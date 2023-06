[マリオット・インターナショナル]

夏ならではのパッションフルーツやマンゴー、スイカなどのトロピカルフルーツを使ったカラフルなアフタヌーンティーセットと、お酒と一緒に楽しめる大人のイブニングハイティー



2022年3月1日に開業したマリオット・インターナショナルのホテル、コートヤード・バイ・マリオット名古屋(所在地:愛知県名古屋市、総支配人:Thomas Vidal) では、 2023年6月26日(月) より8月31日(木)までの期間、1階ロビーラウンジ The Loungeにて、夏にぴったりのパティシエ特製のトロピカルスイーツがたっぷりと楽しめる「トロピカルフィーバー アフタヌーンティーセット」とお酒と一緒に楽しむ夜限定の「サマーナイト イブニングハイティー」の2つの夏季限定メニューを販売いたします。





コートヤード・バイ・マリオット名古屋では、2023年6月26日(月)より、新たにラウンジでお楽しみいただける昼・夜2つの特別なメニューをご用意いたしました。



トロピカルフィーバー!アフタヌーンティー

日中は、パティシエ特製のスイーツがふんだんに楽しめる人気のアフタヌーンティーセットを新たなテーマでお届けいたします。夏ならではのパッションフルーツやマンゴー、スイカなどの爽やかなトロピカルフルーツを使い、「トロピカルフィーバー」をテーマにした見た目もカラフルなアフタヌーンティーセットを提供いたします。ボリューム満点のシェフ特製のセイボリーも、テーマに合わせ、地元食材を取り入れたメニューをご用意しました。

9種類からお選びいただけるロサンゼルス発のオーガニックティーブランド「Art of Tea」のお茶は、「トロピカルフィーバー!アフタヌーンティー」にぴったりのフレーバーティー「イタリアンブラッドオレンジ」「ホワイトココナッツクレーム」などを新たに加え、よりこの夏ならではのアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。



名称:「トロピカルフィーバー アフタヌーンティーセット」

期間:2023年6月26日(月)から8月31日(木)

時間:1部 12:00~14:00/2部 14:30~16:30 ※2時間制

料金:¥5,300(税・サービス料込)

場所:ロビーラウンジ The Lounge(1F)



【アフタヌーンティーセット メニュー】

レモンのシュークリーム

ドラゴンフルーツとスイカのトライフル

パッションフルーツとミルクチョコレートのムース

ミルクレープ

ココナッツムースとマンゴープリン

コンポートパイナップルタルト

プレーンスコーン、クルミとレーズンのスコーン

(ブルーベリージャム /オレンジ マーマレード /クロテッドクリーム)



オレンジバンズのバーベキューソースバーガー

紅富士サーモンのリエットとマンゴーのカナッペ

鮪とアボカドのポキ







サマーナイト! イブニングハイティー

バータイムには、お酒と一緒に楽しめる大人の「イブニングハイティー」をご用意いたしました。桃の優しい甘さとフレッシュな味わい、華やかな色味が特徴のスパークリングワイン「マルティーニ・ベリーニ」を含む10種類のワインと一緒に楽しむ、夜限定の特別な「イブニングハイティー」。ハモンセラーノ&グリッシーニや牛肉と野菜のBBQスタイルなど、こだわりの料理もお楽しみください。







名称:「サマーナイト! イブニングハイティー」

期間:2023年6月26日(月)から8月31日(木)

時間:17:00-22:00 (L.O.20:30)

料金:¥6,500(税・サービス料込)

場所:ロビーラウンジ The Lounge(1F)



【メニュー例】

野菜のバーニャカウダ

ブリーチーズ&クラッカー

サーモンリエットタルト

チョコレート

フルーツタルト

ポークテリーヌ&ピクルス

鮮魚のカルパッチョ

スパイシーミックスナッツ

鴨パストラミ

ハモンセラーノとグリッシーニ

牛肉と野菜のBBQスタイル



レストランのご予約は、オンラインもしくはお電話にて承っております。

オンライン予約URL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/courtyard-nagoya-thelounge/reserve

電話:052-228-2220



■コートヤード・バイ・マリオット名古屋について

コートヤード・バイ・マリオット名古屋は、マリオット・グループホテルの一つとして、日本国内では、コートヤード・バイ・マリオット大阪本町に続く6軒目のコートヤードブランドのホテルとして、2022年3月1日に開業しました。名古屋駅や栄エリアなど名古屋の主要エリアへもアクセス至便で、ビジネスやレジャーの拠点として絶好のロケーションに位置します。全360室の客室には、10室のスイートルームを含み、名古屋の中心にいながら上質な寛ぎを提供いたします。最新のAV機器を備えたミーティング・イベント宴会場、開放的なレストラン「CRUST」、広々としたラウンジ「The Lounge」、24時間利用可能な宿泊者専用フィットネスなどを完備しています。



名称 : コートヤード・バイ・マリオット名古屋

総支配人 : Thomas Vidal

所在地 : 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目17番6号

開業日 : 2022年3月1日

公式サイト: https://www.marriott.com/ngocy



【コートヤード・バイ・マリオット名古屋 ソーシャルメディア】

Instagram: https://www.instagram.com/courtyard_nagoya/

Facebook : https://www.facebook.com/CourtyardNagoya/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-18:46)