( L to R) 朋、涼太、理緒、太嘉志



2021年12月「Beautiful inferno」、2022年3月「Ugly heaven」と、2枚の EPを立て続けにリリースし注目を集め、同年7月1stシングル「GiANT KiLLiNG」、11月に2ndシングル「CREAM SODA」、2023年4月に3rdシングル「sweet dream」をリリースし精力的にライブも展開。結成1年半という短期間ながら5作品を発表し、何でもアリのフリースタイルでクオリティの高い楽曲の連打から獲得した確かな演奏スキル、バンドの結束力、ロック・スピリット全開なヴォーカル涼太のワードチョイスなど、その独自の個性は、本アルバムでも充実した音像として表出、さらなる新機軸として、どこか懐かしさを覚える瑞々さも加わり、全曲ハイライトともいえるTHE MADNA真骨頂の究極のミクスチャーロック・アルバムが誕生した!シーンの急先鋒から先頭へと名乗りをあげ、ヴィジュアル系バンドの常識を覆す、4人の男の生涯を賭けた一枚に期待してほしい!







2023/10/25(水)発売 THE MADNA 「ElecTЯiP」





【初回限定盤】 (CD+DVD)



品番:LHMH-2022 / POS:4907953094604

価格:¥5,400 (込)

CD:全10曲収録

DVD:「極彩色」Music Video、「ジェリーフィッシュ」Lyric Video、特典映像(MVメイキング、Interview with the MADNA)収録

仕様:アマレーBOX、ブック24P

















【通常盤】 (CD)



品番:LHMH-2023 / POS:4907953094611

価格:¥3,600 (込)

CD:全10曲収録

仕様:プラケース、ブック16P

封入特典:トレカ1枚ランダム封入(全10種の内) ※初回プレス分のみ







<収録曲> 全10曲 ※2タイプ共通

1. 極彩色

2. GiANT KiLLiNG

3. PrairieDOG

4. ジェリーフィッシュ

5. SHINE

6. グロテスク

7. sweet dream

8. fanciful suicide

9. 完全世界

10. CREAM SODA



発売元:HAPPINET CORPORATION / Timely Records 販売元:HAPPINET CORPORATION







涼太(Vo)



太嘉志(Gt)



朋(Ba)



理緒(Dr)







2021年12月にリリースしたデビューEP「Beautiful Inferno」は、メンバーの狂った遺伝子が混ざり合い生まれた予測不能なサウンドで最後まで飽きさせない傑作となり、期待の高まる中、12月末に新宿BLAZEにて開催された初ライブで集まったファンを魅了。翌2022年3月にデビューEPと対となる世界観をもつ2nd EP「Ugly heaven」、同年7月にヴォーカル涼太のメッセージが痛快な1stシングル「GiANT KiLLiNG」、矢継ぎ早に11月には真骨頂のミクスチャーロックが炸裂した2ndシングル「CREAM SODA」と、結成から1年足らずの間に4作品のリリースを果たした!シームレスにライブも展開し獲得した演奏スキルにより、昨年12月の1周年ワンマンライブでは、詰めかけたファンの期待に応える圧巻のステージを観る者に知らしめ、シーンの急先鋒を担う活動2年目に踏み出し、3rdシングル「sweet dream」を2023年4月にリリース、同作のリリース・ツアーファイナル原宿RUIDOをソールドアウトし勢いに乗る中、待望のフル・アルバムが2023年10月にリリース決定!シーンの先頭へと名乗りをあげV系バンドの常識を覆す、4人の男の生涯を賭けた一枚に期待してほしい!

【インフォメーション】

・オフィシャルHP : https://the-madna.bitfan.id/

・オフィシャルTwitter:@THEMADNA_JP



