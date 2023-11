[ラクーンホールディングス]



株式会社ラクーンフィナンシャル(本社:東京都中央区、代表取締役社長:秋山 祐二、以下 ラクーンフィナンシャル)が提供するネット完結型売掛保証「URIHO」は、株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:辻 庸介)の法人・個人事業主向けビジネスカード「マネーフォワード ビジネスカード」のユーザー特典の提供を開始しました。





■マネーフォワード ビジネスカード(『マネーフォワード Pay for Business』)

https://biz.moneyforward.com/biz-pay/



■ネット完結型売掛保証「URIHO」

https://uriho.jp/



■概要

「URIHO」は、取引先の経営状況の悪化や、倒産による取引代金の未入金に備える売掛保証サービスです。保証サービスといえば、従来は分かりづらい料金設定や煩雑で時間のかかる手続きが必要なものでしたが、申込みから与信審査、保証の請求に至るまでを自動化し、業界で初めての「ネット完結型」かつ「月額定額料金制」を実現しています。



『マネーフォワード Pay for Business』は、SaaS基盤を活用したFintechサービスです。事業者ごとのウォレットから、出張旅費などの経費や、会社の購買などの支払いを行うことができます。決済手段の第一弾として、与信審査不要で、月の利用上限なく高額決済が可能な法人・個人事業主向けビジネスカード「マネーフォワード ビジネスカード」を提供しています。



このたび、「マネーフォワード ビジネスカード」の利用者は、『マネーフォワード Pay for Business』の管理画面より、「URIHO」をユーザー特典付で利用できるようになりました。



■ユーザー特典

内容:保証料1ヶ月間無料&12ヶ月間10%OFF

対象:「マネーフォワード ビジネスカード」を利用している個人事業主・法人

ご利用方法:『マネーフォワード Pay for Business』の管理画面より特典にお申込み

詳しくはこちらのページをご覧ください。

https://biz.moneyforward.com/biz-pay/reward/



ラクーンフィナンシャルは、今後も販売チャネルを積極的に拡大するとともに、より多くの企業をサポートするために販売網の構築に取り組んでまいります。



■参照

株式会社マネーフォワード https://corp.moneyforward.com/

所在地:東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

設立:2012年5月

代表者:代表取締役社長CEO 辻庸介



URIHO https://uriho.jp

主に中小企業を対象としたオンライン完結型の売掛債権保証サービス。取引先の経営状況の悪化や倒産等で支払いがなかった場合でも、URIHOが代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至るまで自動化し、業界初の「定額制・保証かけ放題*」を実現しました。月額料金は9,800円、29,800円、99,800円の3種類。*各プランごとに保証額の上限が設定されています。その枠の中であれば何社でも保証が可能です。



■会社概要

株式会社ラクーンフィナンシャル https://financial.raccoon.ne.jp/

代表者 :代表取締役社長 秋山 祐二

所在地 :東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立 :2010年10月

資本金 :490,000千円

株主 :株式会社ラクーンホールディングス100%



株式会社ラクーンホールディングス https://www.raccoon.ne.jp

代表者:代表取締役社長 小方 功

所在地:東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立:1995年9月

資本金:1,864,071千円(2023年10月末現在)

株式:東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031



■サービスに関するお問合せ先

株式会社ラクーンフィナンシャル

URIHOサポートデスク

TEL:03-6661-9528



■メディア関係者からのお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報 大久保・矢次

MAIL:pr@raccoon.ne.jp



