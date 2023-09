[ゲームオン]

~「ローザ・イサベル通り」も公式YouTubeで公開中!~



株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) は日本国内で本日実施した『Lies of P』オフラインイベント「Lies of P JapanPremium」におきまして、最新インゲーム動画「ロレンツィーニ・アーケード(Lorenzini Arcade)」公開いたしました。

また、先日盛況のうちに終了したGamescom2023で披露した「ローザ・イサベル通り(Rosa Isabelle Street)」も公式YouTubeチャンネルで公開しております。















今回の動画は実際の“製品版”によるゲームプレイ画面で約7分30秒の長さで撮影しております。

本日、日本国内向けに実施いたしましたオフラインイベント「Lies of P JapanPremium」にて初公開した内容となっており、より強化されたアクション性や打撃感はもちろん、「フェーブルアーツ」、「グラインダー」など『Lies of P』のメイン戦闘システムを確認いただける内容となっております。



恐怖に包まれた「ロレンツィーニ・アーケード(Lorenzini Arcade)」を背景に様々なモンスター及びボスなども登場するのでより楽しんでいただけます。



動画に登場する全ての敵は今まで公開されていない新しいキャラクターで、ボス戦に対する期待感と共に『Lies of P』ならではの残酷さや緊張感をより感じることができる内容となっており、動画のカットが変わるたびに変化する背景や主人公「P」の衣装、武器も見どころとなっております。







また、8月にドイツ・ケルンで開催の「gamescom 2023」で披露いたしましたインゲーム動画「ローザ・イサベル通り(Rosa Isabelle Street)」を『Lies of P』公式YouTubeチャンネルで公開しております。







芸術とロマンに溢れていた場所が火炎に包まれ、廃墟となった建物の中での華麗な戦闘プレイが約7分間繰り広げられます。特にアイテム「星の破片」で召喚できる「助霊」と一緒にボスを倒す様子など、様々な戦闘スタイルを紹介しており、ファンの皆様から好評をいただいております。是非ご確認ください。











限定ボーナスが手に入る各種パッケージは現在好評予約受付中です。以下のラインナップがございます。

各流通企業で予約特典もご用意しておりますので、好みにあった仕様を選んで、ぜひご予約をお願いします。

■ラインナップ



▽無償アップグレードについて

PlayStation(R)4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation(R)5版ダウンロード版へのアップグレードが可能です(PlayStation(R)5版のゲーム起動にPlayStation(R)4パッケージ版のゲームディスクが必要となります)。PlayStation(R)5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となります。



■初回特典紹介



初回購入特典として、ゲーム内で使用できる衣装DLC「お茶目な操り人形の服セット」が付属いたします。

※パッケージ版の特典は数に限りがございます。

※本特典は後日販売される予定はございません。























ピノッキオの物語にインスパイアされた「Lies of P」は、ベル・エポック風の暗い街クラットを舞台にしたアクション・ソウル風ゲームです。







<最新トレーラー for Gamesscom2023「「HowManyLies?」>

https://youtu.be/LAxomDHZFh8



●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.

●家庭用ゲーム機向け『Lies of P』コピーライト

(C)Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.



