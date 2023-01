[マーベラス]

「人間って追い込まれると、おかしくなっちゃうもんだからさ」TETSU(CV:鈴木達央)



最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』







1/25(水)より5週連続で発売されるCD『ファビュラスナイト』「Host-Song PRIDE」シリーズより、

ホストたちを闇に引きずる俗悪スカウトマン、新キャラクター「TETSU(CV:鈴木達央)」が登場!



こいつに近寄っていけない…。



"極上(ファビュラス)"の隙間に忍び入る"俗悪(ヴィラン)"の権化



TETSU

CV:鈴木達央

TETSU(テツ)と名乗る闇のスカウトマン。

本名鈴木哲也という説があるが、偽名として外国人名を名乗ることも。

常に何かで酔っているような、浮ついた粘っこい言動でトップホストたちに忍び寄る。

瘦せ細ったでジャンキーのような見た目だが、実は細マッチョ型で戦闘力の高い武闘派である。

白洲と海外マフィアのパイプ役を担っており、白洲のサポートなのかマフィア側の目論見なのか......グレーな話を度々持ち掛けてくる。

ミセランドの裏社会に精通しているが詳しい経歴は不明。



一人称:俺 呼び:アンタなど

年齢:不明 身長:178cm 体重:56kg 血液型:不明

趣味:言えないなァ~

好きな食べ物:コンビニ飯 嫌いな食べ物:女の手料理

月収:?????



安心、安全、極上of極上な空間をお約束!🍾

姫と相性が良いホストクラブと、最高のホストをご紹介する

『ファビュラスナイト』「ミセランド クラブ&ホスト診断」がリニューアルオープン!

診断結果ページからCD「Host-Song PRIDE」シリーズのソロ曲動画も視聴できますよ♪

ぜひチェックしてみてくださいね😎



★運命のホストへと……相性診断スタート!

⏩ https://fabulousnight.marv.jp/special/shindan/





<CD「Host-Song PRIDE」シリーズ詳細>



2023年、第一弾リリースとなる『ファビュラスナイト』「Host-Song PRIDE」CDシリーズで、ついに15人それぞれのソロ楽曲が誕生!「PRIDE」の名が示す通り、15人それぞれの決意を感じる楽曲とオーディオドラマをご堪能いただけます!!



さらに『ファビュラスナイト』ならでは新シャンパンコールも収録!

ホストそれぞれの推しポイントを前面に打ち出した「男本☆シャンパンコール」をお楽しみ頂けます!



そして、CD初回生産盤には

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケットを封入!

2023年の覇権を握るNo.1ホストを選ぶのは貴女。

ホストひとりひとりの「PRIDE」に姫の「PRIDE」を賭けてご指名ください。



姫のご来店、お待ちしております。



<CD法人別 購入特典>

・Rejet Shop・SKiT Dolce:キャラコメント付きジャケットイラストカード

・アニメイト:メッセージ入りL判ソロブロマイドセット

・ステラワース:メッセージ入りL判集合絵柄ブロマイド

・楽天ブックス:スクエア缶バッジ

・セブンネットショッピング:2L判集合絵柄ブロマイド

・Amazon:メガジャケ



CDのご予約はこちらから⇒

https://fabulousnight.marv.jp/discography/index08.html





そして!なんと!

CD「Host-Song PRIDE」シリーズ15曲アルバム(Short edit.)がサブスクリプションで先行配信!

CD発売前にホスト達のファビュラスなソロ曲をぜひご堪能ください!

https://lnk.to/FN_PRIDE_Short



<CD情報>



■2023年1月25日発売

「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Hi-Tradition- クロノスタシス」

価格:2,970円(税込) 品番:MJSS-09332



アーティスト情報:

ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)、アルジャーノン(CV:蒼井翔太)、カール(CV:佐々木喜英)、ソル(CV:増田俊樹)、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.PHOENIX

Lyrics , Music & Arrange:Shinnosuke

Song:ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)



2.Criminal Lover

Lyrics:藤林聖子 Music:塩原大貴

Arrange:Kotaro Egami

Song:アルジャーノン(CV:蒼井翔太)



3.パノラマクリスタルシティ

Lyrics:こだまさおり Music & Arrange:渡辺泰司

Song:カール(CV:佐々木喜英)



4.One Minute

Lyrics , Music & Arrange:MAKKA

Song:ソル(CV:増田俊樹)



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

5. The Pride of HOST ~GILGAMESH~

6. The Pride of HOST ~ALGERNON~

7. The Pride of HOST ~CARL~

8. The Pride of HOST ~SOL~

Cast:ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)、アルジャーノン(CV:蒼井翔太)、カール(CV:佐々木喜英)、ソル(CV:増田俊樹)

少年時代のギルガメッシュ(CV:榎吉麻弥)、少年時代のカール(CV:村井美里)、少年時代のソル(CV:幸村恵理)、クロノスタッフ(CV:室井海人)、 兄弟の父(CV:石井隆之)、ミセ横の少女(CV:書上春菜)



Special Feature - Bounus Tracks

9.男本☆シャンパンコール ~愛の四重奏篇~

Lyrics:KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Call:ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)、アルジャーノン(CV:蒼井翔太)、カール(CV:佐々木喜英)、ソル(CV:増田俊樹)

シャンパンボーイス(立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝)

10. PHOENIX(Instrumental)

11. Criminal Lover(Instrumental)

12. パノラマクリスタルシティ(Instrumental)

13. One Minute(Instrumental)



<封入特典>

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット(シリアルコード)





■2023年2月1日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon- トワイライト」

価格:2,970円(税込) 品番:MJSS-09333



アーティスト情報:

千極兆司(CV:立花慎之介)、白洲(CV:古川 慎)、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.INVISIBLE TONIGHT

Lyrics:工藤寛顕 Music & Arrange:TO-me

Song:千極兆司(CV:立花慎之介)



2.Waning Moon

Lyrics:こだまさおり Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Song:白洲(CV:古川慎)



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

3. The Pride of HOST ~SHIRASU~

4. The Pride of HOST ~CHOUJI SENGOKU~

Cast:千極兆司(CV:立花慎之介)、白洲(CV:古川慎)、TETSU(CV:鈴木達央)、ヘルプ(CV:室井海人)



Special Feature - Bounus Tracks

5.男本☆シャンパンコール ~黒と白の黄昏篇~

Lyrics:KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Call:千極兆司(CV:立花慎之介)、白洲(CV:古川慎)

シャンパンボーイス(立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝)

6. INVISIBLE TONIGHT(Instrumental)

7. Waning Moon(Instrumental)



<封入特典>

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット(シリアルコード)





■2023年2月8日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation- ヴェンデッタ」

価格:2,970円(税込) 品番:MJSS-09334



アーティスト情報:

緋野天魔(CV:小野賢章)、Keith(CV:高木朋弥)、統夜(CV:八代 拓)、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.NO DOUBT

Lyrics , Music & Arrange:Shinnosuke

Song:緋野天魔(CV:小野賢章)



2.Unfair Dance

Lyrics:古屋真 music&arrange:渡辺泰司

Song:Keith(CV:高木朋弥)



3.INSIDE OUT

Lyrics:藤林聖子 music & arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Song:統夜(CV:八代拓)



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ~TENMA HINO~

5. The Pride of HOST ~Keith~

6. The Pride of HOST ~TOUYA~

Cast:緋野天魔(CV:小野賢章)、Keith(CV:高木朋弥)、統夜(CV:八代拓)、TETSU(CV:鈴木達央)、

ヘルプ(CV.室井海人)、芸能事務所のマネージャー(CV.石井隆之)



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ~暴虐の三銃士篇~

Lyrics:KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Call:緋野天魔(CV:小野賢章)、Keith(CV:高木朋弥)、統夜(CV:八代拓)

シャンパンボーイス(立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝)

8. NO DOUBT(Instrumental)

9. Unfair Dance(Instrumental)

10. INSIDE OUT(Instrumental)



<封入特典>

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット(シリアルコード)





■2023年2月15日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Another Eden- ヒメル」



価格:2,970円(税込) 品番:MJSS-09335



アーティスト情報:

神水鶴久遠(CV:広瀬裕也)、RYO-YA(CV:中島ヨシキ)、INORIN(CV:天崎滉平)、ほか





Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.Cold Garden

Lyrics , Music & Arrange:柊マグネタイト

Song:神水鶴久遠(CV:広瀬裕也)



2.Steamy Night

Lyrics , Music & Arrange:MAKKA(SUPA LOVE)

Song:RYO-YA(CV:中島ヨシキ)



3.Fallen

Lyrics:工藤寛顕 Music & Arrange:TO-me・madoromi

Song:INORIN(CV:天崎滉平)



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ~RYO-YA~

5. The Pride of HOST ~INORIN~

6. The Pride of HOST ~KUON KAMIZUKI~

Cast:神水鶴久遠(CV:広瀬裕也)、RYO-YA(CV:中島ヨシキ)、INORIN(CV:天崎滉平)、TETSU(CV:鈴木達央)、

監視役のマネージャー(CV:柳田淳一)、親戚のおじさん(CV:小林康介)、男性(CV:堀金蒼平)女性(CV:真中桂子)



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ~楽園の秘めゴト篇~

Lyrics:KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Call:神水鶴久遠(CV:広瀬裕也)、RYO-YA(CV:中島ヨシキ)、INORIN(CV:天崎滉平)

シャンパンボーイス(立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝)

8. Cold Garden(Instrumental)

9. Steamy Night(Instrumental)

10. Fallen(Instrumental)



<封入特典>

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット(シリアルコード)





■2023年2月22日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Tribal Japanesque- ネオバサラ」

価格:2,970円(税込) 品番:MJSS-09336



アーティスト情報:

皇麗夢(CV:豊永利行)、社(CV:田所陽向)、眠兎(CV:堀江 瞬)、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.T.T.E.(Till the end)

Lyrics , Music & Arrange:MAKKA(SUPA LOVE)

Song:皇麗夢(CV:豊永利行)



2.疵痕に咲く花

Lyrics:eNu Music:SIMONSAYS Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Song:社(CV:田所陽向)



3.You know? ALICE

Lyrics:古谷真 Music & Arrange:近藤圭一 (SUPA LOVE)

Song:眠兎(CV:堀江瞬)



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ~MINT~

5. The Pride of HOST ~YASHIRO~

6. The Pride of HOST ~REIMU SUMERAGI~

Cast:皇麗夢(CV:豊永利行)、社(CV:田所陽向)、眠兎(CV:堀江瞬)

ヘルプ(CV:小林康介)、ヘルプ(CV:堀金蒼平)



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ~美勢台国心中篇~

Lyrics:KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Call:皇麗夢(CV:豊永利行)、社(CV:田所陽向)、眠兎(CV:堀江瞬)

シャンパンボーイス(立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝)

8. T.T.E.(Till the end)(Instrumental)

9. 疵痕に咲く花(Instrumental)

10. You know? ALICE(Instrumental)



<封入特典>

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット(シリアルコード)



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式サイト ⇒

https://fabulousnight.marv.jp/



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Twitter ⇒

@FAFAFABULOUS_N ( https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N )



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式YouTube ⇒

https://www.youtube.com/channel/UCSCtuVXDDO_MmwjTxD8pBkg



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Tik-Tok ⇒

@fabulousnight5 ( https://www.tiktok.com/@fabulousnight5 )



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Instagram ⇒

fafafabulous_night ( https://www.instagram.com/fafafabulous_night/ )



