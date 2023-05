[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年6月3日(土)、4日(日)の2日間にわたって開催される『 祝・日比谷野音100周年 日比谷音楽祭2023』を、マルチアングルで独占生配信いたします。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







日比谷音楽祭は音楽プロデューサー・亀田誠治が実行委員長を務める「フリーで誰もが参加できるボーダーレス」な音楽イベントです。コロナ禍が明けて実施される今年の『日比谷音楽祭2023』では、2日間にわたって全50組以上ものアーティストが出演。日比谷公園エリアを彩ります。



YAONステージ(日比谷公園大音楽堂)では、亀田誠治を中心としたトップミュージシャンで結成されるスペシャルバンド・The Music Park Orchestraに石川さゆりや沖仁、木村カエラ、KREVA、桜井和寿、Tani Yuuki、秦 基博など様々なジャンルの豪華アーティストが参加し、ここでしか見ることができないコラボレーションを繰り広げます。



U-NEXTでは、6月3日(土)、4日(日)の2日間にわたって『祝・日比谷野音100周年 日比谷音楽祭2023』を見放題で独占ライブ配信いたします。YAON(日比谷公園大音楽堂)で開催されるスペシャルライブに加え、ONGAKUDO(日比谷公園小音楽堂)、KADAN(日比谷公園第二花壇)、HIROBA(東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場)、KOTONOHA(東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン)など、全5ステージの模様を3つのチャンネルでライブ配信いたします。



U-NEXTならテレビでの視聴もできるので、まるで会場にいるかのように切り替えられるマルチアングル配信で、お好きなステージをご自宅の大画面で高画質・高音質のライブをお楽しみください。



このたびのU-NEXTでの『日比谷音楽祭2023』ライブ配信に際し、実行委員長の亀田誠治氏よりコメント映像が届きました。



【コメント映像】



<コメント抜粋>

『 祝・日比谷野音100周年 日比谷音楽祭2023』、今年もU-NEXTで独占生配信が決定しました。日比谷音楽祭は親子孫3世代がフリーで誰もが楽しめる、ボーダーレスな音楽祭です。都心の真ん中の公園で世代やジャンルの壁を越えて、様々なトップアーティストが素晴らしい音楽を奏でてくれます。今年は野音が100周年、日比谷公園が120周年、そして大元の都立公園が150周年という周年だらけの祝祭イヤーになっております。公園の気持ちの良い解放感・空気感をぜひ配信でも感じてください。



日比谷音楽祭2023



【ライブ配信の詳細はこちら】

6月3日(土):https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000001588

6月4日(日):https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000001589



【配信期間】

●ライブ配信

・2023年6月3日(土)10:30~20:30 予定

・2023年6月4日(日)10:30~20:30 予定



※ 一部、生配信を行わないアーティストやプログラムもあります。

※一部プログラムは、事前収録等生配信ではないものもあります。

※配信開始時間は変更となる場合があります。

※雨天決行。荒天、災害時の場合は中止。但し、会場によっては、雨天一時中断、もしくは、中止になる場合もあります。



●見逃し配信スケジュール

2023年6月23日(金)~7月2日(日)予定

※詳細は後日発表いたします。



【配信ステージ】

<中継会場(生配信)>

・YAON(日比谷公園大音楽堂)

・ONGAKUDO(日比谷公園小音楽堂)

・KADAN(日比谷公園第二花壇)



<サテライト会場>

・HIROBA(東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場)

・KOTONOHA(東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン)

※マルチアングル配信のため、各ステージを切り替えながらお楽しみいただけます。

※サテライト会場からの配信は、収録となり時間差でのお届けとなります。



【参加アーティスト】(ステージごと50音順)※出演者は変更となる場合があります。

<6月3日(土)>

●YAON

Hibiya Dream Session 1: The Music Park Orchestra※ with 上妻宏光 / 加藤登紀子 / 木村カエラ / 世武裕子 / Tani Yuuki / チャラン・ポ・ランタン / 東儀典親 / 東儀秀樹 / 新妻聖子 / 藤原道山 / 八木勇征・中島颯太(FANTASTICS)/ YOYOKA / LIBERA



●KADAN

EXILE TETSUYA with EXPG (*WS) / ermhoi with the Attention Please / Ovall / チャラン・ポ・ランタン / 深川バロン倶楽部



●ONGAKUDO

WONK / soraya / 半崎美子 / 平井 秀明 / yonawo



●HIROBA

奇妙礼太郎 / ZOMBIE-CHANG / Mega Shinnosuke / 森 大翔



●KOTONOHA

世武裕子 / mahina / Ryu Matsuyama (Solo)



<6月4日(日)>

●YAON

Hibiya Dream Session 2:

The Music Park Orchestra※ with アスハン / 石川さゆり / 沖仁 / KREVA / STUTS / 秦 基博 / ゆいにしお



Hibiya Dream Session 3:

The Music Park Orchestra※ with 桜井和寿 / さらさ / SO-SO / 日比谷ブロードウェイ(井上芳雄・望海風斗・甲斐翔真) / YOYOKA



●KADAN

おお雨(おおはた雄一+坂本美雨) / GOMA meets U-zhaan / さらさ(Band set) / 民謡クルセイダーズ / 龍声 ~ Ryusei ~ with 矢井田 瞳



●ONGAKUDO

Ichika Nito / 小山田壮平 / GAIA CUATRO / 帝国喫茶 / ROTH BART BARON



●HIROBA

さなり / ゆいにしお / 弓木英梨乃



●KOTONOHA

小倉博和 / GAKU-MC / みゆな



※The Music Park Orchestraメンバー:亀田誠治 / 河村"カースケ"智康 / 佐橋佳幸 / 斎藤有太 / 皆川真人 / 四家卯大 / 田島朗子 / 山本拓夫 / 西村浩二 / 小田原 ODY 友洋



※(*WS) ワークショップ参加アーティスト

※配信タイムテーブルは後日発表いたします



【視聴可能デバイス】

・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)

・パソコン(Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Safari)

・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)

※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。



◆日比谷音楽祭とは

日比谷音楽祭は、日本の野外コンサートの歴史をつくってきた音楽の聖地「野音」を擁する日比谷公園で、素晴らしい音楽を体験できる、誰もに開かれた音楽イベントです。実行委員長は音楽プロデューサーの亀田誠治。親子孫3世代、誰もが気持ちのよい空間と、トップアーティストのライブをはじめ、トークやワークショップ、世代やジャンルや好みを超えたさまざまな質の高い音楽体験を、無料で楽しめます。音楽の楽しみ方も音楽の届け方も、もっと自由になっていいと日比谷音楽祭は考えています。音楽文化がより豊かになり、音楽が人々の暮らしに自然に根をはり、日々を豊かにする。そんな「音楽の新しい循環」をつくっていくきっかけとなることを目指しています。



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



