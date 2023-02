[株式会社そごう・西武]

前半は「マリーニ*モンティーニの猫展」、後半は「猫づくしPOP UP SHOP」



西武池袋本店のイベントスペースNEWSでは、猫を愛するすべての人へ捧げる期間限定のポップアップショップを展開します。大切な家族である猫が幸せであること、すべての命を等しく尊重することに真剣に向き合い活動する人々とその意志に賛同するアーティストや店主たちによる個性豊かな猫雑貨やお菓子などを販売します。売上の一部は保護猫活動に寄付されます。







■タイトル:Place where you meet cats ~猫と出会う場所2023~

■会期:2023年2月13日(月)~28日(火)

[前半:2月13日(月)~20日(月)]marini*monteanyの猫展

[後半:2月21日(火)~28日(火)]猫づくし POP UP SHOP

■会場:西武池袋本店 4階(中央A7)=イベントスペース NEWS

※最終日2月20日(月)・28日(火)は、当会場のみ午後7時にて閉場

企画:株式会社ルーシーケイ

協力:AdoptionPark(一般社団法人Do One Good)、ジョートフル熊本プロジェクト



昨年に続く2回目のテーマは「保護猫たちの新しい飼い主さんとのご縁を招く」。

前半は保護猫をドローイングした原画や雑貨などを展示・販売する「マリーニ*モンティーニの猫展」を、後半は伝統工芸品の瀬戸の招き猫にアーティストたち が絵付けをした作品展示と猫にちなんだイラスト作品やグッズを集めた「猫づくしPOP UP SHOP」を開催します。

可愛い雑貨や美味しいお菓子を楽しみながら、「猫と出会う場所」の一つである“譲渡会”や“保護猫”のことを一緒に考えていただきます。





参加アーティスト&ショップ



[前半]

marini*monteany(イラストレーター)、PAS DE DEUX(洋菓子) ほか

[後半]

marini*monteany(イラストレーター)、PAS DE DEUX(洋菓子)、嶽まいこ(イラストレーター)、佐瀬麻友子(イラストレーター)、TIM&SAILOR(ビンテージ雑貨)、Glucklich(ビンテージ雑貨)、猫村商店(「きょうの猫村さん」雑貨)、石澤彰一(押忍!手芸部・部長)、宮田麻貴子(ウルトラタマ)、渡邉良重(KIGI)、七字由布(イラストレーター)、Chima(シンガーソングライター)、umloo(アクセサリー作家)、中外陶園(陶磁器メーカー)、LEONIMAL(ペットグッズ)、&CAT(ペットグッズ)、millvalley(雑貨)、MODERASeeK(造花作家)、中川彩香(アーティスト)、水沢そら(イラストレーター)、Sheetal(ヘナアーティスト)、COLOR WORKS(塗料メーカー) ほか





《前半》marini*monteany(マリーニ*モンティーニ)/個展&ワークショップ



会期前半は、メインビジュアルを担当するイラストレーター「marini*monteany」の猫にまつわる描き下ろしの原画作品や寄付付きの雑貨などを展示・販売する「マリーニ*モンティーニの猫展」を開催します。

作家在廊日には、環境にも動物にも優しい塗料メーカー「COLOR WORKS」のアップサイクルのペンキで、瀬戸の招き猫にペイントするワークショップを行います。



*イベント*

イラストレーター・marini*monteany「まねき猫ペイントワークショップ」

■会期:2023年2月19日(日)

■時間:午後1時~6時(1組約45分)

■料金:5,500円(招き猫・保護活動の寄付)

*予約・問い合わせはイベントスペース NEWSまで



marini*monteany | マリーニ*モンティーニ

野田智裕と篠崎真裕の共同制作。2人で一枚の絵を描くスタイルで、野田が動物、篠崎が子どもを描く。 東京を拠点に各地のギャラリーでの個展や美術館、パブリックスペースでのワークショップを開催。絵本や挿絵など本の仕事をはじめ、雑貨のデザイン、制作なども手がける。







《通期》「Place where you meet cats」オリジナル猫クッキーボックス



埼玉県東大宮にある人気の洋菓子店「PAS DE DEUX(パドゥドゥ)」とコラボレーションしたオリジナルクッキー。本年は『マリーニ*モンティー二の猫展』を記念して、保護猫のドローイング作品が描かれたオリジナルボックス付きクッキーを新発売。素材にこだわり丁寧に焼きあげた人気のクッキーは、売りあげの10%が熊本県の保護動物の譲渡会を運営している「ジョートフル熊本プロジェクト」へ寄付されます。





●gg×PAS DE DEUX《Place where you meet cats 猫クッキーBOX》

価格:[original ver.]3,456円(全3柄)、[artist ver.]3,132円(全2柄)

※「original ver.」「artist/marini*monteany ver.」は、2月13日(月)発売

※「artist/Maiko Dake ver.」は、2月21日(火)発売

※数量限定。なくなり次第終了





《通期》 millvalley(ミルヴァレー)/寄付付き雑貨





カリフォルニアで丁寧に作られた作家作品とウィットに富んだオリジナル商品を紹介する学芸大学の雑貨店。

得られた利益の全てを動物保護団体に寄付する『Happy Together Project』を2020年にスタート。今回は、Tomohiro Noda(marini*monteany)保護猫イラストのサコッシュとポーチで「Place where you meet cats」とコラボレーション。





●『Place where you meet cats』ポーチ

サイズ:約タテ14×ヨコ24×マチ6.5cm 価格:3,520円

●『Happy Together』リネントート

サイズ:約タテ33×ヨコ45×マチD12cm 価格:5,500円

※『Happy Together』商品は、[後半]2月21日(火)から販売

※売上の一部が保護活動に寄付されます





《後半》Glücklich(グリュックリッヒ)/猫のヴィンテージブローチ各種





府中の東欧ビンテージ雑貨店「Glücklich」から、東ヨーロッパのチェコやドイツを中心に店主が少しずつ集めた猫モチーフのブローチやボタンカバーなど、日常に彩りを添えてくれるアイテムをご用意します。



●ブローチ

価格:4,400円から





《後半》TTIM&SAILOR(ティムアンドセイラー)/スーザン・ハーバート 直筆サイン入りプリント画





谷中の猫専門雑貨店「TIM&SAILOR」から、イギリス人の女性アーティスト、スーザン・ハーバートのビンテージ・プリント画をご紹介。レンブラントの名作「夜警」を擬人化した猫達が可愛らしい作品。1990年のロンドンの個展で販売された直筆サイン入りプリント画は、一点もののレアなアイテムです。



●ヴィンテージプリント画(額装込)

サイズ:約横26.5×縦22×厚さ2cm 価格:35,200円





《後半》 &CAT(アンドキャット)/猫用インテリア&グッズ



猫のインテリア&グッズ専門店「&CAT」が本企画初登場。“おしゃれ好き、インテリア好き、猫はもっと好き”という愛猫家さんたちに向けた、スタイリッシュでモダンなアイテムをご紹介。美しい曲線が魅力の爪とぎラウンジは、国産のきめ細かい段ボールを使用。ゴミが出にくく安全性にも配慮した猫にも人にも優しい設計です。





●AC スクラッチャー ラウンジ

素材:紙

サイズ:約横65×高さ23.5×奥行23cm 色:ブラック 価格:5,720円

●HM BOWL(フード&ウォーターボウル)

素材:くるみ無垢材、磁器 サイズ:皿の直径約14.5cm、皿の深さ約4.5cm、高さ約14cm

価格:7,700円

●CHALICE(フードボウル)

素材:陶器 サイズ:皿の直径約14cm、皿の深さ約3.5cm、高さ約13cm 価格:4,950円





《後半》猫村商店



日本一有名な猫の家政婦「きょうの猫村さん」の雑貨も登場します。











●猫村さんのポーチ

サイズ:幅 約27cm × 高さ 約18cm(ジップ含む)× マチ 約3cm 材質:本体生地 / 綿100%(帆布10オンス)

価格:3,850円





《後半》アーティストたちのまねき猫展





千年以上の歴史と伝統を持つやきものの街、愛知県瀬戸市で生まれた「瀬戸招き猫(中外陶園)」とアーティストがコラボレーション。「保護猫と飼い主さんたちのご縁をもっと招くように」という願いを込めて、さまざまなアーティストが創作したアート招き猫作品を展示・販売いたします。売上の一部は、保護動物の譲渡会を運営している「AdoptionPark 一般社団法人Do One Good」に寄付されます。

【参加アーティスト】

●marini*monteany(イラストレーター)●嶽まいこ(イラストレーター)●佐瀬麻友子(イラストレーター)●石澤彰一(押忍!手芸部・部長)●宮田麻貴子(ウルトラタマ)●umloo(アクセサリー作家)●MODERASeeK(造花作家)●中川彩香(アーティスト)●水沢そら(イラストレーター)●Sheetal(ヘナアーティスト)



●アート招き猫/嶽まいこ 価格:各33,000円





《後半》【イベント】イラストレーター佐瀬麻友子「ペットのポートレイトドローイング」



ペットのお写真からオリジナルのポートレイトをお作りします。ペット(単体)もしくは飼い主+ペットの2種類をお選びいただけます。





■会期:2023年2月25日(土)(各回30分)※途中休憩(30分)あり

■時間:正午から、午後0時30分から、午後1時から、午後1時30分から、午後2時から、午後2時30分から、午後3時から、午後3時30分から、午後4時から、午後4時30分から、午後5時から

■料金:用紙サイズ:A5 使用画材:墨、インク、顔彩 価格:4,400円

■持ち物:ペットのお写真(紙でもスマートフォンデータでも可。)

*予約・お問い合わせはイベントスペース NEWSまで



[佐瀬 麻友子 Profile]

多摩美術大学日本画専攻を卒業後、フリーのイラストレーターに。広告や雑誌、ディスプレイなどの分野のほか、ハイブランドの顧客ポートレイトイベントで活動中。著書は、(大人の塗り絵 コロリアージュ・フラワーパレード:KADOKAWA)







西武池袋本店

住所:〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

電話番号:03-3981-0111(大代表)

営業時間:10:00~21:00 *日・祝休日は~20:00(不定休)

*最新の営業時間はHPで確認ください。→ https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/



