[J-WAVE(81.3FM)]

8月28日(月)から9月28日(木)12:30~12:45 『STEP ONE』内「I LOHAS MUSIC+1」









ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月~木 9:00~13:00に放送中の音楽・情報ワイドプログラム『STEP ONE』(ナビゲーター:サッシャ、ノイハウス萌菜)。8月28日(月)から9月28日(木)の「MUSIC+1」のコーナーは、「い・ろ・は・す」と再びコラボレーションし、「I LOHAS MUSIC+1」第二弾をお届けします。



J-WAVEでは「FUTURE IS YOURS ~IMAGINE & CHOICE~」というメッセージのもと、地球環境や社会のことを考えるきっかけづくりをおこなっています。「い・ろ・は・す」も豊かな水源を育む森や山を守るため、100%R-PET採用製品やラベルレス製品を展開するなど、日本各地に広がる森林の保全活動を応援しています。ともにサステナブルな未来を目指すJ-WAVEと「い・ろ・は・す」は、音楽を通して未来を考えるためのヒントをお届けします。



5月15日(月)から6月29日(木)まで実施した第一弾では、毎日1組のゲストをお迎えし、「未来を変える1曲」を選曲いただき、そのエピソードを伺いました。8月28日から実施する第二弾では、今話題のアーティストを日替わりでお迎えし、「人生最大の拍手を送った1曲」を選曲理由とともに伺います。



ゲストにセレクトいただいた楽曲は、「人生最大の拍手を送った1曲ーJ-WAVE STEP ONE×い・ろ・は・すー」として、オーディオストリーミングサービスSpotifyでプレイリスト化。オンエア後もSpotify上で各ゲストの選曲をお楽しみいただけます。



第一週目のゲストは下記の通り。







8月28日(月)大塚 愛





8月29日(火)あたらよ(ひとみ・まーしー)





8月30日(水)KEYTALK(小野武正、八木優樹)





8月31日(木)ゴスペラーズ(北山陽一、安岡優)





▼人生最大の拍手を送った1曲ーJ-WAVE STEP ONE×い・ろ・は・すー

https://spoti.fi/J-WAVExILOHAS_2

「い・ろ・は・す」とのコラボでお送りする「I LOHAS MUSIC+1」第二弾をお聴き逃しなく。





番組概要





放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:STEP ONE

コーナー名:I LOHAS MUSIC +1

放送日時:8月28日(月)~9月28日(木)12:30~12:45

ナビゲーター:サッシャ、ノイハウス萌菜

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/

番組X(旧Twitter):https://twitter.com/stepone813

番組ハッシュタグ:#stepone813

「い・ろ・は・す」はThe Coca-Cola Companyの登録商標です。

公式サイト: https://www.i-lohas.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/26-17:40)