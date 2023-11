[コロプラ]

大人気の「ロックマン」が『白猫』世界に登場!!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』において、3大キャラコラボ第3弾として『ロックマン』のコラボイベントがスタートしたことをお知らせいたします。







『白猫』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPGです。

『白猫』では3つの作品からキャラクターが1人ずつ登場する「3大キャラコラボ」を実施中です。第3弾として2023年11月2日(木)より、『株式会社カプコン』から発売中の大人気シリーズ『ロックマン』とのコラボイベント「白猫プロジェクトNEWWORLD'S×ロックマン ロックマンプロジェクト」を開催いたします。

本イベントは、救難信号を受けて『白猫』世界にやってきた「ロックマン」がドクター・ブノーの野望と戦うショートストーリーをお楽しみいただけます。

本イベントの開催にあわせて、「ロックマン」を仲間にできる特別なキャラガチャが登場しております。仲間にすると、「ロックマン」を自由に操作してゲームをお楽しみいただけます。

今回のイベントクエストでは、8体のボスが登場いたします。8体のボスを倒すことで、黒幕のドクター・ブノーと対決する、ロックマンを再現したクエストを楽しむことができます。また、あわせて様々な報酬が獲得できる「ビンゴミッション」も開催中です。「ロックマン」を強化するアイテムやガチャを引くために必要なジュエルなどを獲得できますので、挑戦してみてください。



■新イベント「白猫プロジェクトNEWWORLD'S×ロックマン ロックマンプロジェクト」概要

■イベント開催期間:2023年11月2日(木)16:00~11月10日(金)15:59



■あらすじ

ロボットたちが謎の暴走を起こしたロボッ島。

島の調査に訪れたアリーゼとキャトラたちが出会ったのは、

ロックマンと名乗る青いロボットだった。

心を持ったロボット、ロックマンはアリーゼたちとともに暴走の真相へと迫る!



■「白猫プロジェクトNEWWORLD'S×ロックマン ロックマンプロジェクト」PV

動画URL:https://youtu.be/F85o-JoSeqE



■登場キャラクター

本イベントで活躍する「ロックマン」が登場する特別なキャラガチャが登場しております。こちらのガチャは期間中1日1回、動画広告を視聴することでキャラ「1回」ガチャを無料でガチャることができます。



●開催期間:2023年11月2日(木)16:00~11月10日(金)15:59





ロックマン

ライト博士に作られた家庭用お手伝いロボット。

志願して戦闘用に改造された。



※このキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものも含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。



■公式YouTubeチャンネル「COLOPL CHANNEL」(以下:COLOPL CHANNEL)でキャラクターのアクションスキルを公開中!

「COLOPL CHANNEL」と『白猫』公式X(Twitter)(@wcat_project)にて「ロックマン」の紹介動画が公開中です。

●COLOPL CHANNEL URL:https://colopl.page.link/sNzi

●『白猫』公式X(Twitter)アカウント:https://twitter.com/wcat_project



■イベント概要

さらにイベントを進めていくと、武器やタウンで使用できる「どこでもメットール(デコレーション)」を獲得できますので、ぜひ遊んでみてください。





■ジュエルパック

ガチャなどを引くために必要なジュエルを購入できる特別な「ジュエルパック」が発売中です。

詳細についてはゲーム内のお知らせをご確認ください。



▼コラボ記ジュエルパック

・価格:800円(税込)

・販売期間:2023年11月2日(木)16:00~11月10日(金)15:59

・内容物:「ジュエル」54個、愛でグッズ「E缶」、「虹のルーンの欠片」4000個



▼プレミアムジュエルパックLite

・価格:6,000円(税込)

・販売期間:2023年11月2日(木)16:00~11月10日(金)15:59

・内容物:「ジュエル」440個、「プレミアムキャラガチャチケット」1枚、「プレミアム武器ガチャチケット」1枚



■『ロックマン』とは



『ロックマン』とは、カプコンから発売している大人気アクションゲームシリーズで、ロックマンが世界征服を企む悪の天才科学者Dr.ワイリーに戦いを挑むストーリーを描いた作品です。2018年10月に発売された11作目となる「ロックマン11 運命の歯車!!」は2023年7月にはシリーズ最多となる180万本(ダウンロード版を含む)を販売し、世界中の様々な世代から親しまれております。

派生シリーズの『ロックマンエグゼ』や『流星のロックマン』などでは、それまでの横スクロールアクションでのゲーム性に限らず、バトルチップやマス移動などを活用する様々な戦い方でアクションを楽しむことができます。

2022年12月にシリーズ誕生から35周年を迎えたことを記念して2023年7月にはコラボカフェを実施したほか、4月には「ロックマンエグゼ」シリーズ10作品をまとめて楽しめる「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション」を、9月には「ロックマンX DiVE オフライン」をそれぞれリリースするなど、ゲーム内外でのコンテンツ展開も積極的に行われております。

▼ロックマンシリーズ 公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/



【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】



『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2023年7月14日(金)に9周年を迎えました。

◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/14oank9k/

▼Amazon Androidアプリストア:

https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid(TM)端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X(Twitter)アカウント : https://twitter.com/wcat_project



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/

コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



