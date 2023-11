[コロプラ]

「虎杖 悠仁」「伏黒 恵」「釘崎 野薔薇」「禪院 真希」「五条 悟」が『白猫』世界の呪いに立ち向かう!!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』において、『呪術廻戦』との2回目のコラボイベント「呪術廻戦×白猫プロジェクトNEW WORLD'S 呪術廻戦プロジェクト2」を開催いたします。







本イベントは『白猫』世界の儀式で発動した呪術の影響で突如転移してきた「虎杖 悠仁」「伏黒 恵」「釘崎 野薔薇」「禪院 真希」「五条 悟」が元の世界に戻る方法を模索するオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

あわせて、イベントで活躍する「虎杖 悠仁」「伏黒 恵」「釘崎 野薔薇」「禪院 真希」「五条 悟」を仲間にできるキャラガチャも登場しております。特に「虎杖 悠仁」「伏黒 恵」の2名は2人1組になって戦う「タッグキャラ」として登場いたします。

また、イベントの開催を記念して、2020年2月に開催した『呪術廻戦』との一度目のコラボイベント「呪術廻戦プロジェクト」も同時開催しておりますので、こちらも合わせてお楽しみください。



■コラボイベント「呪術廻戦プロジェクト2」開催!

●イベント開催期間:2023年11月15日(水)16:00~11月30日(木)15:59



■あらすじ

ふたたび見知らぬ島へとやってきた虎杖悠仁たち。

そこでは邪悪な呪術師が、とある計画を密かに進めていた。

元の世界に戻るため、そして危険な企みを阻止するため、ふたたび呪術師たちの戦いが幕を上げる!



■「呪術廻戦プロジェクト2」PV



動画URL:https://youtu.be/_AXKRCuFDCk



■キャラガチャにイベントで活躍するキャラクターが登場!



●開催期間:2023年11月15日(水)16:00~11月30日(木)15:59



虎杖 悠仁&伏黒 恵

(CV:榎木淳弥 内田雄馬)

東京都立呪術高等専門学校1年。

虎杖悠仁の身体能力と伏黒恵の式神を駆使して戦う。



釘崎 野薔薇(CV:瀬戸麻沙美)

東京都立呪術高等専門学校1年。

金槌と釘を武器に、芻霊呪法を用いて戦う。



禪院 真希(CV:小松未可子)

東京都立呪術高等専門学校2年。

呪力は一般人と同程度だが、呪具を巧みに使って戦う。



五条 悟(CV:中村悠一)

東京都立呪術高等専門学校1年担任。

強く聡い仲間を育てるため教育を選んだ。





※「虎杖 悠仁&伏黒 恵」はタッグキャラとして登場いたします。

※このキャラクターは★4と★5で登場いたします。※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものも含みます。※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。





■イベント概要

本コラボイベントでは様々なお楽しみいただけるコンテンツをご用意しております。



・属性展開

本イベントのクエストでは、キャラクターの属性に応じて異なる効果が発動するアドベンチャースキル「属性展開」を使用できます。出現する敵に応じて使い分けて攻略しましょう。



・呪物

特定のクエストでは、宝箱から「呪物」を獲得することができます。「呪物」を集めると「属性展開」を強化できるほか、「真白猫呪霊」と戦うことができるクエストが解放され、倒すことで「属性展開」の真の力が解放されます。



・呪術草野球

野球ボールを打ち返し、打ち返した場所に応じて獲得できるスコアが変化します。制限時間内に高得点を目指しましょう。また、本コンテンツでは野球のユニフォームを着た虎杖 悠仁たちを操作できますので、ぜひ挑戦してみてください。





■コラボイベント第1弾「呪術廻戦プロジェクト」再開催中!

現在、2021年2月に開催した「呪術廻戦プロジェクト」を再開催しております。本イベントで活躍する「虎杖 悠仁(CV:榎木淳弥)」「伏黒 恵(CV:内田雄馬)」「釘崎 野薔薇(CV:瀬戸麻沙美)」「七海 建人(CV:津田健次郎)」「五条 悟(CV:中村悠一)」を仲間にできるキャラガチャも再開催しているほか、スキル覚醒を実施しておりますので、現在開催中のイベントと合わせてお楽しみください。



●開催期間:2023年11月15日(水)16:00~11月30日(木)15:59





■特別なジュエルパックを販売!

ガチャなどを引くために必要なジュエルを購入できる特別な「ジュエルパック」が発売中です。コラボを記念して、「呪術甲子園ver.」のモードチェンジが付いた特別なジュエルパックを販売しております。



このほかにも「動くスタンプ」が付いたスペシャルジュエルパックをはじめ、2020年2月の「呪術廻戦プロジェクト」コラボイベントで販売したジュエルパックも再販売しております。詳しいジュエルパックの内容などについてはゲーム内をご確認ください。



●販売期間:2023年11月15日(水)16:00~11月30日(木)15:59





■渋谷駅にコラボ記念広告が登場!

コラボイベント開催を記念して、渋谷駅にて駅広告を掲出中です。

今回のコラボイベントに登場する5人が描かれた特別な広告ですので、ぜひお立ち寄りください。



●掲出期間:2023年11月13日(月)~11月19日(日)



※駅及び、駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい。

※広告をご覧になられる際は周囲のお客様へのご配慮をお願いします。場合により掲出を中止することがございます。

※内容・日程は予告なく変更となる場合がございます。





■TVアニメ『呪術廻戦』とは



『呪術廻戦』とは「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて連載中の、芥見下々による人気漫画を原作としたTVアニメです。2020年10月~2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、同年12月24日に公開された「劇場版 呪術廻戦 0」は全世界興行収入265億円を突破する大ヒットを記録しました。また、現在はTVアニメ第2期が毎週木曜23:56~MBS/TBS系列全国28局にて放送されており、今後の展開にも期待が高まっています。

原作コミックスにおいては、2023年7月時点でシリーズ累計発行部数8000万部(電子版を含む)を突破するなど、大人気作品となっております。



●TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/#index

●公式X(Twitter)アカウント

http://twitter.com/animejujutsu/







【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2023年7月14日(金)に9周年を迎えました。



◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/16ym2pe1/

▼Amazon Androidアプリストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid(TM)端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/wcat_project



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-22:16)