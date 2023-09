[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) が開発を進めております『Lies of P』(限定版 2023年9月16日発売/通常版 2023年9月19日発売)の日本限定オフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」が明日、実施となります。これに先駆けて、当日の様子をお届けするファミ通TUBE生配信のURLが公開となりました。

ぜひ、当日、お時間の許す方はご視聴くださいませ。













遂に明日開催となりますオフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」ですが、イベント会場の模様は「ファミ通TUBE」にて生配信を実施いたします。生配信をご視聴の方にも楽しんでいただけるプログラムもご用意しております。ぜひご視聴ください。

<オフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」実施概要>









『Lies of P』は、古典童話'ピノッキオ'を残酷劇として脚色して誕生した“ソウルライクシングルプレイアクションRPG”です。

“WeaponCombination”など特徴的な戦闘システムが最大の特徴となっており、そのゲーム性を認められ、昨年8月に行われた「Gamescom2022」のアワードで3冠を受賞し、グローバル期待作として注目を集めているNEOWIZの最新オリジナルゲームタイトルとなっており、先日配布した体験版は3日間で世界累計100万ダウンロードを記録いたしました。

Steamをはじめ、PS4,PS5、Xbox series S/X、Xbox GamePassで2023年9月19日に販売を予定しております。

■ラインナップ



▽無償アップグレードについて

PlayStation(R)4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation(R)5版ダウンロード版へのアップグレードが可能です(PlayStation(R)5版のゲーム起動にPlayStation(R)4パッケージ版のゲームディスクが必要となります)。PlayStation(R)5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となります。



■初回特典紹介

初回購入特典として、ゲーム内で使用できる衣装DLC「お茶目な操り人形の服セット」が付属いたします。

※パッケージ版の特典は数に限りがございます。

※本特典は後日販売される予定はございません。













<最新トレーラー for Gamesscom2023「「HowManyLies?」>

https://youtu.be/LAxomDHZFh8



●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.

●家庭用ゲーム機向け『Lies of P』コピーライト

(C)Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-14:40)