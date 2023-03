[Mnet]

5/12~14の3日間 幕張メッセにて開催!



韓国100%エンターテインメントチャンネル「Mnet」および動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営する CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、5月12日(金)から14日(日)の3日間にわたり、幕張メッセにて『KCON 2023 JAPAN』を開催いたします。出演する第3次アーティストのラインナップが決定しましたので、お知らせいたします。







5月12日から14日の3日間、世界最大級のKカルチャーフェスティバル『KCON』を幕張メッセで開催いたします。『KCON 2023 JAPAN』の出演アーティスト3次ラインナップは、BOYS PLANET、DXTEEN、JUST B(ROAD TO MAX の優勝者)、NiziU、TEMPEST、8TURN、XGの出演が決定しました (※アーティスト名はアルファベット順→数字順)。



第5世代新人K-POPボーイズグループのデビュープロジェクトとして、グローバル視聴者が熱い関心を寄せている「BOYS PLANET」からデビュー組がKCON JAPANに出演します。日本のSNSトレンドキーワードにて度々1位を獲得するなど、話題を集めています。



5月10日に「Brand New Day」でデビューする平均年齢18.5歳の新鮮な6人組ボーイズグループDXTEENがKCON JAPANの舞台に登場します。JO1、INIの弟グループでありLAPONE練習生制度であるLapone Boysを通じて誕生した初のボーイズグループです。



Mnet Plusオリジナルコンテンツ「ROAD TO MAX」のスペシャルステージ!ROAD TO M COUNTDOWNの優勝でKCONにも出演が決まったJUST Bのスペシャルステージは5月12日に幕張メッセで観ることができます。JUST Bはビジュアルだけでなく実力を兼ね備えたメンバーが集まって音楽とパフォーマンスでMZ世代の悩みに共感し、新しい未来を描く6人組新人ボーイズグループです。



3月15日に「Paradise」でBillboard Japan Hot 100で1位にランクインしたNiziUも『KCON 2023 JAPAN』に出演します。昨年開催した東京ドーム公演2回、京セラドーム大阪公演2回、計4回のドーム公演で「女性アーティスト史上最速ドーム入り」を記録し、日本のガールズグループとして爆発的な反響を呼んでいます。



先月「Dragon (飛上)」でファンにならざるを得ない新人アイドルの歌1位に選ばれ、K-POPファンの心を一気にとらえたルーキーズグループTEMPESTも『KCON 2023 JAPAN』のステージに登場します。



無限の可能性を持つ8人組ルーキーズグループ8TURNの出演も決まりました。メンバーのユニークな魅力で情熱とパッションを披露し、グローバルファンの期待感を高めています。



「iTunesソングチャートR&B」部門で18地域での1位をはじめ、アメリカのラジオチャート「メディアベーストップ40」に日本人アーティストグループとして、初めてチャートインするなど、グローバルグループへと近づいているルーキーグループXGも幕張メッセに登場します。



1次ラインナップ、2次ラインナップに続き、今回の3次ラインナップでは、バラエティ豊かなアーティストたが名を連ねました。これで、3次ラインナップの7組を加えた全23組の出演アーティストが出揃い、さらに期待が高まります。5月12日から14日まで開催する『KCON 2023 JAPAN』をお楽しみに!



【KCON JAPAN 2023出演ラインナップ】

DAY1(5/12)

BOYS PLANET、INI、JUST B、NiziU、STAYC、THE BOYZ、YENA、8TURN



DAY2(5/13)

AB6IX、ATBO、ATEEZ、DXTEEN、JO1、LE SSERAFIM、VIVIZ、XG



DAY3(5/14)

ENHYPEN、iKON、ITZY、Kep1er、TEMPEST、xikers、&TEAM



【イベント情報】

イベント名:『KCON 2023 JAPAN』

開催日:2023年 5月12日(金)~ 14日(日)

開催場所:幕張メッセ

主催:CJ ENM

公式サイト:http://kconjapan.com

公式 Twitter https://twitter.com/kconjapan

公式 Instagram https://www.instagram.com/kconjapan



■KCONとは

KCONはグローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、2012年から133万人以上の観客を集め、Kカルチャーを牽引する役割を果たしてきました。 特に昨年にはパンデミック以降、2年ぶりにオフラインイベントを再開し、韓国、アメリカ、サウジアラビア、日本からオン·オフライン上で合計3,015万人の観客を集め、名実共に世界最大級のKカルチャーフェスティバルとして グローバルファンを迎えています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/27-21:46)