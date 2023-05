[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年5月10日(水)より中国ドラマ『鶴唳華亭<かくれいかてい>~Legend of Love~』を独占配信いたしました。







『鶴唳華亭<かくれいかてい>~Legend of Love~』は、陰謀渦巻く皇宮を舞台に、孤高の皇子の愛と人生を描いたロマンス時代劇です。『王女未央-BIOU-』のルオ・ジン、『大唐流流~宮廷を支えた若き女官~』のリー・イートン、『太陽と月の秘密~離人心上~』のジェン・イェチョンなど人気も実力も兼ね備えたキャストが豪華共演しています。



父親からの愛を享受することなく育った孤独な皇太子と、朗らかでありながら強い意志を持つヒロイン。宮廷内の度重なる陰謀と、苛烈な運命に翻弄される2人の愛と人生が描かれています。愛を欲するがあまり負の連鎖に陥っていく皇太子の境遇に胸をしめつけられながらも、緊張感みなぎる演出と大どんでん返しが続くテンポのいい展開が見どころです。



切なくも美しい珠玉のロマンス『鶴唳華亭<かくれいかてい>~Legend of Love~』はU-NEXT独占で配信中です。ぜひお楽しみください。

<作品概要>



『鶴唳華亭<かくれいかてい>~Legend of Love~』<全60話>

【配信開始日】

第1話~第32話:配信中

第33話~第46話:2023年6月6日(火)12:00

第47話~第60話:2023年7月5日(水)12:00

【価格】

各275円(税込)/視聴期間:3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0085952

【STORY】

南斉国の皇太子・蕭定権は、皇帝である父からの寵愛を受けずに育つ。一方、兄の蕭定棠は皇太子の座を狙っていた。そんななか、蕭定権は師である蘆世瑜の弟子の娘・陸文昔と惹かれあうが、蕭定権は彼女と家族を守るため、別の妃を娶ることを決意する。



(C)Jetsen Huashi Media Co.,Limited



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



