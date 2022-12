[海と日本プロジェクト広報事務局]

2022年12月10日(土)<場所:殿橋付近>



海と日本プロジェクト in 愛知県実行委員会は、2022年12月10日(土)に岡崎市で開催された「おとがわリバークリーン」において、海と日本プロジェクトとして合同参加いたしました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で参加するものです。













イベント概要



・開催概要:おとがわリバークリーン

・日程:2022年12月10日(土)9:00~12:30

・開催場所:岡崎市 殿橋付近 河川敷

・参加人数:50名

・主催:ONE RIVER

・協力団体:八千代エンジニヤリング株式会社





グループワーク「おとがわゴミ探偵団」に海と日本プロジェクトが参加しました。



ONE RIVERが主催しているおとがわリバークリーンは、2017年から始まった取り組みで清掃活動だけではなく、河川敷を楽しめる賑わいの場所を目指して活動をしています。

川をきれいにする、ごみがない乙川を目指して活動しているうちに子どもからお年寄りの方まで幅広い世代の方に参加していただけるようになってきました。

乙川のある岡崎市と海は距離は離れていますが、海に流れ着くごみを可能な限り岡崎で拾いたいという熱い想いで奮闘していました。

川をきれいにするという想いで始まった活動がこの場所を愛する大人と子どもの場になり、新しい魅力を発見する機会が得られるイベントに海と日本プロジェクトが合同参加いたしました。

普段から乙川の清掃活動を行っているONE RIVERの皆さんと一緒に乙川を綺麗にすることで海洋ごみ問題の改善にも繋がることを参加者の皆様にお伝えし、いつも以上に清掃活動に力を入れて活動いたしました。

参加者の皆さんのご協力で多くのごみを集めることが出来ました。

空き缶やペットボトルから電化製品や自転車、車のタイヤなど様々なものが捨てられていました。このようなごみが川を下り、海へ流れ海洋ごみ問題となっています。

参加された皆さんはもちろん、参加されていない方々へ海と日本プロジェクトとして清掃活動の輪を今後も波及して海をはじめ、多くの環境を守っていく活動を続けていきます。









清掃活動の後は参加者で楽しく「綱引き大会」を開催!



おとがわリバークリーンイベントでは地域の方と岡崎市が連携して自分たちの空間を綺麗にして豊かな環境を目指して開催されています。また、清掃活動だけで終わるのではなく、綱引き大会も開催されました。

参加者の方々はごみ拾いや綱引きを通して交流が出来、楽しみに参加される方も多くいらっしゃいました。

当日は岡崎市長・中根康浩氏も参加されており、「若者が元気よく楽しく活動してくれて大変感謝しています。こうした活動は市民の中で広がっていくことに今後も期待しています。」と活動についてコメントをいただきました。

また、海洋ごみ問題についても「岡崎市は直接海には面してはいないが、川は繋がっている上流部としての責任を果たしていきたいです。県域全体で責任を果たすことできれいな環境にしていきたい。」と真摯に向き合う気持ちを伺うことが出来ました。









参加者からの声



・「橋の上から普段から気になっていたタイヤのごみを拾うことが出来て良かった。」

・「もっと川をきれいにして泳げる川になったら嬉しい。」

・「いろんなごみを拾えて楽しかったです。川をきれいに出来て良かったです。」

・「タイヤとか自転車とかが沢山出てきて驚いた。」

・「楽しく遊べる乙川をきれいにしたくて参加しました。きれいにできてスッキリしました。」



<団体概要>

団体名称︓海と日本プロジェクトin愛知県実行委員会

URL︓https://tv-aichi.co.jp/aichi_uminohi/

活動内容︓愛知県を対象地域とした海と日本プロジェクトを推進する。



■団体詳細

ONE RIVER

ONE RIVERは「乙川らしさ」が生まれる場所を目指して発足された、乙川が大好きな市民による任意グループです。2016年よりはじまった「乙川リバーフロント地区かわまちづくり事業」の実施主体として、5年にわたって乙川河川敷を対象エリアにした 水辺空間活用のプロジェクトを行ってきました。

これまでの活動を通して見つけてきた、 未来につなげたいこの場所の価値を伝えていくために、 様々な活動を通して、未来の日常につながる想いをカタチにしていきます。

URL: https://one-river.jp/



八千代エンジニヤリング株式会社

国内トップクラスの総合建設コンサルタントとして、国土交通省を始め官公庁から公共事業を受託し、社会インフラや環境保全に関する技術コンサルティングサービスを、設立より約60年にわたって提供しています。近年は、これまで培った技術ノウハウを民間企業へも提供しビジネスの領域を広げています。

所在地:東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー

代表者:代表取締役社長執行役員 高橋 努(たかはし つとむ)

資本金:4億5千万円

設立:昭和38年1月29日

URL:https://www.yachiyo-eng.co.jp/



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



