TISインテックグループのTIS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岡本 安史、以下:TIS)は、ヒューレット・パッカード エンタープライズ(本社:米国テキサス州スプリング、以下:HPE)の「HPE Partner of the Year Awards 2023」において、「HPE Global GreenLake Partner of the Year」と日本地域において「HPE System Integrator of the Year 2023」を受賞したことをお知らせします。





「HPE Partner of the Year Awards 2023」は、お客様の DX (デジタル変革)を成功に導くために革新的なソリューションを提案し、ビジネス成果に貢献頂いた販売パートナーを表彰するものです。当アワードは、業績、革新的なソリューション、有意義なビジネス成果において、卓越した結果を収めた HPE 販売パートナーに授与するものです。



TISは、さまざまな業界のお客様に向けて、HPE GreenLake プラットフォームを利用したミッションクリティカルなクラウドサービスや大型システムを提供することで日本市場での利用拡大に貢献した点を評価され、今回の受賞に至りました。なお、この度の「HPE Global GreenLake Partner of the Year」の受賞は、日本企業では初めてとなります。



今後も長年培ってきた経験とノウハウを最大限に活かし、HPEのビジネスパートナーとして事業の発展を目指し、幅広いお客様から選ばれ続ける企業としてビジネスに取り組んでいきます。



■HPE役員 Gilles Thiebaut氏 のコメント

HPEの Worldwide Partner Ecosystem and Business Development 担当 SVP であるジル・ティボー( Gilles Thiebaut )は次のように述べています。

「2023 HPE Partner Awards の受賞社を称えることができ、大変光栄です。受賞された販売パートナー様は、お客様がイノベーションを起こし、ビジネス成果を上げ、卓越したエクスペリエンスを実現するために尽力され、成功を収めています。パートナーエコシステムはHPE にとって最優先事項であり、この賞は、お客様のために卓越した結果と成果にご注目いただくための一つの取り組みです」



■ヒューレット・パッカードエンタープライズ(HPE)について

Hewlett Packard Enterprise NYSE: HPE は、グローバル Edge to Cloud カンパニーとして、あらゆる場所に蓄積される全てのデータの価値を解き放ち、事業の成果を加速させる支援をします。人々の生活そして働き方の向上を目指し、数十年にわたって未来の再考とイノベーションを重ね、 HPE は独自でありながら、オープンでインテリジェントなテクノロジーソリューションを as a Service で提供しています。クラウドサービス、コンピュート、 HPC & AI 、インテリジェントエッジ、ソフトウェア、ストレージを全てのクラウドとエッジにわたって一貫したエクスペリエンスで提供することで、お客様が新たなビジネスモデルを創出し、新たなエンゲージメントを展開し、運用のパフォーマンスを最大化できるようサポートしています。詳細は https://www.hpe.com でご確認ください。





TIS株式会社について(https://www.tis.co.jp/)

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客様のあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客様と共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。



TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心とした様々な社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。





