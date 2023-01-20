［マーベラス］

「人間って追い込まれると、おかしくなっちゃうもんだからさ」TETSU（CV:鈴木達央）



最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』







1/25（水）より５週連続で発売されるCD『ファビュラスナイト』「Host-Song PRIDE」シリーズより、

ホストたちを闇に引きずる俗悪スカウトマン、新キャラクター「TETSU（CV:鈴木達央）」が登場！



こいつに近寄っていけない…。



"極上（ファビュラス）"の隙間に忍び入る"俗悪（ヴィラン）"の権化



TETSU

CV：鈴木達央

TETSU（テツ）と名乗る闇のスカウトマン。

本名鈴木哲也という説があるが、偽名として外国人名を名乗ることも。

常に何かで酔っているような、浮ついた粘っこい言動でトップホストたちに忍び寄る。

瘦せ細ったでジャンキーのような見た目だが、実は細マッチョ型で戦闘力の高い武闘派である。

白洲と海外マフィアのパイプ役を担っており、白洲のサポートなのかマフィア側の目論見なのか......グレーな話を度々持ち掛けてくる。

ミセランドの裏社会に精通しているが詳しい経歴は不明。



一人称：俺 呼び：アンタなど

年齢：不明 身長：178cm 体重：56kg 血液型：不明

趣味：言えないなァ～

好きな食べ物：コンビニ飯 嫌いな食べ物：女の手料理

月収：？？？？？



安心、安全、極上of極上な空間をお約束！🍾

姫と相性が良いホストクラブと、最高のホストをご紹介する

『ファビュラスナイト』「ミセランド クラブ＆ホスト診断」がリニューアルオープン！

診断結果ページからCD「Host-Song PRIDE」シリーズのソロ曲動画も視聴できますよ♪

ぜひチェックしてみてくださいね😎



★運命のホストへと……相性診断スタート！

⏩ https://fabulousnight.marv.jp/special/shindan/





＜CD「Host-Song PRIDE」シリーズ詳細＞



2023年、第一弾リリースとなる『ファビュラスナイト』「Host-Song PRIDE」CDシリーズで、ついに15人それぞれのソロ楽曲が誕生！「PRIDE」の名が示す通り、15人それぞれの決意を感じる楽曲とオーディオドラマをご堪能いただけます!!



さらに『ファビュラスナイト』ならでは新シャンパンコールも収録！

ホストそれぞれの推しポイントを前面に打ち出した「男本☆シャンパンコール」をお楽しみ頂けます！



そして、CD初回生産盤には

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケットを封入！

2023年の覇権を握るNo.1ホストを選ぶのは貴女。

ホストひとりひとりの「PRIDE」に姫の「PRIDE」を賭けてご指名ください。



姫のご来店、お待ちしております。



＜CD法人別 購入特典＞

・Rejet Shop・SKiT Dolce：キャラコメント付きジャケットイラストカード

・アニメイト：メッセージ入りL判ソロブロマイドセット

・ステラワース：メッセージ入りL判集合絵柄ブロマイド

・楽天ブックス：スクエア缶バッジ

・セブンネットショッピング：2L判集合絵柄ブロマイド

・Amazon：メガジャケ



CDのご予約はこちらから⇒

https://fabulousnight.marv.jp/discography/index08.html





そして！なんと！

CD「Host-Song PRIDE」シリーズ15曲アルバム(Short edit.)がサブスクリプションで先行配信！

CD発売前にホスト達のファビュラスなソロ曲をぜひご堪能ください！

https://lnk.to/FN_PRIDE_Short



＜CD情報＞



■2023年1月25日発売

「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Hi-Tradition- クロノスタシス」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09332



アーティスト情報：

ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.PHOENIX

Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke

Song：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）



2.Criminal Lover

Lyrics：藤林聖子 Music：塩原大貴

Arrange：Kotaro Egami

Song：アルジャーノン（CV：蒼井翔太）



3.パノラマクリスタルシティ

Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：渡辺泰司

Song：カール（CV：佐々木喜英）



4.One Minute

Lyrics , Music & Arrange：MAKKA

Song：ソル（CV：増田俊樹）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

5. The Pride of HOST ～GILGAMESH～

6. The Pride of HOST ～ALGERNON～

7. The Pride of HOST ～CARL～

8. The Pride of HOST ～SOL～

Cast：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）

少年時代のギルガメッシュ（CV：榎吉麻弥）、少年時代のカール（CV：村井美里）、少年時代のソル（CV：幸村恵理）、クロノスタッフ（CV：室井海人）、 兄弟の父（CV：石井隆之）、ミセ横の少女（CV：書上春菜）



Special Feature - Bounus Tracks

9.男本☆シャンパンコール ～愛の四重奏篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：ギルガメッシュ（CV：大塚剛央）、アルジャーノン（CV：蒼井翔太）、カール（CV：佐々木喜英）、ソル（CV：増田俊樹）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

10. PHOENIX（Instrumental）

11. Criminal Lover（Instrumental）

12. パノラマクリスタルシティ（Instrumental）

13. One Minute（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月1日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon- トワイライト」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09333



アーティスト情報：

千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川 慎）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.INVISIBLE TONIGHT

Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me

Song：千極兆司（CV：立花慎之介）



2.Waning Moon

Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：白洲（CV：古川慎）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

3. The Pride of HOST ～SHIRASU～

4. The Pride of HOST ～CHOUJI SENGOKU～

Cast：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）、TETSU（CV:鈴木達央）、ヘルプ（CV：室井海人）



Special Feature - Bounus Tracks

5.男本☆シャンパンコール ～黒と白の黄昏篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

6. INVISIBLE TONIGHT（Instrumental）

7. Waning Moon（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月8日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation- ヴェンデッタ」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09334



アーティスト情報：

緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代 拓）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.NO DOUBT

Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke

Song：緋野天魔（CV：小野賢章）



2.Unfair Dance

Lyrics：古屋真 music&arrange：渡辺泰司

Song：Keith（CV：高木朋弥）



3.INSIDE OUT

Lyrics：藤林聖子 music & arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：統夜（CV：八代拓）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ～TENMA HINO～

5. The Pride of HOST ～Keith～

6. The Pride of HOST ～TOUYA～

Cast：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）、TETSU（CV:鈴木達央）、

ヘルプ（CV.室井海人）、芸能事務所のマネージャー（CV.石井隆之）



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ～暴虐の三銃士篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

8. NO DOUBT（Instrumental）

9. Unfair Dance（Instrumental）

10. INSIDE OUT（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月15日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Another Eden- ヒメル」



価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09335



アーティスト情報：

神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、ほか





Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.Cold Garden

Lyrics , Music & Arrange：柊マグネタイト

Song：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）



2.Steamy Night

Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）

Song：RYO-YA（CV：中島ヨシキ）



3.Fallen

Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me・madoromi

Song：INORIN（CV：天崎滉平）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ～RYO-YA～

5. The Pride of HOST ～INORIN～

6. The Pride of HOST ～KUON KAMIZUKI～

Cast：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）、TETSU（CV:鈴木達央）、

監視役のマネージャー（CV：柳田淳一）、親戚のおじさん（CV：小林康介）、男性（CV：堀金蒼平）女性（CV：真中桂子）



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ～楽園の秘めゴト篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：神水鶴久遠（CV：広瀬裕也）、RYO-YA（CV：中島ヨシキ）、INORIN（CV：天崎滉平）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

8. Cold Garden（Instrumental）

9. Steamy Night（Instrumental）

10. Fallen（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）





■2023年2月22日発売



「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Tribal Japanesque- ネオバサラ」

価格：2,970円（税込） 品番：MJSS-09336



アーティスト情報：

皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江 瞬）、ほか



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.T.T.E.（Till the end）

Lyrics , Music & Arrange：MAKKA（SUPA LOVE）

Song：皇麗夢（CV：豊永利行）



2.疵痕に咲く花

Lyrics：eNu Music：SIMONSAYS Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：社（CV：田所陽向）



3.You know? ALICE

Lyrics：古谷真 Music & Arrange：近藤圭一 (SUPA LOVE)

Song：眠兎（CV：堀江瞬）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ～MINT～

5. The Pride of HOST ～YASHIRO～

6. The Pride of HOST ～REIMU SUMERAGI～

Cast：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）

ヘルプ（CV：小林康介）、ヘルプ（CV：堀金蒼平）



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ～美勢台国心中篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：皇麗夢（CV：豊永利行）、社（CV：田所陽向）、眠兎（CV：堀江瞬）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

8. T.T.E.（Till the end）（Instrumental）

9. 疵痕に咲く花（Instrumental）

10. You know? ALICE（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）



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