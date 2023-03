[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

佐野元春90年代の傑作アルバム『SWEET16』のリリース30周年を記念して、6CD+BDというパッケージでリリースされた特別ボックスセット『SWEET16 30th Anniversary Edition』 。このボックスセットには、最新リマスタード盤やレア・ライブ音源、12インチ・クラブミックス、当時のコンサートを完全収録したライブ・アルバムなど、貴重なアーカイブが満載だ。







中でも注目は、Blu-ray「See Far Miles Tour Part ll Live at Yokohama Arena 1993」。1993年、横浜アリーナで行われたツアーファイナル公演で、佐野元春 with The Heartlandの卓越したパフォーマンスがライブ映像として記録された。今回のリリースに際し、当時のフィルム映像をデジタル・リマスタリングして再編集、音源もマルチからリミックス、Blu-rayディスクとして映像をアップコンバート、未発表だった曲も追加され、ここに伝説的ライブの全容がほぼ完全な形で収録された。





このスペシャル・トレーラー映像は、そのBlu-ray「See Far Miles Tour Part ll Live at Yokohama Arena 1993」からのハイライト・シーンを集めたダイジェスト版。これは昨年11月行われた、アルバム「Sweet16」を曲順通りに再現したライブイベント、名盤ライブ「Sweet16」にて来場者に配布されたドキュメンタリー映像である。唯一無二のロック・パフォーマー佐野元春と盟友ザ・ハートランドとのライブの最高の瞬間を伝えている。





SWEET16 30th Anniversary Edition / 佐野元春

2023年3月29日 MHCL-2984-2990 (完全生産限定盤) 価格¥22,000(税込)

■6CD+1 Blu-ray

CD 1- Remastered Album:SWEET16

CD 2- Bonus Audio:Outtakes & Alternates

CD 3/4 - See Far Miles Tour Part l Live at 神奈川県民ホール 1992.3.23

CD 5/6- See Far Miles Tour Part ll Live at 横浜アリーナ 1993.1.24

Blu-ray - See Far Miles Tour Part ll Live at Yokohama Arena 1993

■SWEET16 Booklet

解説、ライナーノート、歌詞、評論、対談、当時の記事、多数のフォトで構成した 140 頁の豪華ブックレット。

■SWEET16 大型ポスター

発売当時に交通広告用に使った巨大ポスターのレプリカ。本人によるキャッチコピーを配したポップなコラージュ・アートを再現。

■シリアルナンバー付



佐野元春『SWEET16 30th Anniversary Edition』特設サイト

https://www.110107.com/sweet16



