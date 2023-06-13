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集え！お城ファン！大阪や各地のお城PRブースが群雄割拠！『大…

集え！お城ファン！大阪や各地のお城PRブースが群雄割拠！『大阪・お城フェス2023』各プレイガイドにて前売券好評発売中！

［テレビ大阪株式会社］

8/11（金・祝）～13（日）■会場：グランフロント大阪 北館B2 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 一般1400円（当日1600円) 中高生800円（当日1000円）

前回展(2022年8月)では、おかげさまで7,000名を超えるご来場をいただき、盛況のうちに終了！





テレビ大阪株式会社/株式会社コングレは、2023年8 月 11 日(金・祝）～ 13 日（日）の3 日間、グランフロント大阪 北館 B 2 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターにて 、 昨年初開催で好評を博したお城イベント「 大阪・お城フェス 2023」を開催いたします 。
会場写真（2022年度）
前売券は只今、一般1400円（当日1600円）、中高生800円（当日1000円）でローソンチケット、セブンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケット、CNプレイガイド、KKdayの各プレイガイドで好評発売中です。

会場写真（2022年度）
日本各地には、 歴史的に重要な舞台となった城郭が数多く存在し、全国のお城好きや歴史ファンから注目を集めています 。 近年城めぐりを愉しまれる方も多く、各地で観光キャンペーンや地域イベントが実施されるなど 、 その人気はとどまることを知らず 、 世はまさに空前のお城ブーム。
会場写真（2022年度）

日本の城に隠された数々の魅力をどうぞご堪能ください 。

<開催概要>
■名称：大阪・お城フェス2023
■会期：2023年8月11日(金・祝)～13日(日)
■会場：グランフロント大阪　北館B2　ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
　〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F
■主催：テレビ大阪株式会社/株式会社コングレ
■後援：大阪市、大阪市教育委員会、大阪観光局、関西広域連合、関西観光本部、ナレッジキャピタル(順不同)
■出展対象（予定）：自治体、城郭管理保存団体、建設・復元・修復・維持管理、物販・関連グッズ関係、旅行・ツーリズム、書籍等
■入場料
　当日券 一般＝1,600円、中高生＝1,000円（前売券 一般＝1,400円、中高生＝800円）
※小学生以下無料（要成人保護者同伴）/前売券は以下プレイガイドにて、好評発売中！
ローソンチケット、セブンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケット、CNプレイガイド、KKday

■最新の情報はイベント公式HPをご覧ください　https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/13-19:16）

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