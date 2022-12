[株式会社ベイクルーズ]

株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、パンケーキショップ「J.S. PANCAKE CAFE」は、2022年12月28日より、愛知県産「西尾の抹茶」を贅沢に使用した追いあずきソースで食べる「西尾抹茶のいちご大福パンケーキ」などお正月限定のスイーツを新発売します。











■もちもちの求肥で包んだいちご大福抹茶パンケーキ



2023年の始まりを祝福する、日本らしい抹茶を使ったパンケーキが登場。

風味豊かな黒蜜をしのばせたパンケーキに、愛知県産西尾の抹茶マスカルポーネクリーム、粒あん、いちご、ホイップクリームをトッピング。上からもちもちの求肥をふんわりかぶせいちご大福に見立てました。







■あずきソースの程よい甘さと抹茶の苦さがベストマッチ



抹茶と相性が良いあずきソースをお好みでパンケーキにかけて食べることで抹茶マスカルポーネクリームの程よい苦さや、あずきソースの甘さがマッチし、さらに和を感じられる日本らしい味わいに仕上がります。仕上げに煌びやかな金箔と、きな粉を贅沢にふりかけたお正月にふさわしいパンケーキです。お皿にトッピングしたアイスクリームがいいお口直しに。















■商品詳細







・西尾抹茶のいちご大福パンケーキ

単品1,600円(税込1,760円)

2023年のはじまりを祝福するにふさわしい日本らしい抹茶を贅沢に使用した一皿。優しい甘味の黒蜜を隠し味で加え、愛知県産「西尾の抹茶」のマスカルポーネクリームをたっぷりトッピング。その上に、いちごをホイップクリーム、あんこ、求肥でふんわりと包みいちご大福に見たてました。









・いちご抹茶とあずきソースのパンケーキサンデー

単品 850円 (税込935円)

食後のデザートにミニデザートも。バニラアイスクリーム、パンケーキジャージーミルクアイスクリーム、いちご、抹茶マスカルポーネクリームを合わせミニパフェ風に。こちらもお好みであずきソースをかけて。









・抹茶ラテ (H/I)

単品 600円 (税込660円)

※J.S. PANCAKE CAFE全店のみでの提供

西尾抹茶の上品な香りやコクが楽しめる抹茶ラテはいちご抹茶大福パンケーキやパンケーキサンデーとの相性も抜群。





■2023年 HAPPY TICKET も発売中







販売期間:2022年12月10日(土)~2023年1月9日(月)

・10枚(約1万7000円相当のお食事券) 10,000円(税込11,000円)

・4枚(約6,800円相当のお食事券) 5,000円(税込5,500円)

使用可能店舗:J.S. PANCAKE CAFE全店

使用期限:2023年1月10日(火)~2023年8月31日(木)

お渡し期間:2023年1月4日(水)から順次発送

販売方法:店頭、EC(https://baycrewsfood.base.ec/categories/2475305)





※チケット1枚につき1メニュー(単品)にご利用いただけます。

(1,700円以下のメニューに限る)

※季節限定メニューによっては使用不可の場合もございます。

※他割引との併用やセットメニューのご利用は不可となります。

※チケットは数量限定につきなくなり次第終了となります。

※ 一部店舗については、年末年始の休業によりスタート日が異なります。

(各店舗の休業期間:中野セントラルパーク店・町田モディ店 1月1日(土)~1月3日(月)、マークイズみなとみらい店・札幌ステラプレイス店 1月1日(土)、天王寺ミオ店 12月31日(金)~1月1日(土) )





■「J.S. PANCAKE CAFE」とは







アパレルブランド「JOURNAL STANDARD」が提案するパンケーキショップ。“オールタイム、パンケーキ”をコンセプトに、一日を通し、様々なシーンで味わえる選りすぐりの素材・製法にこだわった、スイーツ系からミール系までバリエーション豊かなメニューを提案しています。店内では衣食住などライフスタイルにまつわるイベントなども開催。 ゆったりとした空間で、様々なシーンをお楽しみいただける心地よい時間をご提供します。

HP:https://www.flavorworks.co.jp/brand/js-pancake-cafe.html

Instagram : @js_pancake_cafe





■SHOP INFORMATION



<J.S. PANCAKE CAFE>

〇中野セントラルパーク店

住所:東京都中野区中野4-10-1中野セントラルパーク東棟1F TEL:03-5345-7360

〇町田モディ店

住所:東京都町田市原町田6-2-6 町田モディ1F TEL:042-812-2886

○ららぽーと富士見店

住所:埼玉県富士見市山室1-1313ららぽーと富士見2F TEL:049-275-1360

〇テラスモール湘南店

住所:神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南2F TEL:0466-38-2147

〇マークイズみなとみらい店

住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5 MASRK IS みなとみらい1F TEL:045-228-2105

○酒々井店

住所:千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1 酒々井プレミアム・アウトレット TEL:043-496-5238

〇札幌ステラプレイス店

住所:北海道札幌市中央区北5条西2-5 札幌ステラプレイス イースト3F TEL:011-209-5121



<J.S. FOODIES>

〇ららぽーと豊洲店

住所:東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲 1F TEL:03-6910-1579

〇天王寺MIO店

住所:大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 天王寺ミオプラザ館 2F TEL:06-6773-3016





■会社概要



【株式会社ベイクルーズ】

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社:株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド:J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、HI-CACAO CHOCOLATE STAND、eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFÉ、おむすび ごっつ食べなはれ、親子丼 ごっつ食べなはれ



