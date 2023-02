[大網株式会社]

DX版では、歴代「アトリエ」シリーズに縁のあるアイテムが扉から飛び出してくる様子を再現。







大網株式会社(本社:東京都文京区)は、「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver. 1/7スケールフィギュア」の「DX版」「通常版」を2024年2月予定で発売いたします。



■注目ポイント





ゲーム『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』から、主人公のライザがシリーズ25周年記念仕様で登場。

トリダモノ氏が"「アトリエ」シリーズ25周年記念 ポップアップショップ in amiami"のために描きおろしたイラストを魅力たっぷりに立体化しています。

台座は記念品をイメージした高級な質感になっており、25周年を記念するロゴがプリントされています。



■ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver. 1/7スケールフィギュア DX版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145145

■ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver. 1/7スケールフィギュア 通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145146





【製品情報】



■ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver. 1/7スケールフィギュア

□メーカー希望小売価格:DX版 31,900円 (税込) / 通常版 24,200円(税込)

□発売日:2024年2月予定

□ブランド名:amiami

【スケール】1/7スケール

【サイズ】DX版:全高約250mm / 通常版:全高約220mm

【素材】PVC・ABS

【セット内容一覧】

DX版:フィギュア本体、専用台座、専用背景パーツ

通常版:フィギュア本体、専用台座



ゲーム『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』から、主人公のライザがシリーズ25周年記念仕様で登場!

トリダモノ氏が"「アトリエ」シリーズ25周年記念 ポップアップショップ in amiami"のために描きおろしたイラストを魅力たっぷりに立体化しています。



元気いっぱいで無邪気なかわいらしさの残るライザの姿をポージングにこだわって表現しました。

ヒトデのペンダントや腰のフラスコなどのディティールも細部まで造形。

台座は記念品をイメージした高級な質感になっており、25周年を記念するロゴがプリントされています。



DX版では、歴代「アトリエ」シリーズに縁のあるアイテムが扉から飛び出してくる様子を再現。

シリーズ名物の"たる"に座ったライザが、あなたを「アトリエ」世界へ誘います。

(背景パーツは取り外し可能です。)



シリーズ25周年を彩るライザを、ぜひお手元にお迎えください。



※掲載されている写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。



■DX版画像:











■通常版画像:



















■ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver. 1/7スケールフィギュア DX版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145145

■ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザ 「アトリエ」シリーズ25周年記念ver. 1/7スケールフィギュア 通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-145146



■ 予約締切日:2023年2月28日(火)

※フィギュアは人気商品の為、発売後に入手困難が予想されます。確実な入手手段として受注期間中のご予約をおすすめいたします。



(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.





【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-14:16)