奈良 蔦屋書店では、2023年10月17日(火)~11月8日(水)の期間、「第75回 正倉院展 -特別パネル展 in 奈良 蔦屋書店-」を開催いたします。

正倉院展本展に足を運べない方や一度ご覧になられた方も、今年の宝物の魅力に親しんでいただく展示となります。

ぜひこの機会に、奈良 蔦屋書店にお越しくださいませ。

正倉院展は、毎年秋に勅封が解かれる正倉院宝庫のおよそ9000件を数える宝物の中から、60件前後が公開される展覧会です。

75回目の開催となる今年も、調度品、楽器、染織品、仏具、文書といった正倉院宝物の全体像がうかがえる出陳内容で、宝物が織り成す歴史のロマンを体感することができます。



奈良 蔦屋書店では、昨年に引き続き、本展に足を運ぶことができないお客さまにも今年の宝物の魅力に親しんでいただく場として、『第75回 正倉院展 -特別パネル展 in 奈良 蔦屋書店-』を開催いたします。



特別に提供いただいた正倉院宝物の画像の大型パネル展示や、「第75回 正倉院展 目録」や正倉院展会場屋外ショップ「天平」で販売予定のオリジナルグッズの一部を販売。(目録やグッズの一部は10月28日以降の販売となります)

また、正倉院展の魅力を書店というフィルターを通して伝え、楽しんでいただけるよう、正倉院の関連書籍も販売いたします。



日々更新されていく、“いま”の正倉院展の姿を映しだす展示になっていれば幸いでございます。





イベント概要







第75回 正倉院展 -特別パネル展 in 奈良 蔦屋書店-

会期:2023年10月17日(火)-11月8日(水)

時間:8:00~23:00

場所:2F 天平ギャラリー

主催:奈良 蔦屋書店

問い合わせ先:奈良 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/nara/event/shop/36204-1056260929.html



店舗情報







奈良 蔦屋書店

住所:〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

電話番号:0742-35-0600

営業時間:8:00ー23:00

https://store.tsite.jp/nara/



正倉院展







2023年10月28日(土)~11月13日(月)

会期中無休

開館時間 午前8時~午後6時 ※例年とは異なります

(金・土・日曜、祝日は午後8時まで)

※入館は閉館の60分前まで



主催:奈良国立博物館

特別協力:読売新聞社



正倉院展ホームページ:https://shosoin-ten.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/shosointen





