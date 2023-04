[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

TM NETWORKがデビュー40周年に向けて本格的に動き出す。39回目のデビュー日(4月21日)に最新情報が公開された。まず、秋の全国ツアーが決定。詳細は後日発表となるが、想像を遥かに超えるステージを今から期待せずにはいられない。











★4月21日OPEN!TM NETWORK official website「fanksintelligence.com」

URL:https://fanksintelligence.com/





また、実に25年ぶりにソニーミュージックから6月14日に最新作をリリースする。タイトルは「DEVOTION」。アルバムタイトルとなった「DEVOTION」、木根尚登作曲「君の空を見ている」の新曲2曲、"リプロダクション"的アプローチでヴォーカルを新録した「RESISTANCE」・「WE LOVE THE EARTH」・「KISS YOU」・「TIME TO COUNTDOWN」、40年の時を経て遂にスタジオ録音が実現した「TIMEMACHINE」、これらを含む全11曲を収録。彼らの進化と近未来への布石を表現した先駆的かつ挑戦的なアルバムだ。初回生産限定盤には、上述の全国ツアーチケット先行エントリーシートと特製ハンドストラップが封入される。





そして発売前日(6月13日)には、メンバー出演による"前夜祭"的イベント(有料)「TM NETWORK FANKS THE PARTY 2023 feat. "DEVOTION"」(@EXシアター六本木)の開催も決定。久しぶりにメンバーから直接リスナーに言葉を届ける機会が設けられた。どのような話が繰り広げられるか、ぜひとも期待したい。ソニーミュージックとのタッグによるスケールの大きな展開と絶妙な化学反応が今から楽しみだ!





★TM NETWORK最新作「DEVOTION」特設ページ

URL: https://www.110107.com/TMNETWORK

★アルバム発売前日イベント(有料)「TM NETWORK FANKS THE PARTY 2023 feat. "DEVOTION"」情報&チケット受付ページ

URL:https://stagecrowd.live/TMNETWORKDEVOTION /

チケット受付スケジュール:

先行抽選受付 4月21日 00:00~5月9日 23:59

一般先着受付 5月17日 12:00~





奇しくも本日(4月21日)、ニコ生TM NETWORK特番(19時スタート予定)と小室哲哉会員向け配信番組「TK FRIDAY」(21時スタート予定)がある。最新情報公開を受けどのような発信がされるか、どちらも絶対に見逃せないプログラムとなった。さらに深夜24時からはYoutubeでセレクトした映像作品を特別公開。夜通し熱狂のキックオフ・パーティーとなりそうだ!





★ニコ生特番「TM NETWORK デビュー40周年突入キックオフ・パーティー ~FANKS大結集!SP~」

番組情報

URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340627565

★小室哲哉 会員向け配信番組「TK FRIDAY」情報ページ

URL:https://fanicon.net/fancommunities/3914

★Youtubeプレミア公開(アーカイブなし)「TM NETWORK キックオフ・パーティー・エクストラ~All right! All night!~」

https://youtu.be/d72heETbzlY





デビュー40周年に向けて本当のキックオフとなった。大きな期待と共に今後の動きに注目したい。





