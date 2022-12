[海と日本プロジェクト広報事務局]

一般社団法人マンガ・アニメ・ゲーム教育創造機構は、「海洋未来」をテーマにした『BLUE HUNTER(ブルーハンター)アートコンペティション』の授賞式、『BLUE HUNTER ART COMPETITION AWARD 2022』を2022年12月18日(日)にWITH HARAJUKU HALLで開催いたしました。世界20ヵ国以上、711作品の中から大賞に選ばれたのは日出木陽太さんの作品「ドルフィンスーツ」。青二プロダクションの人気声優4名をゲストに迎え、海洋専門家による授業形式のトークセッションも行いました。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催しました。







✱『BLUE HUNTER ART COMPETITION AWARD 2022』ライブ配信アーカイブ

https://www.youtube.com/live/MDXy1OQVt-w?feature=share





『BLUE HUNTER アートコンペティション』とは



・「未知の海洋生物部門」「未来の船舶・移動手段部門」「未来の風景・建築部門」「BLUE HUNTER(新キャラ)部門」「ハンターアイテム部門」の5つの部門を設け、未来の海洋を表現する独創的なアート(イラスト、3DCG)作品を募集したコンペティション。2021年に行った第一弾をバージョンアップし、第二弾として、新たに3DCG作品も受け付け実施しました。

・応募期間は、2022年8月23日~10月31日。賞金総額65万円。Twitterのハッシュタグを用いた応募方法で展開し、20以上の国と地域から711作品もの応募がありました。

『BLUE HUNTER アートコンペティション』Webサイト:https://manga.uminohi.jp/art/





『BLUE HUNTER ART COMPETITION AWARD 2022』授賞式レポート



8月から募集が始まった『BLUE HUNTER』のアートコンペティション。受賞作が発表される緊張感と、人気声優がゲストとして登場するワクワク感が会場を包み込み、開幕前から来場者のみなさんの高揚した様子が伝わってきました。2部構成で行われた授賞式の様子をレポートしてお届けします。





●『BLUE HUNTER~真夏と時のカイリュウ~』のメインキャラクターが!

授賞式が始まってすぐ、『BLUE HUNTER~真夏と時のカイリュウ~』のメインキャラクターである日下部 真夏(くさかべ まなつ)、漣 燈子(さざなみ とうこ)、須藤 藍白(すどう あしろ)、真行寺 沙羅(しんぎょうじ さら)の声が会場に響き、『BLUE HUNTER』や海を未来へ引き継ぐための「海と日本プロジェクト」の紹介がありました。「ブルーハンターも未知の海洋生物を見つけることで、海の可能性を広げていきたいと思っているので、思いは一緒です」と語る真夏。4人の話に会場の空気は一瞬で華やかに。授賞式や『BLUE HUNTER~真夏と時のカイリュウ~』への期待感が高まります。



●応募総数711作品から選ばれた最終ノミネート23作品を発表!

世界20ヵ国以上から寄せられた711作品のうち、最終ノミネートに残ったのは23作品の発表です。

「ハンターアイテム部門」4作品、「未来の船舶・移動手段部門」4作品、「未知の海洋生物部門」5作品、「未来の風景・建築部門」4作品、「BLUE HUNTER(新キャラ)部門」6作品を4人のメインキャラクターが作品の特徴とともに紹介してくれました。

どの作品も独創的で4人のキャラクターも「こんなのあったら、超便利だわ!」「圧倒的な世界観でワクワクしちゃう」と作品に夢中です。特に人気VR Tuberの沙羅さんが作品の素晴らしさに興奮気味でした。

真行寺沙羅の『SARA'S ROOM#1』:https://youtu.be/74oqJeDCqFs



●「ハンターアイテム部門賞」「未来の船舶・移動手段部門賞」ほか、各賞の発表

すべてのノミネート作品の紹介が終わり、いよいよ賞を発表する時間です。

最初に発表されたのは、未来の技術が用いられた装備などに贈られる「ハンターアイテム部門」。

プレゼンターの幼魚水族館の館長で、岸壁幼魚採集家でもある鈴木 香里武審査員が登壇し、緊張感が高まるなか発表された「ハンターアイテム部門」受賞者は…作品名「Moon Catcher(ムーンキャッチャー)」、作者の6(シックス) さん!



海の生き物の生き様がにじみ出ている作品であることが評価されました。海の生き物視点で考えると今まで気づかなかった海の素晴らしさや課題が見えてくるかもしれませんね。





●2番目に発表されたのは「未来の船舶・移動手段部門賞」!

未来の技術を牽引する画期的な乗り物や移動手段に贈られる「未来の船舶・移動手段部門賞」プレゼンターは、潜水船を開発している株式会社シーバルーン代表取締役の米澤徹哉審査員。そして「未来の船舶・移動手段部門賞」を手にしたのは…作品名「Batoidea submarine 2-0(バトイディア サブマリン ニゼロ)」、作者のLeo Jerus(レオ ジェラス)さんです。



近い未来に実現の可能性があり、多くの方が海の中の未知の世界に近づけるような作品であることが評価されました。海の未来…このアワードをきっかけにたくさんのみなさんに考えてほしいことです。





その他の受賞作品は公式サイトにて発表しております:https://manga.uminohi.jp/art/



●授賞式最後は、いよいよ「BLUE HUNTER大賞」の発表です!

部門を超えて最も優秀な作品に贈られる「BLUE HUNTER大賞」、プレゼンターとして、世界最大級のアニメ・マンガコミュニティ・MyAnimeListの代表、溝口 敦さんが登壇されました。

そして、栄えある「BLUE HUNTER大賞」は…作品名「ドルフィンスーツ」、作者は日出木 陽太(ひでき ようた)さんです!



このままWebtoonやアニメーションに登場してもおかしくないクオリティーと、のスーツを通じて世界中の人とのたくさんの交流が生まれ、海はもっといい環境になっていく、そんな未来が訪れたらいいなと思わせる作品です。

作者の日出木 陽太さんは、専門学校の芸術デザイン科で教鞭をとる先生。『BLUE HUNTER アートコンペティション』は生徒の絵の幅を広げるために良い機会だと思い、作品例として作成したものが今回の受賞となり、驚くと同時に「授業で教えていることが結果につながることを生徒に伝えられて大変嬉しい」と喜びを噛みしめていました。



海外からも受賞コメントが寄せられた第1部は、海洋の未来を考えるきっかけがあふれた授賞式でした。

会場のロビーには今回の応募作品が展示され、休憩時間を利用して多くの方が楽しまれていました。







海洋の専門家による楽しい授業、その名も『BLUE HUNTER 海洋の不思議授業』!



第2部では、審査員であり、プレゼンターを務めた鈴木香里武さん、佐藤信治さん、米澤徹哉さん、稲村修さん、吉本大輝さんが、それぞれの専門分野から海洋の世界について語る特別授業が繰り広げられました。

さらに、ここからは声優である日下部 真夏 役の長江里加さん、須藤 藍白 役の井上麻里奈さん、漣 燈子 役の高橋花林さん、真行寺 沙羅 役の上田瞳さんが舞台上に登場、会場の熱気はさらに高まりました。



「他人を頼る生き物たち」「水上の街」「地球にある宇宙」「深海生物はなに色」「最新の3D技術でわかるクジラの秘密」という5つのテーマでクイズを交えながら行われたこの授業。プランクトンは生活スタイルや生き方を表す名前、海は身近にある地球最後のフロンティアなど、印象的でとてもわかりやすく、海に関心を持ち、豊かな海を守ることの大切さを認識できる授業でした。



また、ブルーハンターグッズ第1弾として「ちょびっとキャラ 日下部真夏・須藤藍白・真行寺沙羅・漣燈子」が12月18日に発売開始したことが発表され、声優のみなさんにフィギュアがプレゼントされました。



・『BLUE HUNTER 真夏と時のカイリュウ』ECサイト:

https://3d-mall.y-artfactory.jp/collections/blue-hunter



受賞した作品を通して、未来の海や海に囲まれた国で暮らす私たち自身の営みに思いを馳せる、そんな時間を楽しめた授賞式。2023年春にWebtoon(縦読みWebマンガ)で公開される『BLUE HUNTER~真夏と時のカイリュウ~』への期待感が高まりました。







『BLUE HUNTER 真夏と時のカイリュウ』とは





・『BLUE HUNTER 真夏と時のカイリュウ』とは、読者100万人超の人気Webtoon(縦読みwebマンガ)

『BLUE HUNTER(ブルーハンター)』の新作として満を持して2023年春に公開予定の物語。約20年後の海洋生物の生態情報が価値を持つようになった世界で、BLUE HUNTERである高校生の真夏が仲間とともに、幻の海洋生物「シーザウルス」を探してさまざまな海を巡る海洋冒険ファンタジー。

・"BLUE HUNTER"とは、日本発の海洋未来マンガ『BLUE HUNTER 真夏と時のカイリュウ』に登場する未知の海洋生物探索者のこと。発見した海洋生物の希少価値に応じて仮想通貨「BLUE」を獲得する。

・Webtoon展開を核に、ボイスドラマ、フルカラー3Dプリント製フィギュア、SNSコンテンツ、イベント、日本各地の海洋施設との連携などメディアミックスで展開する、未来の海洋への関心を高めることを目的にしたプロジェクトを展開しています。

・公式サイト:https://bluehunter.jp/

・Twitter:https://twitter.com/bluehunter_pr

・YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCtYTeNxoeAuU-PaCUYTcwtw



✱授賞式開催概要✱









<団体概要>

団体名称 :一般社団法人マンガ・アニメ・ゲーム教育創造機構

URL:https://fields.canpan.info/organization/detail/1819585645

活動内容 :海洋マンガ・アニメの制作及びプロモーション



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



