAVE SPECIAL ITOCHU DEAR LIFE, DEAR FUTURE~ACT FOR 2030~公開収録イベント」

開催日時:2023年9月30日(土)

第1部 ゲスト:森崎ウィン 11:00~ ※10:30 受付開始

第2部 ゲスト:瀧本美織 12:30~ ※12:00 受付開始

第3部 ゲスト:平井 大 14:00~ ※13:30 受付開始

ナビゲーター:SHELLY



ゲスト:

第1部 森崎ウィン

第2部 瀧本美織

第3部 平井 大



会場:ITOCHU SDGs STUDIO Radio Station(東京都港区北青山2-3-1)

招待人数:各回150名様

応募締切:2023年9月24日(日)23:59まで

応募フォーム:https://www.j-wave.co.jp/topics/2310_dearlife.htm



