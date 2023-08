[J-WAVE(81.3FM)]

さらにウェス・アンダーソン作品に登場するフードメニューをモチーフとしたオリジナルTシャツ販売も。









ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週金曜24:30~25:00に放送中、フードエッセイスト・フードディレクター・平野紗季子による番組『味な副音声 ~voice of food~』(ポッドキャストでも配信中)が、ウェス・アンダーソン監督最新作『アステロイド・シティ』とコラボレーション! ウェス・アンダーソン作品に登場するフードを特集するほか、渋谷パルコで開催するポップアップショップにてウェス・アンダーソン作品に登場するフードメニューをモチーフとしたオリジナルTシャツを販売いたします。



『味な副音声』では、毎回テーマにあがるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツや美術館の音声ガイドのように、食をもっと面白く、深く味わうためのトークをお届けしています。番組ナビゲーターの平野沙季子がウェス・アンダーソン作品の大ファンということで、今回のコラボレーションが実現。オンエア/ポッドキャストと、実店舗の2軸展開でウェス・アンダーソン世界のフードに迫ります。





番組企画「ウェス・アンダーソンのフード特集」





8月25日(金)24:30からのJ-WAVE放送と、8月28日(月)配信のポッドキャスト『味な副音声』では、映画のグラフィックを中心に、展覧会広報物、ブックデザインなどを手がけるデザイナーの大島依提亜をゲストに登場。平野紗季子×大島依提亜の対談を通じて、ウェス・アンダーソンのフードを大特集。最新作『アステロイド・シティ』をはじめ『グランド・ブダペスト・ホテル』や『ダージリン急行』などの作品に登場したフードから紐解くウェス・アンダーソンの世界観、映画のお話をお届けします。









PARCOでポップアップショップを開催! オリジナルグッズ、ウェス・アンダーソン作品のフードメニューTシャツを販売







さらに、番組で特集したウェス・アンダーソン作品に出てくる食べ物をメニューブック風にデザインした「ASTEROID CITY 公開記念 FOOD MENU IN FILMS Tシャツ directed by 味な副音声」を、渋谷パルコで開催されるウェス・アンダーソン映画公開記念 "ASTEROID CITY POP UP CAFE &EXHIBITION"のPOP UP CAFE会場内にて販売いたします。さらに購入した方にはTシャツ解説オリジナルリーフレット、「味な副音声」ステッカー、「アステロイド・シティ」ステッカーのセットをもれなくプレゼント。平野紗季子が監修、番組ゲストで登場した大島依提亜がデザインを担当したオリジナルTシャツは、会場限定300枚を先行販売。ぜひ現地でお買い求めください。オンライン販売は「ONLINE PARCO」( https://online.parco.jp/shop/default.aspx )にて9月1日(金)より開始予定です。















『味な副音声』×ウェス・アンダーソン『アステロイド・シティ』のコラボ企画にご期待ください。





番組概要





放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:味な副音声 ~voice of food~

放送日時:8月25日(金)24:30~25:00

Podcast配信日:8月28日(月)

ナビゲーター:平野紗季子

ゲスト:大島依提亜(デザイナー)

番組HP:https://spinear.com/original-podcasts/aji-na-fukuonsei/

番組X(旧Twitter):https://twitter.com/ajinafukuonsei

番組ハッシュタグ:#味な副音声





ポップアップショップ概要





タイトル:ウェス・アンダーソン映画公開記念 "ASTEROID CITY POP UP CAFE &EXHIBITION"

実施期間:8月25日(金)~9月10日(日)

所:渋谷パルコ 1階 特設会場(カミングスーン跡)



【作品概要】

作品タイトル:『アステロイド・シティ』

9月1日(金) TOHOシネマズ シャンテ、渋谷 ホワイト シネクイントほか全国公開

監督・脚本:ウェス・アンダーソン

原案:ウェス・アンダーソン、ロマン・コッポラ

出演:ジェイソン・シュワルツマン、スカーレット・ヨハンソン、トム・ハンクス、ジェフリー・ライト、ティルダ・スウィントン、ブライアン・クランストン、エドワード・ノートン、エイドリアン・ブロディ、リーヴ・シュレイバー、ホープ・デイヴィス、スティーヴン・パーク、ルパート・フレンド、マヤ・サーマン=ホーク、スティーヴ・カレル、マット・ディロン、ホン・チャウ、ウィレム・デフォー、マーゴット・ロビー、トニー・レボロリ、ジェイク・ライアン、ジェフ・ゴールドブラム 他

公式:asteroidcity-movie.com

ポスタービジュアル:(C)2023 FOCUS FEATURES, LLC.

コピーライト:(C)2023 Pop. 87 Productions LLC & Focus Features LLC. All Rights Reserved



