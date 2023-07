[J:COM]

「GIMME YOUR POWER PROJECT Presented by J:COM」のアンバサダーに就任



横浜DeNAベイスターズのオフィシャルスポンサーである株式会社ジェイコム湘南・神奈川(所在地:神奈川 県横浜市、代表取締役社長:原 清)は、YOKOHAMAを愛するファンの思いをひとつに横浜DeNAベイスターズを応援するプロジェクト「GIMME YOUR POWER PROJECT Presented by J:COM」のアンバサダー(応援大使)として、みんなにパワーを与えてくれる“なかやまきんに君”を迎えます。

2023年8月4日(金)~8月6日(日)、横浜スタジアムで行われる「横浜DeNAベイスターズ」対「阪神タイガース」スペシャルイベント「キッズSTAR☆NIGHT2023 Supported by J:COM」にて始球式をはじめ、コミュニティチャンネルに出演するなど各種企画を盛り上げていただきます。









当プロジェクトでは、アンバサダーである、なかやまきんに君が8月6日(日)の始球式に登場します。

8月5日(土)は、J:COMグループであるアスミック・エース株式会社から本年11月の映画第3弾の公開を記念して、「すみっコぐらし」が応援にかけつけます。また、ジェイコム湘南・神奈川は「J:COM CUP学童軟式野球大会」の毎年開催を通じて地域の子どもたちのスポーツ振興に寄与しており、この日は昨年度優勝した武山スピリッツ(横須賀市)の選手が始球式に挑戦します。

さらにイベント3日間はプレゼントが当たるSNS企画を開催。体験プログラムや試合観戦ご招待も実施中です。





当イベントは、子どもたち一人ひとりが星のように輝くように、との思いが込められており、ジェイコム湘南・神奈川はイベント趣旨に賛同し2017年からイベントパートナーに就任しています。

横浜DeNAベイスターズより子どもたちに野球の魅力を伝えるきっかけとなるよう、キッズサイズのスペシャルユニフォームが中学生以下の来場者を対象に配布されます。





また、始球式に向けて“なかやまきんに君”の動画メッセージも公開しています。

URL:https://www2.myjcom.jp/special/npb/fun/baystars/gmpproject.shtml



ジェイコム湘南・神奈川は、横浜DeNAベイスターズのオフィシャルスポンサーとして、通路広告、ファンサイトの運営、コミュニティチャンネルを通じて、横浜DeNAベイスターズの情報発信とともに地域社会に貢献してまいります。



<「GIMME YOUR POWER PROJECT Presented by J:COM」概要>











『映画 すみっコぐらし』第3弾2023年11月公開





なかやまきんに君のスペシャルユニフォーム

(C)YDB











<ご招待イベント概要>





<花束贈呈><スタメンキッズ>



<スピードガンコンテスト>





<番組出演概要>



“なかやまきんに君”の写真使用に関して

本イベントの記事掲載以外の写真使用はお控えください。



株式会社ジェイコム湘南・神奈川は、横浜DeNAベイスターズのオフィシャルスポンサーです



