ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪(所在地:大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人:近藤 豪) は、アメリカの大手旅行専門誌「トラベル・アンド・レジャー(Travel + Leisure)」の「ラグジュアリー・アワーズ・アジア・パシフィック 2023(Luxury Awards Asia Pacific 2023)」にて、「日本ベストシティーホテル部門(Japan Best City Hotels)」と「総支配人部門(Hotel General Managers)」の1位をダブルで受賞いたしました。









アメリカの大手旅行専門誌「トラベル・アンド・レジャー(Travel+Leisure)」は、世界で最も影響力をもつ旅行雑誌のひとつです。アジア太平洋地域の編集者と専門家による投票をもとに発表される「ラグジュアリー・アワーズ・アジア・パシフィック 2023 (Luxury Awards Asia Pacific 2023)」は、毎年世界中の旅行業界から注目を集めるランキングで、観光都市、ホテル、リゾート、クルーズ船、航空会社など多岐にわたるカテゴリーを設けています。お客様の声によって投票された結果、W大阪は2023年の日本で最も評価の高いシティーホテルとして1位を受賞いたしました。また、最も評価の高い総支配人として、開業よりW大阪の総支配人をつとめてきた近藤 豪が、ダブル受賞いたしました。(公式ウェブサイト https://luxuryawards2023.travelandleisureasia.com/japan )



W大阪は、2021年の開業以来、世界各国からセレブリティやVIPを迎え、今や日本を代表するライフスタイル・

ディスティネーションホテルとして、国際的トラベル誌にて高評価を獲得、著名な雑誌等においても多数掲載されてまいりました。

ビジネス、ファッション、エンターテイメントなどの文化の発信地である大阪・心斎橋に位置し、大阪出身の世界的建築家・安藤忠雄が手掛けたスタイリッシュな外観と、大阪らしい遊び心溢れるカラフルなデザインが特徴のラグジュアリー・ライフスタイルホテルです。



<総支配人近藤豪のコメント>





この度は、世界的な米国旅行専門誌「トラベル・アンド・レジャー」誌の「日本ベストシティーホテル部門」と「総支配人部門」の2部門で1位を受賞することができたことを、光栄に思っております。W大阪は開業時より “トラベルデスティネーション(目的地)” となることを目標に掲げて邁進してまいりました。その結果、お客様からW大阪を評価いただけましたこと、また多くのお客様に支えていただいておりますことを心より感謝いたします。

また、今回このような賞を受賞することができたのは、W大阪のタレント(従業員)がお客様ひとり1人に向き合い、フレンドリーでラグジュアリーなサービスを提供し続けてきた結果です。

今後もホスピタリティ、サービス、食事、エンターテインメントに情熱を注ぎ、より多くのお客様に楽しんでいただける場所、「泊まるだけではない、目的地となるホテル」を目指してまいります。



「T+Lラグジュアリーアワード」1位ダブル受賞記念宿泊プラン





「Travel + Leisure」誌のダブル受賞を記念して、スペシャルな宿泊プランが登場。W大阪オリジナルラベルシャンパーニュや館内で利用可能なホテルクレジットなどが付いた、W大阪の魅力をまるごと満喫いただける期間限定のプランです。



プラン名 ダブル・ダブリュー(Double W)

予約期間 2023年6月 7日(水)~7月31日(月)

宿泊期間 2023年6月12日(月)~8月31日(木)

料 金 1室2名様67,045円~(税・サービス料15%込、宿泊税別)

内 容 朝食(2名様)

館内で利用可能なホテルクレジット10,000円分(1室1泊につき)

スペシャルウェルカムアメニティ(1滞在につき)

W大阪オリジナルラベルシャンパーニュ1本(1滞在につき)

予約・お問い合わせ

電話 06-6484-5874(宿泊予約)

E-mail w.osaka.reservations@whotels.com

予約URL https://www.marriott.co.jp/reservation/availability.mi?propertyCode=OSAOW&clusterCode=corp&corporateCode=SPE



※ご予約は前日まで。

※別の客室タイプでのご用意もあります。詳細はお問い合わせください。



W大阪 主な受賞歴一覧

■ AHEAD ASIA 2022

「BANQUET AND EVENTS」 - 「Event Spaces」部門

■ Restaurant and Bar Design Awards

「LIVING ROOM」 - 「Asia Hotel Category 2022」部門

■ DNA Paris Design Awards

「MYDO」 - 「Interior Design Hospitality Awards 2022」部門

■ Japan Travel Awards

「Best LGBTQ+Friendly Hotel in Japan 2022」部門

■ Luxury Travel Awards

「New luxury Hotel of the Year ‐ Japan 2021/2022」部門

■ World Spa Awards

「AWAY SPA」 - 「Japan’s Best Hotel Spa 2021」部門



W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー&レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。



公式サイト: http://wosaka.jp

Instagram: https://instagram.com/wosakahotel

Facebook: https://facebook.com/WOsakaJPN



Wホテルワールドワイドについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドのひとつであるWホテルは、ニューヨークの大胆な発想と24時間眠らない街の文化の下に誕生以来、およそ20年に渡り、ホスピタリティシーンでセンセーションを巻き起こし、そのあり方を再定義してきました。世界各地に広がりつつあるWホテルのネットワークは、現在60軒以上を展開し、どこへ進出しても意表を突くWホテルは、ラグジュアリーに関する既成の概念を飛び越えて新たなホテルブランドを生み出してまいります。Wはゲストが持つ、思い切り楽しみ、日常の繰り返しに反発したいという強い願望に火をつけ、ゲストの生への渇望を解き放つことを目指しています。当ブランドの刺激的なデザイン、Wを象徴する“いつでもどんなことでも”(Whenever/Whatever)に対応するサービス、そして活気あふれるリビングルームがもたらすゲスト体験は、模倣されることもありますが、Wに追い付くことはできません。革新的でインスピレーションに富み、逃れられないほどの熱気に満ちたWが、各地の最新情報を知りたい、もっと見て感じて遠くまで行きたい、夜も遅くまで楽しみたいというあくなき欲望をサポートいたします。Wホテルについての詳しい情報は、https://w-hotels.marriott.com/ja-JP/または Twitter、Instagram、Facebookをご覧ください。Wホテルワールドワイドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriott.comをご覧ください。



