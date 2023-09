[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) は、自社の代表作であるリズムゲーム『DJMAX RESPECT V』において、(株)NEXON『メイプルストーリー』とのコラボDLCを本日公開いたしました。









今回の新規コラボは、合計15曲で構成されており、代表曲は昨日9月6日に初めて公開となったオリジナル新曲「Story of Maple」です。『メイプルストーリー』20周年を祝して、『DJMAX』が直接制作した曲で、「どんなことがあってもあきらめない」という希望に溢れたフィーリングを、弾むようなエレクトロサウンドと速いビートで構成した楽曲となっております。



また、「Star Bubble」など『メイプルストーリー』のオリジナル音源や「Fairytale Pan Remix」など、『DJMAX』の人気作曲家たちが作業したリミックス曲が今回のDLCに多様に盛り込まれています。







コラボDLCはSteam Storeで購入することができ、価格は1,780円(税込)です。コラボを記念して9月7日14:00から9月14日13:59まで15%割引して1,513円で販売するイベントを行います。



これと共に、DLC専用ノートやギアスキン、UIテーマスキンなども提供し、9月5日14:00から9月12日13:59までPCゲームプラットフォームSteamで『DJMAX RESPECT V』のすべてのDLCを最大80% 割引価格でご購入いただけます。



『DJ MAX RESPECT V』と『メイプルストーリー』のコラボレーションの詳細については、公式コミュニティ(https://twitter.com/DJMAX_global)でご確認ください。





















●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/10-22:40)